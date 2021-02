Djokovič: Byl to můj nejnáročnější grandslam. Zranění? Bolest byla snesitelná

"Bylo to tady pro mě trochu jak na horské dráze. Problémy mimo kurt, zranění, karantény, byl to rozhodně nejnáročnější grandslam, jaký jsem zažil. Hlavně emocionálně," řekl Djokovič na tiskové konferenci po dnešní finálové výhře nad Daniilem Medveděvem.



33letý Srb přiznal, že dohrával s natrženým břišním svalem. Ten si poranil už ve třetím kole proti Tayloru Fritzovi, díky skvělé práci fyzioterapeuta ale mohl pokračovat dál a nakonec vybojovat 18. titul z grandslamu.



"Bolest byla snesitelná a za ty roky jsem si už zvykl, že prostě musíte hrát přes bolest. Vím, že kolem toho bylo hodně spekulací. Lidé zpochybňovali, že jsem opravdu zraněný, jak jsem se mohl dát tak rychle do pořádku. Myslím ale, že to vůči mně nebylo úplně fér," uvažoval rodák z Bělehradu.



Navíc podle vlastních slov už do turnaje vstoupil jako nežádoucí osoba.Jeho kritici navíc nezapomněli, že loni uspořádal sérii turnajů Adria Tour, kde se nedodržovala protikoronavirové opatření a Djokovič se na ní sám nakazil koronavirem.



"V médiích se to hodně probíralo. Karanténa, dopis, který jsem poslal vedení turnaje s návrhy na zlepšení od hráčů a který si všichni špatně vyložili jako seznam požadavků," uvedl Djokovič.



"A najednou jsem byl ze dne na den v Austrálii nežádoucí osobou," prohlásili první hráč světa. "Samozřejmě, že mě kritika zasáhla. Jsem také jenom člověk. Ale myslím, že za všechny ty roky už jsem se naučil podobné věci nevnímat a myslet na to, co je důležité," dodal Djokovič.







Poražený finalista Medveděv nedosáhl na první grandslamový titul ani na druhý pokus. Po sérii dvaceti výher a velmi dobrých výkonech v předchozích kolech ve finále na světovou jedničku nestačil.



"Je to prostě král Melbourne. Neříká se mi to lehce, ale co víc dodat? Vyhrál tady všech devět finále. A pravděpodobně tady nevyhrál naposledy," prohlásil Medveděv.



"Sice mě porazil celkem snadno, ale je to zkušenost. Až budeme spolu hrát příště, tak vím, že na kurtu a nejspíš i mimo něj musím něco udělat jinak. Samozřejmě to ale neznamená, že ho porazím," dodal 25letý Rus.