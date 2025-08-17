Djokovič a grandslam? Alcaraz se Sinnerem by museli být zranění, říká legenda
Djokovič čeká na další velký titul od vítězství právě na US Open v roce 2023. Od té doby se sice ještě probojoval do finále Wimbledonu, kde ale loni podlehl Carlosi Alcarazovi, a letos v semifinále French Open i Wimbledonu nestačil na světovou jedničku Jannika Sinnera.
Na Australian Open zase musel vzdát semifinálový zápas proti Alexandru Zverevovi už po prvním setu.
Ve Flushing Meadows má Djokovič na kontě čtyři tituly z deseti finálových účastí. Loni však překvapivě vypadl už ve třetím kole s Alexejem Popyrinem. Letos bude v New Yorku nasazený jako číslo sedm, což znamená, že se se Sinnerem nebo Alcarazem může potkat už ve čtvrtfinále.
V rozhovoru pro Tennis365 se Macci zamyslel nad tím, zda je Srb stále schopen projít přes své dva největší rivaly a vyhrát. "Nikdy Novaka neodepisujte. Podle mého názoru je to nejlepší hráč, který kdy držel raketu. Ale věk nezastavíte," prohlásil kouč, který v minulosti vedl mimo jiné Serenu a Venus Williamsovy.
"Na antuce už grandslam vyhrát nemůže. To je příliš fyzické, jeho tělo už takovou zátěž nesnese. Na US Open by ale mohl uspět, pokud by se los vyvíjel příznivě. Pokud by Alcaraz nebo Sinner vypadli, nebo měli zdravotní problémy, pak by to bylo možné," dodal Macci.
Podle něj je klíčové, aby Djoković nemusel absolvovat dlouhé pětisetové bitvy už v úvodních kolech. "Je to obrovská fyzická i psychická zátěž. Pokud by ale v New Yorku musel čelit Alcarazovi i Sinnerovi, měl by to maximálně složité. Moc reálně to nevidím," doplnil kouč.
Djokovič letos získal jediný titul – v květnu triumfoval na turnaji ATP 250 v Ženevě, kde oslavil jubilejní 100. trofej ve dvouhře. Jeho předchozím velkým úspěchem byl olympijský triumf v Paříži 2024, kde přehrál ve finále právě Alcaraze.
Djokovič se před rokem stal nesmrtelným. Viděl jsem ten mečbol asi milionkrát, přiznal
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Carlítos Pěstička Vámosák a Janek Mastičkář Sypačů však budou proti
12 porážek od r. 2024
55 Goffin
14 Draper
25 Lehecka
7 Djokovic
2 Zverev
7 Ruud
18 Humbert
33 Machac
74 Van De Zandschulp
46 Monfils
12 Dimitrov
6 Zverev
Sinner má jen 3, ale z toho 2x s Alcarazem, který mu (zatím) nesedí