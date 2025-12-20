Další konkurent pro Lehečku. Kyrgios dostal v Brisbane divokou kartu
Kyrgiosovu kariéru v posledních letech výrazně ovlivnily zdravotní problémy. Letos odehrál ve dvouhře jen pět zápasů, ten poslední navíc v březnu v Miami. Vítěz sedmi turnajů ATP a bývalý třináctý hráč světa je aktuálně v žebříčku na 673. místě.
Také ke startu na Australian Open bude potřebovat pozvání pořadatelů. Příští neděli čeká Kyrgiose v Dubaji exhibiční "bitva pohlaví" se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Turnaj v Brisbane začne o den později 29. prosince a před prvním grandslamem sezony má ještě Kyrgios v plánu exhibiční akci v Melbourne Kooyong Classic.
Hrát proti Sabalenkové by si řada chlapů netroufla, chvástá se Kyrgios
