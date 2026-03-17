Další problém pro britskou hvězdu. V Miami neobhájí čtvrtfinále a čeká ji propad žebříčkem

DNES, 08:30
Emma Raducanuová (23) se kvůli nemoci musela odhlásit z následující tisícovky v Miami. Britská hvězda, která se letos velmi trápí, tak neobhájí velkou porci bodů a v žebříčku ji čeká pokles mimo TOP 25. Loni totiž na Floridě zazářila postupem do čtvrtfinále, což je její nejlepší kariérní výsledek na takto prestižních turnajích.
Emma Raducanuová se kvůli nemoci odhlásila z Miami (@ Alex Nicodim / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Raducanuové se letos vůbec nedaří, což potvrzuje i její zápasová bilance sedm výher a stejný počet porážek. Pouze na dvěstěpadesátce v Kluži, kde došla až do finále, dokázala porazit více než jednu soupeřku. Navíc teď kromě mizerné formy řeší další problém.

Šampionka US Open z roku 2021 se stále potýká s postvirovými příznaky nemoci, kterou se minulý měsíc nakazila na Blízkém východě. Rozhodla se tak zrušit účast na prestižní tisícovce v Miami. Na Floridě loni zaznamenala svůj nejlepší výsledek na turnajích této kategorie, když prošla až do čtvrtfinále. Přijde tak o velkou porci bodů a čeká ji propad žebříčkem.

Za loňský postup mezi osmičku nejlepších jí bylo odečteno 215 bodů a zatím klesla jen o tři příčky na 26. pozici. Těsně za ní jsou však v živém pořadí další tři hráčky. Španělka Cristina Bucsaová, Češka Marie Bouzková a Ukrajinka Marta Kosťuková jsou jen pár bodů za Britkou a všem by v Miami stačila jediná výhra, aby Raducanuovou přeskočily.

Její místo v pavouku zaujala Jaqueline Cristianová, která nyní plní roli 34. nasazené. Rumunka čeká na vítězku duelu mezi domácí Peyton Stearnsovou a jednou z kvalifikantek. Z Miami se odhlásily také další Britka Sonay Kartalová a Australanka Maya Jointová.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Přidat komentář
aligo
17.03.2026 10:02
Životní výsledek? QF na tisícovce? To určitě pro GS šampiónku ne?
aligo
17.03.2026 10:29
V tichosti změněno klasická trapárna pana Hájka
Krisboy
17.03.2026 11:14
Taky mě to koplo do očí. Neobhájí 185 bodů a klesne o tři místa
Sportovní tragédie roku!
asgard33
17.03.2026 09:29
Odhlásila se i novopečená Rakušanka Potapka,která tady nic neobhajuje. Takže to vypadá,že dostane šanci víc LL.
pantera1
17.03.2026 08:48
Na myčce flek sežene vždycky, myslím, že by si tu pánové od ní nechali umýt káru v mokrým vohozu a stáli by hodně dlouhou frontu a ty dýška by byly tučný .
Tomas_Smid_fan
17.03.2026 09:34
nechal bych se umýt, proč ne.
