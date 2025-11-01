Další výprask v Rijádu. Rybakinová zametla s dvojnásobnou grandslamovou finalistkou
Anisimovová – Rybakinová 3:6, 1:6
Rybakinová se na Turnaj mistryň kvalifikovala třetí rok po sobě. V roce 2023, kdy startovala především díky triumfu ve Wimbledonu, a loni začala dvousetovou porážkou. Tentokrát ale do Rijádu přijela ve skvělé formě a předvedla fantastický výkon.
Finalistku posledních dvou grandslamů Anisimovovou od začátku jasně přehrávala a při agresivní hře obou tenistek byla daleko více přesná. První sadu rozhodla brejky hned v úvodní a poté až v závěrečné hře. Ve druhém dějství získala úvodní tři gamy a od stavu 3:1 prohrála už jen čtyři míčky.
Pomohla si také sedmi esy, jediný brejkbol dokázala odvrátit a na prvním servisu získala 87 % míčků. Sama využila při podání Američanky, které nepomohlo ani vysoké procento úspěšnosti prvních servisů, hned čtyři z pěti šancí.
Rybakinová si místo na Turnaji mistryň zajistila jako poslední. Rozhodla o tom především na posledních dvou pětistovkách, když ovládla podnik v čínském Ningbu a následně ji v Tokiu stačil postup do semifinále, do kterého proti Lindě Noskové nenastoupila.
Výsledky Turnaje mistryň v Rijádu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Vsak ona ji Iguška uz posle zpatky na pole
Nejen tady
Amanda v Americe se narodila, musí být v pohodě..
Rybakine vůbec nezavidim
Ale má Vukova