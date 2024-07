Djokovič a Alcaraz obstarají finále Wimbledonu i letos, Srb v případě triumfu vyrovná rekord Federera

V rámci 14. hracího dne letošního ročníku Wimbledonu se rozhodne o mužském šampionovi. Znovu po roce se ve finále potkávají sedminásobný šampion Novak Djokovič (37) a Carlos Alcaraz (21). Pokud se Srbovi podaří vybojovat osmý triumf a oplatit o 16 let mladšímu soupeři loňskou porážku, dorovná rekordmana nejslavnějšího turnaje Rogera Federera. Navíc by získal 25. grandslamový titul, kterým by překonal Margaret Courtovou a osamostatnil se v čele historických tabulek.

Alcaraz – Djokovič | 15:00 SELČ

Přesně před rokem se ve wimbledonském finále potkali Carlos Alcaraz a Novak Djokovič a mladší z aktérů zvítězil v napínavé pětisetové bitvě. Na takové porážky není Djokovič s výjimkou soubojů s největším rivalem Rafaelem Nadalem zvyklý. Tento nezdar zkušeného Srba mnozí viděli jako šanci pro ostatní hráče zlomit jeho silnou psychickou odolnost a také jako definitivní konec dominance legendární Big Three na grandslamech.

Djokovič ovšem konec své nadvlády nepřipustil a potvrdil, proč je statisticky nejúspěšnějším hráčem všech dob. O pár týdnů později postoupil do finále na Masters v Cincinnati a také v něm se střetl s Alcarazem. A tentokrát měl psychicky navrch on, po odvráceném mečbolu získal trofej a následně ovládl US Open, Masters v Paříži i prestižní Turnaj mistrů. Těmito úspěchy posbíral další rekordy a do letošní sezony vstupoval coby světová jednička.

Letos ale svou dominanci opravdu ztratil a prožívá jedno ze svých nejhorších období v kariéře. Podílet se na tom může pro Djokoviče velmi těžko stravitelná porážka v Davisově poháru v utkání s Jannikem Sinnerem, v němž měl tři mečboly v řadě. Letošní wimbledonské finále s Alcarazem tak pro něj bude velmi důležité, protože prvenstvím v All England Clubu by potvrdil, že je definitivně zpět a stále nejtěžším protivníkem na grandslamech.

Carlos Alcaraz předvedl v posledních třech setech semifinálového souboje s Daniilem Medveděvem svůj nejlepší výkon na turnaji. Přesto má ještě rezervy a očekává se, že až v nedělním finále proti majiteli rekordních 24 grandslamových trofejí Djokovičovi předvede to nejlepší ze svého repertoáru. Jednadvacetiletý Španěl není ve Wimbledonu úplně přesvědčivý, v posledních čtyřech zápasech ztratil minimálně jeden set, proti Francesovi Tiafoeovi byl prohraný tie-break od vyřazení a trápil se i s outsidery Markem Lajalem a Aleksandarem Vukicem.

Pokud by někdo jiný než Alcaraz (nepočítaje členy Big Three) nastoupil v takové formě proti Djokovičovi, tak by rozhodně nebyl favoritem. Rodák z El Palmaru ovšem v už velmi mladékm věku vyniká velmi silnou psychickou odolností. Právě on jako poslední nastoupil proti Djokovičovi na grandslamech v roli favorita. A to v loňském semifinále French Open, kde tuto roli vůbec nezvládl a zápas dohrával v křečích a prohrál ve čtyřech setech. Z této zkušenosti se ovšem ihned poučil a ve wimbledonském finále v pěti setech zvítězil.

V éře Big Three najdeme hromadu talentovaných hráčů bez grandslamového titulu, kteří na rozdíl od Alcaraze nedokázali být takto silní v klíčových momentech. Španělský supertalent potvrzuje silnou psychiku mimo jiné v pětisetových duelech, v nichž má fantastickou bilanci 12:1. K tomu můžeme přidat celkovou fenomenální úspěšnost 8:1 ve finále grandslamů a podniků Masters. Jediný nezdar zaznamenal loni na Masters v Cincinnati právě proti Djokovičovi, ačkoli vedl 7:5, 4:2 a měl i mečbol.

Nedělním triumfem by zapsal řadu dalších úspěchů. Mimo jiné by se přidal k Rafaelovi Nadalovi a Djokovičovi, jediným aktivním hráčům, kteří dokázali ovládnout dva po sobě jdoucí grandslamy. Už teď je jediným nečlenem Big Four v tomto století, jenž v rámci jedné sezony postoupil do finále na French Open i ve Wimbledonu. Na nedávném French Open se neprezentoval svou nejlepší možnou formou, a přesto zvládl pětisetové bitvy s Jannikem Sinnerem a Alexanderem Zverevem a získal třetí grandslamovou trofej.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Indian Wells (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (finále)

Bilance: 32:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 7:2 (kariérní 30:17)

Bilance ve finále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:0)

Bilance ve finále: 2:0 (kariérní 14:4)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf)

Alcaraz – Wimbledon

Kariérní bilance: 17:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 1:0

Generálka: Queens (2. kolo)

Cesta turnajem: Lajal (7:6, 7:5, 6:2), Vukic (7:6, 6:2, 6:2), (29) Tiafoe (5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2), (16) Humbert (6:3, 6:4, 1:6, 7:5), (12) Paul (5:7, 6:4, 6:2, 6:2), (5) Medveděv (6:7, 6:3, 6:4, 6:4)

Novak Djokovič si poradil bez ztráty setu s debutantem v semifinále grandslamů Lorenzem Musettim a podeváté v kariéře prošel do finále majorů bez nutnosti čelit někomu z TOP 10 žebříčku. Sedmatřicetiletý Srb by měl mít na finálový duel dostatek sil, jelikož ve druhém týdnu nepovolil set ani Holgerovi Runemu a ve čtvrtfinále měl po odstoupení Alexe de Minaura volno. To je pro něj velmi důležité, jelikož na začátku června podstoupil operaci menisku v pravém koleni a ještě není dle svých slov ve stoprocentní kondici.

Statisticky je rodák z Bělehradu nejúspěšnějším hráčem všech dob, takže je pro něj celkem novinka, že nastoupí ke grandslamovému finále s někým teprve 21letým jako outsider. Alcaraz si nicméně pozici favorita zaslouží, protože Djokovič je letos ve finále poprvé a v tomto roce ještě neporazil žádného kolegu z elitní desítky světového hodnocení.

To vůbec neznamená, že nebude ve finále hrozbou, ba naopak. Konkrétně ve Wimbledonu má skvělou finálovou úspěšnost 7:2 a osmým triumfem by vyrovnal rekordmana Rogera Federera. Celkově disponuje ve finále grandslamů bilancí 24:12 a je na této úrovni nejúspěšnějším tenistou. K tomu má ve sbírce dohromady 98 titulů z nejvyššího okruhu. V případě 25. prvenství na majorech se osamostatní na prvním místě historických tabulek, o které se nyní dělí s Margaret Courtovou.

Finále letošního Wimbledonu pro něj bude velmi důležité. Může v něm totiž potvrdit, že grandslamy stále patří jemu, přestože má v současnosti velmi těžké rivaly v podobě Jannika Sinnera a právě Alcaraze. První letošní titul by pro něj jistě znamenal velkou vzpruhu před návratem do areálu Rolanda Garrose, kde bude bojovat o svou první zlatou olympijskou medaili. Pouze tento úspěch mu chybí do kompletní sbírky. Djokovič několikrát předčil své kolegy z Big Three Federera a Rafaela Nadala a teď bude chtít dokázat, že může mít navrch i proti další nové generaci mladých talentů.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Monte Carlo, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 23:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 5:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 257:114)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 24:12)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 97:40)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (čtvrtfinále)

Djokovič – Wimbledon

Kariérní bilance: 97:11

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve finále: 7:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Kopřiva (6:1, 6:2, 6:2), Fearnley (6:3, 6:4, 5:7, 7:5), Popyrin (4:6, 6:3, 6:4, 7:6), (15) Rune (6:3, 6:4, 6:2), (9) De Minaur (bez boje), (25) Musetti (6:4, 7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 3:2. Djokovič by neměl být ve finálových zápasech podceňován, obzvláště na grandslamech, kde má větší motivaci. Pokud se bude finále s Alcarazem protahovat, bude Španěl ještě větším favoritem, a to kvůli lepší fyzické kondici a skvělé úspěšnosti v pětisetových bitvách. Uvidíme, jak se Djokovič s touto nelehkou výzvou popere. Po loňském wimbledonském finále Alcaraze vždy porazil, konkrétně ve zmíněné finálové řežbě na Masters v Cincinnati a poté jednoznačně v semifinále Turnaje mistrů.

Nedělní program

CENTRE COURT (od 15:00 SELČ)

1. Alcaraz (3-Šp.) - Djokovič (2-Srb.)

2. Olmosová/S. González (Mex.) - S. Hsieh/Zieliňski (7-Tchaj-wan/Pol.)



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. legendy

2. J. Kovačková (ČR) - Berzinová (Lot.) / finále do 14 let

3. Klimas/Kumstát (ČR) - Razeghi/Schönhaus (USA/Něm.)

Kompletní program | Přehled mužského turnaje