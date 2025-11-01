Další výprask v Rijádu. Rybakinová zametla s dvojnásobnou grandslamovou finalistkou

DNES, 19:02
Aktuality 24
TURNAJ MISTRYŇ - Jelena Rybakinová (26) na Turnaji mistryň v Rijádu smetla světovou čtyřku a finalistku dvou letošních grandslamů Amandu Anisimovovou (24). Světová šestka zvítězila za pouhých 58 minut 6:3, 6:1 a při třetím startu na turnaji pro osm nejlepších hráček sezony poprvé začala výhrou. Diváci tak dnes žádnou bitvu mezi nejlepšími tenistkami světa neviděli.
Rybakinová na úvod ztratila jen čtyři hry (@ Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Anisimovová – Rybakinová 3:6, 1:6

Rybakinová se na Turnaj mistryň kvalifikovala třetí rok po sobě. V roce 2023, kdy startovala především díky triumfu ve Wimbledonu, a loni začala dvousetovou porážkou. Tentokrát ale do Rijádu přijela ve skvělé formě a předvedla fantastický výkon.

Finalistku posledních dvou grandslamů Anisimovovou od začátku jasně přehrávala a při agresivní hře obou tenistek byla daleko více přesná. První sadu rozhodla brejky hned v úvodní a poté až v závěrečné hře. Ve druhém dějství získala úvodní tři gamy a od stavu 3:1 prohrála už jen čtyři míčky.

Pomohla si také sedmi esy, jediný brejkbol dokázala odvrátit a na prvním servisu získala 87 % míčků. Sama využila při podání Američanky, které nepomohlo ani vysoké procento úspěšnosti prvních servisů, hned čtyři z pěti šancí.

Rybakinová si místo na Turnaji mistryň zajistila jako poslední. Rozhodla o tom především na posledních dvou pětistovkách, když ovládla podnik v čínském Ningbu a následně ji v Tokiu stačil postup do semifinále, do kterého proti Lindě Noskové nenastoupila.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

25
Přidat komentář
com
01.11.2025 19:52
tady je to sami Rybakina ťuťuňuňu..

Vsak ona ji Iguška uz posle zpatky na pole
Reagovat
muster
01.11.2025 19:59
aby naopak neposlala Igu do Opole
Reagovat
Alien
01.11.2025 19:48
Co se vrátil na lavičku Vuček, je Jelina jako vyměněná!
Reagovat
Liverpool22
01.11.2025 19:46
Carevna dneska jasně nejkrásnější šatičky - kombinace azurově modré s černou EA7 má dlouhodobě pěkné kousky smile
Reagovat
muster
01.11.2025 19:51
jj hezké
Reagovat
Mantra
01.11.2025 19:34
Ryba v topu.
Reagovat
muster
01.11.2025 19:37
to tedy jo, pokud udrží tuhle úroveň celý turnaj, bere titul
Reagovat
Liverpool22
01.11.2025 19:38
smile smile smile
Reagovat
Otmar
01.11.2025 19:17
Suverénní výkon Rybky. A servis....dneska výstavní artikl její hry a to Amanda returnuje docela slušně. Bylo se na co dívat, na rozdíl od prvního špílu.
Reagovat
Liverpool22
01.11.2025 19:27
Jo, jo Rybka dnes na servisu hodně dominantní. Amanda vyhrála los a vybrala si servis což se ukázalo jako chyba jelikož Rybka šla hned do trháku. Nakonec zápas zvládla o 2 minuty rychleji než Iga smile
Reagovat
alcaraz.dva
01.11.2025 19:30
Myslím si že Rybakyna má v současné dobe nejlepsi servis na tour
Nejen tady
Reagovat
alcaraz.dva
01.11.2025 19:31
Myslím holky
Reagovat
frenkie57
01.11.2025 19:33
Tak je to Ace Queen, tak asi ano.
Reagovat
Liverpool22
01.11.2025 19:33
Amanda z toho byla dnes dost nešťastná, měla 1 brejk a to tam Rybka flákla eso a pak hned přímák ze servisu.
Reagovat
Liverpool22
01.11.2025 19:15
RYBKA smile super zápas smile Hlavně výborně servírovala viz. 87% vítězných míčů po 1. servisu a jediný brejk za stavu 4:3 odvrátila esem a to Amandu zlomilo. Šance na postup je nyní velká i když u Keys nikdy člověk neví jak se vyspinká
Reagovat
muster
01.11.2025 19:17
Keys dojela jen pro PM odněkud z pláže
Reagovat
hanz
01.11.2025 19:17
Reagovat
Liverpool22
01.11.2025 19:21
No uvidíme, ale rozehraný je to dobře
Reagovat
muster
01.11.2025 19:22
Reagovat
ladinec
01.11.2025 19:13
Dvě Rusky proti sobě v barvach cizich statu
Reagovat
muster
01.11.2025 19:15
To je dobře nebo špatně?
Reagovat
PTP
01.11.2025 19:16
Jak pro koho
Reagovat
ladinec
01.11.2025 19:29
Co mysliš? Kdy Navratilova reprezontovala spojene staty americke. Utekla před komunisty a ted dostala vyznamenani od komunisty.
Reagovat
muster
01.11.2025 19:43
to jsou paradoxy
Reagovat
alcaraz.dva
01.11.2025 19:35
Tady svůj stát nereprezentuji...
Amanda v Americe se narodila, musí být v pohodě..
Rybakine vůbec nezavidim
Ale má Vukova
Reagovat

