De Minaur po vítězství nad Fritzem: Tenis jsem nenáviděl, teď cítím úlevu
Po zápase De Minaur přiznal, že vítězství mu přináší především úlevu. "Pomohlo mi, že jsem začal brát situaci tak, jak je. Přestal jsem na sebe tlačit. Před nějakou dobou jsem si prožil jeden z nejtěžších dnů mé kariéry. Nenáviděl jsem tenis, ale teď se cítím skvěle," uvedl Australan.
Rodák ze Sydney zdůraznil, že se při zápase soustředil na vlastní hru a ne na výsledek. "Chtěl jsem hrát od prvního do posledního bodu podle svých vlastních podmínek. Hlavně jsem se cítil dobře, když jsem hrál po svém."
Australan ocenil podporu svého týmu, který mu pomohl překonat těžké období. "Poprvé po dlouhé době jsem zapomněl na ‚co kdyby‘ a soustředil se jen na svou hru. Dnes jsem diktoval tempo a vyrovnal se agresivnímu stylu svého soupeře," dodal.
De Minaur zároveň prozradil, že si není jistý, zda bude sledovat zápas Alcaraze s Musettim. "Jsem hrdý na to, co jsem dnes dokázal. Ať se stane cokoli, budu se snažit odpojit a na výsledek nemyslet," dodal.
De Minaur zaskočil na Turnaji mistrů Fritze, Australanův osud má v rukou Alcaraz
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře