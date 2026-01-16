Djokovič o Sinnerovi a Alcarazovi: Rád bych se utkal s jedním… nebo možná s oběma
Na prvním grandslamovém mediálním dni sezony byl Djokovič, tak jako pokaždé, ústřední postavou. Otázky novinářů mířily nejen na začínající Australian Open, ale i na zdraví bělehradského rodáka. Stranou nemohly zůstat ani dotazy na současné vládce Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. "Hrají tenis na jiné úrovni, o tom není pochyb," přiznal Djokovič.
A pokračoval: "Chybí mi trochu zápasové praxe, abych s nimi mohl v závěrečných fázích grandslamů soupeřit, ale snažím se zůstat připravený a dávat do toho maximum," řekl Srb.
Djokovič zavzpomínal na své začátky v Austrálii: "Je skvělé být zpátky, je to můj 21. turnaj tady. Poprvé jsem se kvalifikoval na grandslam v roce 2005 a hrál večerní zápas proti Maratu Safinovi. Od té doby je to dlouhá, úspěšná cesta. Vždycky jsem miloval hrát v Austrálii, všechno tady mi sedí a vyhovuje."
Srb se rovněž rozpovídal o přípravě na novou sezonu. „Hodně jsem odpočíval, regeneroval. A samozřejmě jsem se věnoval fyzičce. Každý den přináší nové výzvy, ale cítím se dobře. Jsem připravený a v dobré kondici,“ dodal Djokovič.
Kromě ambicí na další grandslamový titul si Djokovič uvědomuje, čeho do této doby dosáhl. „Mluvím o 25. grandslamu, ale snažím se mít na paměti i to, čeho jsem dosáhl. I 24 titulů je obrovské číslo a musím si ho vážit. Když budu zdravý a spojím všechny části své hry, můžu porazit kohokoli,“ vysvětlil.
Djokovič také popsal, proč ho tenis stále naplňuje: "Je tu vášeň, láska ke hře a energie, kterou cítíte, když vstoupíte na kurt. Je to adrenalin, skoro jako droga. I proto chci pokračovat – stále hraju na nejvyšší úrovni a nechci přemýšlet o konci kariéry."
Na otázku, zda by chtěl v turnaji vyzvat současné vládce mužského tenisu, odpověděl jasně: "Rád bych se utkal s jedním z nich… nebo možná s oběma. Uvidíme, co se stane," uzavřela srbská legenda.
V minulém roce došel Djokovič, stejně jako na všech ostatních grandslamech v sezoně, do semifinále. Zde po prohraném prvním setu skrečoval zápas Alexanderu Zverevovi.
Analýza losu Australian Open: Může někdo zastavit hvězdné duo Alcaraze a Sinnera?
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře