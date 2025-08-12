Velká šance: Muchová, Menšík a Lehečka proti outsiderům, Krejčíková může pomstít Noskovou
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 12. 8.
Češi v akci
Krejčíková (ČR) - Jovicová (USA) | Grandstand (17:00 SELČ)
Menšík (16-ČR) - Nardi (It.) | Court 3 (18:30 SELČ)
Muchová (11-ČR) - Gračovová (Fr.) | Court 3 (20:00 SELČ)
Lehečka (22-ČR) - Walton (Austr.) | Champions' Court (23:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchová je favoritka, Krejčíková vyzve přemožitelku Noskové
Karolína Muchová bude stejně jako v předchozím kole plnit roli jednoznačné favoritky a opět potkává francouzskou soupeřku figurující mimo elitní stovku žebříčku. S hráčkami od 101. místa níže vyhrála už devět soubojů v řadě a naposledy neuspěla předloni v červenci. Ve třetím kole nastoupí proti Varvaře Gračovové a může navázat na skalp loučící se bývalé světové čtyřky Caroline Garciaové. Gračovová vyhrála letos v Cincinnati už čtyři zápasy, po zvládnuté kvalifikaci přetlačila ve třech setech domácí tenistky Katie Volynetsovou a Sofii Keninovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný duel a jasně navrch by měla mít předloňská finalistka Muchová.
Barbora Krejčíková v předchozím kole překvapila, když po obratu zdolala favorizovanou nasazenou desítku Elinu Svitolinovou. Všechny tři sety potřebovala i na úvod proti Alycii Parksové. Dvě výhry na jednom turnaji letos zaznamenala také v Eastbourne a při obhajobě titulu ve Wimbledonu, další však nepřidala. O první sérii tří vítězství od loňské olympiády bude Češka, která zahájila letošní sezonu až v polovině května, bojovat proti teenagerce a lucky loserovi Ivě Jovicové. Ta uštědřila debakl mizerně hrající Lindě Noskové a poprvé v kariéře překročila druhé kolo na nejvyšším okruhu. Ačkoli má Krejčíková mnohem více zkušeností a je za normálních okolností kvalitnější hráčkou, jsou šance na postup naprosto vyrovnané.
Menšík ani Lehečka by zaváhat neměli
Jakub Menšík v hlavní soutěži na Masters v Cincinnati debutuje a také ve druhém zápase bude velkým favoritem. Po hladké výhře nad Ethanem Quinnem, kterému nenabídl ani jeden brejkbol, ho čeká souboj s lucky loserem Lucou Nardim. S Italem se střetl loni v kvalifikaci na Masters v Miami a měl jasně navrch. Od té doby učinil český teenager ohromný progres, kdežto Nardi svou kariéru nikam výrazně neposunul. Menšík bude bojovat o páté osmifinále na Masters a čtvrté v probíhající sezoně. Zatímco loni hrál v Miami kvalifikaci, letos na stejném podniku triumfoval. Nardi, který má bilanci 1:7 s hráči TOP 20, teprve potřetí v kariéře překročil druhé kolo na hlavní tour. Od Menšíka se očekává hladký postup do osmifinále.
Jiří Lehečka je ve stejné situaci jako Menšík a i ve druhém zápase nastoupí v roli jasného favorita. Po obratu proti Tristanovi Boyerovi ho čeká o něco nebezpečnější Adam Walton. Australan si v předchozím kole vyšlápl na bývalého šampiona Daniila Medveděva, který je ale už dlouho v krizi, a na 12. pokus slavil svůj první skalp TOP 50. Zároveň teprve potřetí v sezoně a také v kariéře překročil druhé kolo na nejvyšší tour. Lehečka má v rámci probíhající US Open Series solidní formu a na obou turnajích prohrál těsnou bitvu se zástupcem užší špičky, konkrétně Alexem de Minaurem a Taylorem Fritzem. Waltona jednoznačně porazil loni po cestě za triumfem v Adelaide a měl by si s australským tenistou poradit i tentokrát.
V úterý se v Cincinnati zkompletuje osmifinálové obsazení. Na programu je ještě dalších 12 zápasů třetího kola a představí se v nich třeba Carlos Alcaraz, Coco Gauffová, Alexander Zverev nebo Jessica Pegulaová.
Další mužská previews | Další ženská previews
Úterní program
P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Opelka (USA) - Comesaňa (Arg.)
2. Medjedovič (Srb.) - Alcaraz (2-Šp.)
3. Jastremská (32-Ukr.) - Gauffová (2-USA) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Linetteová (31-Pol.) - Pegulaová (4-USA) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
5. Shelton (5-USA) - Bautista (Šp.)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Krejčíková (ČR) - Jovicová (USA)
2. Paoliniová (7-It.) - Kruegerová (26-USA)
3. Chačanov (14-) - Brooksby (USA)
4. Nakashima (27-USA) - Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
5. Tausonová (16-Dán.) - V. Kuděrmetovová (-) / nejdříve ve středu v 02:30 SELČ
COURT 3 (od 17:00 SELČ)
1. Popyrin (21-Austr.) - Rubljov (9-)
2. Menšík (16-ČR) - Nardi (It.)
3. Muchová (11-ČR) - Gračovová (Fr.)
CHAMPIONS' COURT (od 17:00 SELČ)
1. Seidelová (Něm.) - Kesslerová (29-USA)
2. Arneodo/Galloway (Monako/USA) - Griekspoor/Michelsen (Niz./USA)
3. Harrison/E. King (7-USA) - Göransson/Verbeek (Švéd./Niz.)
4. Lehečka (22-ČR) - Walton (Austr.) / nejdříve ve 23:00 SELČ
5. Stearnsová/Vondroušová (USA/ČR) - Babosová/Stefaniová (7-Maď./Braz.)
COURT 10 (od 17:00 SELČ)
1. Bolelli/Vavassori (6-It.) - Lammons/Pel (USA/Niz.)
2. Olmosová/Sutjiadiová (Mex./Indon.) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.)
3. Chromačevová/Rachimovová (-) - Melicharová-Martinezová/Samsonovová (USA/-) / nejdříve v 19:30 SELČ
4. McNallyová/Nosková (USA/ČR) - Aojamaová/Bucsaová (Jap./Šp.)
COURT 4 (od 17:00 SELČ)
1. Borges/Macháč (Portug./ČR) - Cash/Glasspool (2-Brit.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře