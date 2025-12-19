Hrát proti Sabalenkové by si řada chlapů netroufla, chvástá se Kyrgios
Zápas se uskuteční 28. prosince v Coca Cola Areně v Dubaji. Kyrgios i Sabalenková se k nadcházejícímu střetnutí vyjadřovali s bojovným duchem a sebevědomím ve vlastní schopnosti.
Událost ale provází řada kontroverzí. Kritici poukazují na rozdílné podmínky zápasu, kdy například strana běloruské hvězdy bude o 9 % menší a oba tenisté budou mít k dispozici jen jedno podání, aby se eliminovala síla Australanova servisu.
Sabalenková má za sebou parádní sezonu, ve které si zahrála tři grandslamová finále – na US Open dokázala zvítězit. Kyrgios oproti tomu absolvoval kvůli opakujícím se zdravotním problémům jen několik exhibičních zápasů.
Na světovou jedničku si ale věří. "Myslím, že mé šance jsou opravdu vysoké. Jsem si velmi jistý svými schopnostmi. Vím, že řada tenistů by nenašla odvahu proti Aryně nastoupit," řekl Kyrgios během soutěže ve Světové tenisové lize.
Přiznal také nervozitu: "Bude to zábava, ale také jsem trochu nervózní. Rád dělám věci, které jsou mimo zaběhnuté rámce. Upřímně řečeno, mnoho mužů v mé pozici by to neudělalo a nevyužilo by příležitosti."
Australan s blížícím se zápasem postupně zvyšuje intenzitu přípravy. Společně se Sabalenkovou se zúčastnil dvou exhibičních turnajů v USA – Atlanta Cupu, kde podlehl Benu Sheltonovi, a Garden Cupu, kde nestačil na Tommyho Paula.
Nyní se vydal do Indie, aby se představil ve Světové tenisové lize v týmu Kites po boku Marty Kosťukové. V Bengalúru se představí i hráči jako Daniil Medveděv, Gael Monfils, Paula Badosaová a Elina Svitolinová.
Kyrgios se účastnil dvou čtyřher, které oba prohrál, a nyní očekává své první vítězství od návratu k soutěžnímu tenisu. To by se mu mohlo podařit právě v bitvě pohlaví proti světové jedničce.
