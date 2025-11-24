Djokovič a grandslam? Už má jen jednu možnost a dobře to ví, říká legenda
Alcaraz a Sinner se v posledních dvou letech dělili o osm grandslamových titulů, přičemž každý vyhrál čtyři turnaje. Posledním hráčem, který dokázal triumfovat na grandslamu mimo tuto dvojici, byl právě Djokovič na US Open 2023, kde získal svůj 24. titul.
Letos se však s velkým odstupem od první dvojky nedokázal prosadit na čtyřech největších turnajích sezony. Na grandslamech vypadl v semifinále – dvakrát se Sinnerem, jednou s Alcarazem a jednou s Alexandrem Zverevem. Jediným výrazným vítězstvím byla výhra nad Alcarazem ve čtvrtfinále Australian Open.
Podle Stubbsové se situace na příští rok může změnit právě v Melbourne Parku. "Podle mého názoru má už jen jeden pokus na zisk grandslamu. A Novak to dobře ví. Bude to na Australian Open a říkala jsem to znovu a znovu. Myslím, že si to také dává za cíl," uvedla čtyřnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře.
"Nemyslím si, že mu na finále Turnaje mistrů záleželo, ale dobře si uvědomuje svůj věk a možnosti, které má. V Austrálii vynaloží všechen čas a úsilí, aby se ještě jednou pokusil zvednout nad hlavu trofej. Už má jen jednu možnost a dobře to ví," pokračovala bývalá trenérka Karolíny Plíškové.
Stubbsová dodala, že Djokovič je podle jejího názoru jediný hráč, který může Alcaraze a Sinnera ohrozit. "Carlos se tam nikdy nedostal do finále. Djokovič ho loni rozdrtil; jeden set byl sice vyrovnaný, ale Novak byl celkově lepší."
Australská legenda však připouští, že Sinner bude i nadále hlavním favoritem. "Nemyslím si, že by na tom kurtu porazil někoho jako Jannik, ten je tam už prostě až příliš dobrý. Ale mohlo by to být jediné místo, kde Novak může vyhrát."
Stubbsová také upozornila na zdravotní úskalí. "Ty bohužel k tenisu prostě patří – zranění. V minulosti se několikrát stalo, že grandslam vyhrál tenista, který by jinak těžko uspěl, a to právě proto, že se ti nejlepší zranili," dodala.
