Déšť a bouřky. Duel mezi českými a americkými tenisty vážně ohrožuje počasí
O půlnoci z pátku na sobotu se má odehrát úvodní duel mezi Francesem Tiafoem a Jiřím Lehečkou. Zda tomu tak opravdu bude, však zůstává otázkou. A pořádně zapeklitou.
Právě v tento čas mají Floridu zasáhnout silné bouřky a déšť. Ani v sobotu by situace podle aktuální předpovědi neměla být o moc lepší. Slušné počasí se tak očekává až v neděli.
"Největší problém je, že se hraje v počasí, které jsme předpokládali, že tady bude panovat. Nevíme, jaké jsou procedury, pokud budou dál bouřky. To je teď ale vedlejší. Pro nás je hlavní se připravit na zápas, očekávat, že se může stát cokoliv, a předvést maximum na kurtu," řekla česká jednička Lehečka.
Velké starosti si s vrtkavým počasím nedělá ani Jakub Menšík, který by měl nastoupit proti Tayloru Fritzovi. "Už se mi stalo, že začalo pršet a hrál jsem až další den. Těch scénářů může být nespočet. Sám jsem zvědavý, jak to bude. Všichni jsou ale připraveni úplně na všechno."
Pořadatelé pro české tenisty připravili tvrdý, ale poměrně pomalý povrch, což ocenil právě prostějovský mladík. "Tady je to mnohem pomalejší než v Miami, takže bude lepší možnost připravit se na return. Cítím se docela sebejistě, protože jeho herní styl je přesně to, co se mi líbí," dodal vzhledem k duelu s domácí jedničkou.
Na Floridě tradičně panuje horké a vlhké počasí, to ale podle kapitána českého výběru Tomáše Berdycha nebude znamenat vážnější problém. "My jsme si nikdy na tohle nestěžovali a neřešili to. Nejlepší by bylo, kdyby se nám zápas povedlo zvládnout. To by byla asi nejpádnější odpověď," má jasno česká legenda.
Šance pro Čechy? Fritze trápí zdravotní problémy. Necítí se dobře, přiznal kapitán
