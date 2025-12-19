Djokovič na olympiádě? To nedává žádný smysl, diví se bývalá světová trojka
Djokovič však opakovaně dokazuje, že se s dosaženými úspěchy nespokojuje. Tenista, kterému bude v květnu 39 let, má za sebou bezkonkurenční kariéru, přesto stále hledá nové výzvy. Jednou z nich zůstávají právě olympijské hry v roce 2028, které vnímá jako svůj další velký cíl.
Právě tato motivace překvapila Petrovovou. "Ty hry jsou ještě daleko. Na těch předchozích už vyhrál zlato a upřímně nechápu, proč chce hrát i na těch následujících. Nedává to žádný smysl," uvedla bývalá světová trojka v rozhovoru pro zahraniční média.
Sezóna 2025 podle Petrovové nepřinesla Djokovičovi výsledky, na jaké byl v minulosti zvyklý. Srb si připsal semifinálové účasti na všech čtyřech grandslamech, jedno prohrané finále turnaje Masters 1000 a dva tituly, které získal v Ženevě a v Aténách.
Petrovová nicméně připustila, že Djokovič měl v průběhu sezony i velmi kvalitní momenty. Zároveň však upozornila na jeho fyzický hendikep ve srovnání se současnými lídry okruhu. "Letos odehrál skvělé zápasy, ale fyzicky zaostává za Alcarazem a Sinnerem. A každý další rok pro něj bude těžší," vysvětlila.
Na dotaz ohledně dalších hráčů, kteří by v budoucnu mohli ohrozit dominanci Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera, zmínila Petrovová několik jmen. Vyzdvihla zejména Bena Sheltona, který se v této sezoně dostal do první desítky světového žebříčku. Zmínila také Alexe De Minaura, u něhož vidí potenciál pro účast ve finále velkého turnaje.
Pozornost věnovala i dalším výrazným osobnostem okruhu. Připomněla Alexandra Bublika, který podle ní dokáže při správné motivaci porazit kohokoli, a nezapomněla ani na Daniila Medveděva. "Už vyhrál grandslam a dostal se do finále. S novým trenérem toho jistě může dosáhnout mnohem víc," uvedla.
Podle Petrovové bude pro Djokoviče klíčová především fyzická stránka, zejména s ohledem na fakt, že by na olympijské hry v Los Angeles přijel ve 41 letech. "Bylo by fantastické, kdyby vyhrál svůj 25. grandslam a zakončil kariéru fenomenálním způsobem. Miluje tenis a jen on ví, jak dlouho vydrží hrát," dodala. Vzhledem k jeho ambicím však podle ní nelze vyloučit vůbec nic.
