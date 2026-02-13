Další český úspěch! Viďmanová přežila mečboly a zahraje si největší finále
Chwaliňská – Viďmanová 4:6, 6:3, 6:7
Sobotní den je z českého pohledu velmi úspěšný. V Praze kralovaly sestry Kovačkovy a postoupila do singlového finále Tereza Martincová, v Německu slavily deblový triumf Štěpán Pecák s Denisem Petákem a v Portugalsku zazářila Viďmanová.
Třiadvacetiletá Češka, která nedávno ukončila studium na univerzitě v USA a začala se naplno věnovat profesionálnímu tenisu, potvrdila rostoucí trajektorii a zahraje si na halové akci WTA 125 v Oeirasu své největší finále.
Zatímco v úvodním kole turnaje dominovala a ztratila jeden game, její následující tři zápasy nabídly třísetovou bitvu. Tu poslední sehrála v semifinále s Polkou Chwaliňskou. Utkání nabídlo velmi dramatickou koncovku.
Viďmanová neudržela náskok brejku v rozhodujícím setu a postup do dalšího kola si hodně komplikovala. Dokonce musela za stavu 4:5 likvidovat dva mečboly soupeřky na vlastním servisu. Aby toho nebylo málo, tak nedokázala zápas při skóre 6:5 dopodávat. V tie-breaku však byla lepší a zkrácenou hru získala poměrem 7:5.
V neděli nastoupí proti domácí Matilde Jorgeové, nebo Rusce Alině Kornějevové ke svému 12. profesionálnímu finále a prvnímu mimo okruh ITF. Ještě loni v létě měla na kontě sérii sedmi vítězství ve finálových duelech. O tu přišla v posledním souboji o titul v červenci na americké akci W100 v Evansville.
Výsledky turnaje WTA 125 v Oeirasu
