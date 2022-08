Čorič je zpět. V Cincinnati porazil i Tsitsipase a slaví první triumf po čtyřech letech, premiérový na Masters

Bývalý 12 hráč světa Borna Čorič se v březnu vrátil na kurty po roční pauze zaviněné zraněním ramena. Vyjma červnového triumfu na antukovém challengeru v italské Parmě se mu však nedařilo. Na pěti z osmi turnajů ATP vypadl hned v prvním kole a zaznamenal pouhé tři vítězství.



V uplynulém týdnu na prestižním turnaji Masters 1000 v Cincinnati ale překvapil šest papírových favoritů včetně pěti hráčů Top 20 a tří členů Top 10. Jediný set ztratil s Rafaelem Nadalem, s nímž si poradil už potřetí v kariéře, a zaskočit dokázal i Lorenza Musettiho, Roberta Bautistu, Félixe Augera-Aliassimea, Camerona Norrieho a ve finále Stefanose Tsitsipase.



25letý Chorvat v posledním vzájemném duelu s o necelé dva roky mladším Řekem svedl pětisetovou bitvu a na US Open 2020 ji přetavil v postup až do svého jediného grandslamového čtvrtfinále. Nyní v Ohiu zvítězil 7-6 6-2 a slaví nejcennější triumf.



Přitom úvod zápasu Čoričovi nevyšel. V prvních třech gamech uhrál jen dva fiftýny a rychle prohrával 1-4. Od té chvíle ale odvrátil každý ze šesti soupeřových brejkbolů. První set získal v tie-breaku, v němž neprohrál ani bod, v závěru vyhrál čtyři gamy v po sobě a nakonec finálový souboj ukončil po necelých dvou hodinách boje.







"Na začátku jsem nehrál dobře a on mě hodně tlačil. Pak jsem ale začal lépe podávat, zlepšil se a bojoval. Ve druhém setu jsem, myslím, hrál nejlepší tenis za celý rok," komentoval chorvatský šampion, který se stal žebříčkově nejníže postaveným vítězem turnaje Masters 1000.



Čorič se z turnajového vítězství raduje potřetí v kariéře a poprvé po čtyřech letech. Předchozí tituly vybojoval na antuce v Marrákeši 2017 a na trávě v Halle 2018, v Cincinnati tak vybojoval první trofej na tvrdém povrchu.



"Nevěřil jsem, že turnaj vyhraju. Jednoduše jsem věřil, že můžu vyhrát každý zápas. Tak jsem to pak dělal pět dní v řadě," usmíval se na tiskové konferenci spokojený rodák ze Záhřebu, který ve světovém žebříčku vyletí ze 152. na 29. místo a pro US Open si zajistil místo mezi nasazenými.

• ATP MASTERS 1000 CINCINNATI •

USA, tv. povrch, 6.280.880 dolarů

nedělní výsledky (21. 08. 2022) • Dvouhra - finále • Čorič (Chorv.) - Tsitsipas (4-Řec.) 7-6(0) 6-2

• Čtyřhra - finále • Ram/Salisbury (1-USA/Brit.) - Pütz/Venus (6-Něm./N. Zél.) 7-6(4) 7-6(5)