Zvládne Djokovič překonat další rekord? Srb dosáhl velkého milníku

Novak Djokovič (38) má na svém kontě mnoho tenisových rekordů a právem je považován za nejlepšího hráče všech dob. Srb si nyní připsal další významný milník. V elitní desítce je už 900 týdnů, což se dosud podařilo jen dvěma dalším hráčům Rafaelu Nadalovi a Rogeru Federerovi, a má šanci získat prvenství i v této statistice.

Novak Djokovič se poprvé dostal do TOP 10 v březnu 2007 a od té chvíle se v ní drží už 900 týdnů, což je téměř 18 let v kuse. Dosáhl tak dalšího obrovského milníku, na který před ním pokořili pouze další dva hráči.

Nikoho nepřekvapí, že to byli právě jeho kolegové z tzv. Big Three. Roger Federer drží absolutní rekord v počtu týdnů strávených mezi deseti nejlepšími hráči světa (968) a na druhém místě je Rafael Nadal (912). Španěl tento počet týdnů dokonce dokázal nasbírat bez vypadnutí.

Jelikož je Srb z této trojice jediným stále aktivním hráčem má šanci dosáhnout na prvenství i v této statistice. Přeskočit Nadala s největší pravděpodobností dokáže. Na Švýcara ztrácí 68 týdnů, což je 16 měsíců v kuse. Tento rekord by tak překonal nejdříve na konci roku 2026.

Djokovič z TOP 10 vypadl pouze v období od konce roku 2017 do července 2018, tedy poté co půl roku nehrál kvůli zranění lokte a následně se mu nedařilo vrátit do tradiční formy. Zpět se dostal až po wimbledonském titulu téhož roku.