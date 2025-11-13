De Minaur po vítězství nad Fritzem: Tenis jsem nenáviděl, teď cítím úlevu

DNES, 19:05
Rozhovory 8
Alex De Minaur (26) si v Turíně připsal své první vítězství na Turnaji mistrů, když ve dvou setech 7:6, 6:3 porazil Taylora Fritze (28). Australan se tak postaral o to, že americký tenista na turnaji s jistotou dohrál. O případném postupu světové sedmičky do semifinále tak rozhodne jen vítězství Carlose Alcaraze (24) nad Lorenzem Musettim (23). Po utkání se vítěz rozpovídal o pocitech, které v posledních týdnech zažíval.
Alex de Minaur se na Turnaji mistrů dočkal prvního vítěztví (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Po zápase De Minaur přiznal, že vítězství mu přináší především úlevu. "Pomohlo mi, že jsem začal brát situaci tak, jak je. Přestal jsem na sebe tlačit. Před nějakou dobou jsem si prožil jeden z nejtěžších dnů mé kariéry. Nenáviděl jsem tenis, ale teď se cítím skvěle," uvedl Australan.

Rodák ze Sydney zdůraznil, že se při zápase soustředil na vlastní hru a ne na výsledek. "Chtěl jsem hrát od prvního do posledního bodu podle svých vlastních podmínek. Hlavně jsem se cítil dobře, když jsem hrál po svém."


Australan ocenil podporu svého týmu, který mu pomohl překonat těžké období. "Poprvé po dlouhé době jsem zapomněl na ‚co kdyby‘ a soustředil se jen na svou hru. Dnes jsem diktoval tempo a vyrovnal se agresivnímu stylu svého soupeře," dodal.

De Minaur zároveň prozradil, že si není jistý, zda bude sledovat zápas Alcaraze s Musettim. "Jsem hrdý na to, co jsem dnes dokázal. Ať se stane cokoli, budu se snažit odpojit a na výsledek nemyslet," dodal.

De Minaur zaskočil na Turnaji mistrů Fritze, Australanův osud má v rukou Alcaraz

 

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
KubaHorak
13.11.2025 20:16
Ja si dlouhodobě myslim, ze má Alex potenciál jako vrata a kdyz vybalí tu agresivitu a přidá odvahu, bude vyhrávat. Diky jeho rychlosti je to pořád hypoteticky černej kůň jakyhokoli turnaje.
aligo
13.11.2025 20:31
Jen ta hlava
hanz
13.11.2025 19:12
No, mnozí z nás zase nenávidí a nenáviděli ten tvůj udržovací tenis...
Nola
13.11.2025 19:40
nemyslim, ze ho niekto nenavidi, skor mu malokto fandi, podcenuje ho, zatial nema na velke tituly, tak je proste nezaujimavy, nielen tenisom, ale aj svojou osobnostou, ako uz niekto pisal, taky neduzivy typek
pantera1
13.11.2025 20:26
Neco
pantera1
13.11.2025 20:28
Na něm musí být, když ho miluje Katie Bultik . Ona je celkem kočka, taková dlouhonohá gazela . Alex má skryté kvality našemu oku .
PTP
13.11.2025 19:08
Odpoj se od tenisu a spoj se s Káťou, to ti udělá dobře, Alexi.
muster
13.11.2025 19:43
zasmečuje pod peřinou
