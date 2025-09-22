Další ročník bude náš! Menšík odevzdal maximum a poslal vzkaz přemožitelům
Druhý Čech v historii
V minulosti se z českých tenistů zúčastnil Laver Cupu pouze Tomáš Berdych. A to v roce 2017 v pražské O2 areně, kde byl přítomný právě i Menšík. Zatímco tehdy jen v roli diváka, letos si sám prestižní exhibiční soutěž poprvé vyzkoušel coby jeden z aktérů.
"Byl jsem tam jako fanoušek nejen tenisu, ale i této akce. Byl to skvělý zážitek. Když Rafa skočil Rogerovi do náruče, tak to byl nejlepší okamžik v historii celého Laver Cupu," vzpomínal v rozhovoru pro oficiální web soutěže.
Letošní ročník byl celkově osmý a do evropského týmu se dostali hned dva čeští tenisté. Pozvánku obdržel také Tomáš Macháč. Ten ovšem plnil pouze roli náhradníka a na kurt se nakonec nedostal. Stejně jako Menšík byl ale přítomný na lavičce a mohl povzbuzovat nejen svého krajana, ale třeba i hvězdného Carlose Alcaraze.
Dva body pro Evropu, k obratu nepomohl
Menšík se v San Franciscu dostal do akce hned třikrát. A jeho premiéra začala tím nejlepším možným způsobem. V páteční dvouhře zdolal v super tie-breaku domácího Alexe Michelsena a pak zvítězil po boku šestinásobného grandslamového šampiona Alcaraze ve čtyřhře.
Evropa rozehrála souboj se světovým výběrem skvěle a vedla po prvním hracím dnu 3:1. Do sobotního programu Menšík nezasáhl a soupeři po výhře ve všech čtyřech zápasech předvedli neskutečný obrat na 9:3. I díky senzační porážce Alcaraze s Taylorem Fritzem, který byl hrdinou světového týmu.
V neděli se Evropa pokusila o nakonec neúspěšný obrat. Menšík mohl srovnat skóre na 9:9, ale ani potřetí nenašel recept na člena TOP 10 Alexe de Minaura. S Australanem prohrál jasně 3:6, 4:6. "Nechal jsem na kurtu všechno. Byl to šílený týden," napsal Menšík v příspěvku na sociálních sítích.
Další ročník bude náš
Evropa nakonec padla 9:15. Naději vykřesal Alcaraz po vítězství nad Franciscem Cerúndolem, ale Alexander Zverev prohrál s Fritzem a skóre srovnat nedokázal.
Menšík samozřejmě nemá jistotu startu v Laver Cupu 2026, který se uskuteční od 25. do 27. září v londýnské O2 Areně. Už teď se ale na případnou účast těší a svým soupeřům ve zmíněném příspěvku na sociálních sítích poslal jasný vzkaz. "Jsem na náš tým velmi pyšný. Příští ročník bude náš!" napsal úřadující šampion Masters v Miami.
Úvodní čtyři ročníky Laver Cupu ovládla Evropa, tři z posledních čtyř ale patřily světovému týmu. V Londýně se nebude hrát poprvé. Ve stejném dějišti se uskutečnil i ročník 2022 a tehdy světový výběr poprvé triumfoval.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře