Devatenáctiletý Macháč si v Koblenzu došel pro první titul z challengeru

V roce 2018 Tomáš Macháč sbíral zkušenosti na turnajích Futures, loni v březnu získal celkově čtvrtý titul. Postupně se tedy začal přemisťovat na challengery a také na nich je čím dál více konkurenceschopný.



V Ostravě došel do čtvrtfinále, v Liberci a kazašském Nur Sultanu dokonce do semifinále a tento týden v hale v německém Koblenzu své maximum hned dvakrát vylepšil.



Devatenáctiletý Čech si postupně poradil s domácím Zimou, Rusem Gabašvilim, krajanem Kopřivou, Bulharem Kuzmanovem, Belgičanem Bemelmansem a bez prohraného setu a se ztrátou pouhých 27 gamů v pěti utkáních se poprvé dostak do finále.



A v něm dnes Macháč uspěl také. I když poprvé prohrál set, zvítězil nad pátým nasazeným Nizozemcem Boticem Van de Zandeschulpem 6-3 4-6 6-3, oplatil mu porážky z předchozích dvou vzájemných zápasů a vybojoval premiérový titul.



Macháč se v pondělí objeví ve světovém žebříčku poprvé v Top 300 a na dosah bude mít Top 250, pomalu tak může začít pomýšlet na kvalifikace grandslamů.