Djokovič bude hrát Turnaj mistrů, tvrdí italský prezident. Srb ale sám účast nepotvrdil

DNES, 18:38
Ohledně účasti Novaka Djokoviče (38) na blížícím se Turnaji mistrů stále visí otazník, i když po posledních informací o něco menší. Prezident italské tenisové federace Angelo Binaghi totiž v rozhovorech potvrdil, že nejúspěšnější hráč všech dob nebude v Turíně chybět. Srbský rekordman ale sám svou účast zatím nepotvrdil.
Novak Djokovič dotáhl poslední start na Turnaji mistrů až k triumfu (© ČTK / AP / Antonio Calanni)

Majitel 24 grandslamových trofejí Djokovič v úterý vstoupí do podniku ATP 250 v řeckých Aténách, kam přesunul domácí turnaj z Bělehradu a údajně se s manželkou a oběma dětmi přestěhoval. Srbský veterán po skreči na exhibici Six Kings Slam, která se konala v polovině října v Rijádu, uvedl, že chce být připraven na posledních pár turnajů této sezony.

Z toho vyplývá, že má Turnaj mistrů skutečně v plánu. Účast však dosud oficiálně nepotvrdil. Prezident italské tenisové federace ale odhalil, že Djokovič v Turíně chybět nebude. "Máme potvrzení, že Novak Djokovič bude v příštím týdnu hrát v Turíně," uvedl Binaghi v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Rai Gr Parlamento.

Sedm z osmi míst na letošním Turnaji mistrů je už obsazených. Start si kromě Djokoviče zajistili také úřadující šampion Jannik Sinner s Carlosem Alcarazem, kteří svedou boj o post světové jedničky, Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz a Alex de Minaur. Poslední letenku obdrží Lorenzo Musetti, nebo Félix Auger-Aliassime.

Djokovič se na Turnaj mistrů kvalifikoval už poosmnácté v kariéře a se sedmi triumfy je nejúspěšnějším hráčem v historii této akce. Naposledy tento podnik ovládl při posledním startu předloni právě v Turíně, když ve finále suverénně přehrál Sinnera. Start na závěrečném vrcholu sezony si zajistil i loni, ale rozhodl se ho vzdát.

Letošní edice Turnaje mistrů se uskuteční od 9. do 16. listopadu. Hrát se bude na tvrdém povrchu v hale ve víceúčelové aréně Pala Alpitour.

Zápletka v boji o Turnaj mistrů. Auger-Aliassime vynechá Méty, rozhodne Musetti

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
7
Patik
03.11.2025 19:57
Veď ho odnesú v zapalkovej krabičke..
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 19:44
StanDaMan porazil Botiče ve 3, i když prohrál 1.!
Teď ale Lorenzo...
Reagovat
com
03.11.2025 19:50
ten by mohl preskocit v zebricku Augera, kterej si uz myslel, ze to ma v kapse, ale Djok mu do toho hodil vidle smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 19:03
italský prezident
Reagovat
com
03.11.2025 19:10
si síí presidento mio
Reagovat
pantera1
03.11.2025 18:46
Nevěřím tomu, to by mě hodně překvapil. O TM uz
Reagovat
pantera1
03.11.2025 18:46
Nejeví zájem. Ale třeba překvapí .
Reagovat

