Další výbuch bývalé hvězdy. Sakkariová schytala kanára a uhrála s outsiderkou jen dva gamy
Sakkariová – Jacquemotová 2:6, 0:6
Při každém z předchozích dvou startů na tomto turnaji v Guadalajaře se Sakkariová dostala až do finále. A to v letech 2022-23, kdy se v mexickém městě konal podnik série WTA 1000, přičemž předloni zde získala svůj dosud nejcennější titul a v roce 2021 hrála semifinále Turnaje mistryň.
Na probíhající akci ovšem ztroskotala hned v prvním kole, ačkoli plnila roli favoritky a ještě před pár týdny sehrála vyrovnanou partii třeba s hvězdami Emmou Raducanuovou a Jessicou Pegulaovou. Nad její síly byla stejně jako na letošním French Open nezkušená Francouzka Jacquemotová.
Duel trval jen hodinu a čtvrt, ale byl kvůli dešti rozložen do dvou dnů. Sakkariová před úterní dohrávkou prohrávala 1:4 o dva brejky. A ani přerušení a následné odložení zápasu jí vůbec nepomohlo. V rámci dohrávky získala jen jeden z devíti gamů a schytala jednu z nejdrtivějších porážek své kariéry.
Ještě loni touto dobou se Sakkariová nacházela v TOP 10 žebříčku. Postupně se však začala propadat do krize a nedávno jí hrozilo vypadnutí z elitní stovky. Ve zbytku sezony sice žádné body neobhajuje, nicméně v současné formě není jasné, zda toho nějakým způsobem dokáže využít.
Už na třetím turnaji v řadě totiž skončila v úvodních kolech a po výprasku. V polovině srpna v mexickém Monterrey jasně nestačila na Donnu Vekičovou, ve třetím kole US Open obdržela debakl od Beatriz Haddadové Maiaové a teď v Guadalajaře selhala proti Jacquemotové. Letos má negativní bilanci 22:26.
Bývalá juniorská světová jednička Jacquemotová, která teprve před dvěma měsíci debutovala v TOP 100 ženského pořadí, bude usilovat proti nasazené jedničce Elise Mertensové o své druhé letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu.
Nový komentář
Komentáře