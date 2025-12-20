Další konkurent pro Lehečku. Kyrgios dostal v Brisbane divokou kartu

DNES, 10:25
Aktuality 0
Někdejší wimbledonský finalista Nick Kyrgios (30) se před potenciálním návratem na Australian Open představí na turnaji v Brisbane, kde v roce 2018 získal titul. Organizátoři uvedli, že třicetiletému australskému tenistovi udělili volnou kartu. Na turnaji se představí i Jiří Lehečka (24), který zde obhajuje loňský titul.
Profily hráčů
Kyrgios Nick
Nick Kyrgios se zúčastní turnaje v Brisbane (@ JONO SEARLE / EPA / Profimedia)

Kyrgiosovu kariéru v posledních letech výrazně ovlivnily zdravotní problémy. Letos odehrál ve dvouhře jen pět zápasů, ten poslední navíc v březnu v Miami. Vítěz sedmi turnajů ATP a bývalý třináctý hráč světa je aktuálně v žebříčku na 673. místě.

Také ke startu na Australian Open bude potřebovat pozvání pořadatelů. Příští neděli čeká Kyrgiose v Dubaji exhibiční "bitva pohlaví" se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.

Turnaj v Brisbane začne o den později 29. prosince a před prvním grandslamem sezony má ještě Kyrgios v plánu exhibiční akci v Melbourne Kooyong Classic.

Hrát proti Sabalenkové by si řada chlapů netroufla, chvástá se Kyrgios

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist