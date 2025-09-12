Déšť a bouřky. Duel mezi českými a americkými tenisty vážně ohrožuje počasí

DNES, 15:35
Téma 3
Už jen pár hodin zbývá do startu úvodního daviscupového duelu mezi domácími Američany a českými tenisty. Zápas v Delray Beach na Floridě však podle předpovědi ohrožuje počasí. A to naprosto zásadně. V období hurikánové sezony se přitom o žádné velké překvapení nejedná…
Profily hráčů (7)
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Berdych Tomáš
Fritz Taylor
Tiafoe Frances
Tomáš Berdych a Jiří Lehečka během tréninku (@ ČTK / Lebeda Pavel)

O půlnoci z pátku na sobotu se má odehrát úvodní duel mezi Francesem Tiafoem a Jiřím Lehečkou. Zda tomu tak opravdu bude, však zůstává otázkou. A pořádně zapeklitou.

Právě v tento čas mají Floridu zasáhnout silné bouřky a déšť. Ani v sobotu by situace podle aktuální předpovědi neměla být o moc lepší. Slušné počasí se tak očekává až v neděli.

"Největší problém je, že se hraje v počasí, které jsme předpokládali, že tady bude panovat. Nevíme, jaké jsou procedury, pokud budou dál bouřky. To je teď ale vedlejší. Pro nás je hlavní se připravit na zápas, očekávat, že se může stát cokoliv, a předvést maximum na kurtu," řekla česká jednička Lehečka.

Tomáš Berdych a Jiří LehečkaTomáš Berdych a Jiří Lehečka (@ Pavel Lebeda / ČTK)

Velké starosti si s vrtkavým počasím nedělá ani Jakub Menšík, který by měl nastoupit proti Tayloru Fritzovi. "Už se mi stalo, že začalo pršet a hrál jsem až další den. Těch scénářů může být nespočet. Sám jsem zvědavý, jak to bude. Všichni jsou ale připraveni úplně na všechno."

Pořadatelé pro české tenisty připravili tvrdý, ale poměrně pomalý povrch, což ocenil právě prostějovský mladík. "Tady je to mnohem pomalejší než v Miami, takže bude lepší možnost připravit se na return. Cítím se docela sebejistě, protože jeho herní styl je přesně to, co se mi líbí," dodal vzhledem k duelu s domácí jedničkou.

Na Floridě tradičně panuje horké a vlhké počasí, to ale podle kapitána českého výběru Tomáše Berdycha nebude znamenat vážnější problém. "My jsme si nikdy na tohle nestěžovali a neřešili to. Nejlepší by bylo, kdyby se nám zápas povedlo zvládnout. To by byla asi nejpádnější odpověď," má jasno česká legenda.

Šance pro Čechy? Fritze trápí zdravotní problémy. Necítí se dobře, přiznal kapitán

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

3
Přidat komentář
jackiec
12.09.2025 17:12
Nemá cenu čekat do půlnoci na nejistý začátek, hned v 8 ráno je záznam.
Reagovat
Kandinsky1
12.09.2025 16:46
Proč to ti pitomci dali na Floridu v období hurikánů
Reagovat
com
12.09.2025 16:14
smile hrozí vážné ohrožení smilesmile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist