Díky, Báro! Krejčíková si zaslouží obrovské uznání. V Praze ukázala, proč je velkou hráčkou
Vzhledem k nešťastnému termínu Ostravy, kde se hrálo okamžitě po skončení australského léta a před velkými podniky na Blízkém východě, byla Praha v podstatě jedinou možností pro Krejčíkovou, jak se letos představit domácím fanouškům.
A hned na začátku je potřeba zmínit, že sama dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře přiznala, že kdyby se nehrálo v Česku, tak svou účast po triumfu v řeckých Aténách, zruší. Kvůli českým fanouškům ale ani chvíli neváhala a na pražskou Štvanici zavítala.
Nakonec nastoupila celkem čtyřikrát. Po skalpech Lindy Fruhvirtové, Lucie Havlíčkové a Dominiky Šalkové bylo v semifinále s Lilli Taggerovou rychle vidět, že Krejčíková bojuje s obrovským vyčerpáním. V předklonu odpočívala už v prvním setu a před výměnou stran se snažila na lavičce dělat vše možné pro to, aby mohla pokračovat.
Na kurtu nakonec strávila tři hodiny. Vítězství z toho nebylo, ale Krejčíková zaslouží obrovské uznání. Nejednoho fanouška totiž napadlo, že tenhle zápas nebude schopná dohrát. Možná to napadlo i samotnou majitelku devíti trofejí z hlavního okruhu. K takovému kroku se ovšem i kvůli zaplněnému centrálnímu dvorci neuchýlila.
Byla to hodně krutá porážka. Rakouská hvězdička vyhrála v tie-breaku rozhodujícího setu a Krejčíková se po podání rukou se soupeřkou a umpirovým rozhodčím neubránila slzám. Navzdory emocím poskytla rozhovor už přímo na kurtu.
"Jsem ráda za diváky, že tam byli, fandili a i když viděli, že nemůžu, pořád to hnali a drželi mě. Chtěla jsem to pro ně nějak urvat a uhrát. Přes všechno jsem se snažila, ale bohužel ten konec dopadl, jak dopadl," podotkla Krejčíková.
Svou velikost ukázala Krejčíková po zápase nejen novinářům na kurtu a tiskové konferenci, ale i fanouškům. V jejím stavu a po takové prohře by totiž nebylo překvapením, kdyby si rychle sbalila věci a opustila kurt. I naštvání by bylo pochopitelné. Kromě rozhovorů si ale našla čas i na české tenisové příznivce všech věkových kategorií, kteří ji přišli podpořit.
Na centrálním dvorci strávila ještě spoustu minut a ochotně se podepisovala všem, kteří si o to požádali. "O tom, že mě to mrzí hlavně kvůli fanouškům, se asi nemusíme bavit. Hrála jsem tady od začátku jen pro ty fanoušky. Je to pro mě obrovské zklamání, mrzí mě to, je to škoda. Ale je to tenis, jsou horší věci," uvedla.
Je to obrovské zklamání, hrála jsem kvůli divákům, smutnila Krejčíková
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