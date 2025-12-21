Djokovič je jinde než Federer a Nadal. Na něj jsem nikdy neměl, vzpomíná Baghdatis
Od chvíle, kdy Djokovič triumfoval na US Open 2023 a získal rekordní 24. grandslamový titul, si následujících osm grandslamových trofejí rozdělili Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. Srb se tak ocitl v situaci, kdy na další zápis do historie čeká déle než v předchozích letech.
Nejstarším grandslamovým šampionem ve dvouhře v historii tenisu zůstává Ken Rosewall, který v roce 1972 ovládl Australian Open ve věku 37 let, jednoho měsíce a 24 dnů. Djokovič by tento rekord překonal v případě zisku 25. grandslamového titulu, neboť v květnu příštího roku oslaví 39. narozeniny.
Navzdory věku Srb v sezoně 2025 znovu potvrdil mimořádnou dlouhověkost. Rok zakončil jako světová čtyřka, přestože odehrál pouze 12 turnajů, na nichž zaznamenal bilanci 39 výher a 11 porážek, což odpovídá úspěšnosti 78 procent. Na všech čtyřech grandslamových turnajích se probojoval do semifinále a připsal si také tituly z podniků ATP 250 v Ženevě a Aténách.
V exkluzivním rozhovoru pro server Tennis365 byl Baghdatis dotázán, zda podle něj může Djokovič ještě rozšířit svou grandslamovou sbírku a zda se blíží konec jeho kariéry. "Rok od roku je šancí méně a méně, to je jisté," uvedl bývalý osmý hráč světa. Zároveň ale připomněl, že Srb se stále drží mezi absolutní elitou. "Pořád je v první pětce, pořád soupeří s prvními dvěma, dokonce i s prvními třemi," doplnil.
Podle Bagdatise záleží především na Djokovičově psychickém nastavení. "Jak dlouho to vydrží, záleží jen na něm, hlavně na jeho mysli – jestli si to stále užívá a dokáže hrát na této úrovni. Kdybych byl na jeho místě, tak bych pokračoval. Ale všechno záleží na něm," dodal.
Vítěz čtyř turnajů z okruhu ATP zároveň upozornil, že vzhledem k náročnosti současného tenisového kalendáře může být pro hráče obtížné udržet se na absolutní špičce tak dlouho, jak se to daří právě Djokovičovi.
Baghdatis se během své kariéry, která trvala od roku 2003 do roku 2019, s Djokovičem utkal celkem osmkrát. Jejich vzájemné duely se odehrály v letech 2007 až 2015 a kyperský tenista všechny prohrál. V pěti zápasech, včetně všech tří grandslamových střetnutí, však dokázal alespoň jednou získat set.
Finalista Australian Open z roku 2006 rovněž uvedl, že rodák z Bělehradu podle něj dosáhl vyšší vrcholné úrovně než Roger Federer a Rafael Nadal. "Kdykoli jsem s Novakem hrál, byly to docela těsné zápasy. To je můj názor. Možná se mýlím, ale tak si to pamatuji. Podle mě je ale Djokovič jinde než byli Federer a Nadal,“ řekl.
Zároveň ale vzpomněl na jeden duel, který na něj zanechal výrazný dojem. "Myslím, že jednou jsem od něj dostal pořádný výprask, bylo to v Indian Wells. Prohrál jsem 1:6, 2:6, a když jsem odcházel z kurtu, cítil jsem, že mi ten kluk dal lekci," přiznal Baghdatis.
Právě tento zápas podle něj změnil jeho vnímání soupeře. "Nikdy jsem se takhle necítil s žádným jiným hráčem. Nikdy s Rogerem ani s Rafou. I když jsem byl mladší a hrál s Federerem, vždycky jsem si říkal, že ho příště můžu porazit. S Novakem jsem ten pocit neměl, zvlášť po tomhle zápase," uzavřel.
