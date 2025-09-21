De Minaur si poradil se Zverevem, bitva v Laver Cupu je vyrovnaná
Evropa – Svět 3:3
Desetkrát se na okruhu potkali Zverev a De Minaur, v osmi případech se radoval německý tenista. Do jedenáctého vzájemného duelu však jednoznačně lépe vstoupil Australan, který prolomil hned úvodní servis německého tenisty a k nadšení nehrajícího kapitána týmu světa Andreho Agassiho šel bleskově do vedení 3:0.
Tradičně výborně se pohybující Australan působil na kurtu mnohem živějším dojmem, německého soupeře trápil častými změnami hry. Skvělou obranu prokládal pro Zvereva maximálně nepříjemným čopem a výsledek se brzy dostavil.
Rodák z Hamburku si ani podruhé nedokázal obhájit servis a po 15 minutách hry svítilo na ukazateli skóre 4:0. Za tohoto stavu si světová trojka při podání rodáka ze Sydney vypracovala brejkbol, ani to mu ale nakonec na zisk první hry nestačilo.
Frustrovaný Zverev si po dalším prohraném gamu svůj zmar vybil na raketě, na průběhu prvního dějství ale nic změnit nemohl. Kanáru sice při svém podání zabránil, první set ale ztratil za 34 minut jasně 1:6.
Německý tenista musel ve třetím gamu druhého setu řešit další brejkovou hrozbu, svou hru však dokázal výrazně zlepšit, přidal na agresivitě a s De Minaurem držel krok.
Za stavu 3:3 to byl přesto Zverev, kdo jako první ve druhém dějství přišel o servis, a vypadalo to, že utkání už Australan dovede k vítěznému konci. De Minaur však brejk potvrdit nedokázal, i on poprvé v zápase přišel o podání a bylo vyrovnáno.
Závěr ale trojnásobnému grandslamovému finalistovi nevyšel. Znovu prohrál servis a De Minaur už nezaváhal. Sadu získal 6:4 a po hodině a 27 minutách se mohl radovat z vítězství.
V dalších sobotních duelech se utkají Holger Rune s Franciscem Cerúndolem, Carlos Alcaraz s Taylorem Fritzem a sobotní program uzavře čtyřhra mezi Casperem Ruudem a Holgerem Runem na straně Evropy a Alexem de Minaurem s Alexem Michelsenem u týmu světa.
