Další problém pro britskou hvězdu. V Miami neobhájí čtvrtfinále a čeká ji propad žebříčkem
Raducanuové se letos vůbec nedaří, což potvrzuje i její zápasová bilance sedm výher a stejný počet porážek. Pouze na dvěstěpadesátce v Kluži, kde došla až do finále, dokázala porazit více než jednu soupeřku. Navíc teď kromě mizerné formy řeší další problém.
Šampionka US Open z roku 2021 se stále potýká s postvirovými příznaky nemoci, kterou se minulý měsíc nakazila na Blízkém východě. Rozhodla se tak zrušit účast na prestižní tisícovce v Miami. Na Floridě loni zaznamenala svůj nejlepší výsledek na turnajích této kategorie, když prošla až do čtvrtfinále. Přijde tak o velkou porci bodů a čeká ji propad žebříčkem.
Za loňský postup mezi osmičku nejlepších jí bylo odečteno 215 bodů a zatím klesla jen o tři příčky na 26. pozici. Těsně za ní jsou však v živém pořadí další tři hráčky. Španělka Cristina Bucsaová, Češka Marie Bouzková a Ukrajinka Marta Kosťuková jsou jen pár bodů za Britkou a všem by v Miami stačila jediná výhra, aby Raducanuovou přeskočily.
Její místo v pavouku zaujala Jaqueline Cristianová, která nyní plní roli 34. nasazené. Rumunka čeká na vítězku duelu mezi domácí Peyton Stearnsovou a jednou z kvalifikantek. Z Miami se odhlásily také další Britka Sonay Kartalová a Australanka Maya Jointová.
Sportovní tragédie roku!