Djokovič bude hrát Turnaj mistrů, tvrdí italský prezident. Srb ale sám účast nepotvrdil
Majitel 24 grandslamových trofejí Djokovič v úterý vstoupí do podniku ATP 250 v řeckých Aténách, kam přesunul domácí turnaj z Bělehradu a údajně se s manželkou a oběma dětmi přestěhoval. Srbský veterán po skreči na exhibici Six Kings Slam, která se konala v polovině října v Rijádu, uvedl, že chce být připraven na posledních pár turnajů této sezony.
Z toho vyplývá, že má Turnaj mistrů skutečně v plánu. Účast však dosud oficiálně nepotvrdil. Prezident italské tenisové federace ale odhalil, že Djokovič v Turíně chybět nebude. "Máme potvrzení, že Novak Djokovič bude v příštím týdnu hrát v Turíně," uvedl Binaghi v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Rai Gr Parlamento.
Sedm z osmi míst na letošním Turnaji mistrů je už obsazených. Start si kromě Djokoviče zajistili také úřadující šampion Jannik Sinner s Carlosem Alcarazem, kteří svedou boj o post světové jedničky, Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz a Alex de Minaur. Poslední letenku obdrží Lorenzo Musetti, nebo Félix Auger-Aliassime.
Djokovič se na Turnaj mistrů kvalifikoval už poosmnácté v kariéře a se sedmi triumfy je nejúspěšnějším hráčem v historii této akce. Naposledy tento podnik ovládl při posledním startu předloni právě v Turíně, když ve finále suverénně přehrál Sinnera. Start na závěrečném vrcholu sezony si zajistil i loni, ale rozhodl se ho vzdát.
Letošní edice Turnaje mistrů se uskuteční od 9. do 16. listopadu. Hrát se bude na tvrdém povrchu v hale ve víceúčelové aréně Pala Alpitour.
Zápletka v boji o Turnaj mistrů. Auger-Aliassime vynechá Méty, rozhodne Musetti
