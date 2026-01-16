Analýza losu Australian Open: Může někdo zastavit hvězdné duo Alcaraze a Sinnera?
Světová jednička Alcaraz obdržela mimořádně vstřícný los. Jeho snaha stát se nejmladším mužem open éry, který zkompletuje kariérní grandslam, začne zápasem s Adamem Waltonem. V dalších kolech by se měl podle nasazení utkat s Yannickem Hanfmannem, Corentinem Moutetem a Alejandrem Davidovichem. Nikdo z nich by pro Španěla neměl představovat zásadní hrozbu.
Výrazně těžší pozici má Alex de Minaur, jehož už v úvodním kole čeká bývalý wimbledonský finalista Matteo Berrettini. Následovat by mohly souboje s Hamadem Medjedovičem, Francesem Tiafoem a Alexandrem Bublikem, který se nedávno poprvé dostal do světové desítky. Právě Bublik by mohl být Alcarazovým soupeřem ve čtvrtfinále, přesto by měl mít Španěl navrch.
Ve druhé čtvrtině pavouka figuruje loňský finalista Alexander Zverev. Jeho vstup do turnaje může být nepříjemný, neboť by se mohl střetnout s výborně podávajícími Gabrielem Diallem a Alexejem Popyrinem. Před branami čtvrtfinále by pak mohli stát Cameron Norrie nebo Andrej Rublev.
Felix Auger-Aliassime, jenž zakončil rok 2025 ve velmi dobré formě, začne proti Nunu Borgesovi a čekají ho také možné duely s Juanem Manuelem Cerúndolem a Learnerem Tienem. Pokud projde dál, může ho ve čtvrtém kole vyzvat Daniil Medveděv. Právě trojnásobný finalista Australian Open se v této části pavouka jeví velmi silně a jeho bilance se Zverevem z poslední doby hovoří jasně v jeho prospěch.
Třetí čtvrtina je výrazně ovlivněna zdravotním stavem Novaka Djokoviče. Srbský rekordman, který usiluje o 25. grandslamový titul, se potýká s problémy s krkem, přesto má los složený z hráčů, které obvykle poráží. Turnaj zahájí proti Pedru Martinezovi, následovat by měli Terrence Atmane a Brandon Nakashima. Ve čtvrtém kole by ho mohl prověřit Jakub Menšík nebo případně Hubert Hurkacz.
Lorenzo Musetti začne proti Raphaelovi Collignonovi a může narazit na Lorenza Sonega a Stefanose Tsitsipase. Čtvrtfinálový souboj s Taylorem Fritzem by však pro Itala představoval vážný problém. Fritz by se přitom mohl propracovat do čtvrtfinále přes Stana Wawrinku, Jiřího Lehečku a právě Musettiho.
Také Jannik Sinner může být s losem spokojen. Úřadující šampion začne obhajobu titulu proti Hugovi Gastonovi a ve druhém kole by ho mohl čekat James Duckworth. Ve třetím kole se rýsuje duel s talentovaným Joaem Fonsecou, jehož fyzická kondice je však nejistá. Ve čtvrtém kole by mohl stát Karen Chačanov.
Ben Shelton, který dlouhodobě potvrzuje, že se mu na grandslamech daří, narazí v úvodu na Uga Humberta. Dalšími soupeři by mohli být Gaël Monfils a Valentin Vacherot, přičemž případný čtvrtfinálový duel s Casperem Ruudem by byl jeho maximem.
Při pohledu na možné semifinálové dvojice se nabízí souboje Alcaraze s Medveděvem a Sinnera s Djokovičem. Finále mezi Alcarazem a Sinnerem by tak bylo očekávaným vyústěním turnaje a cokoli jiného by představovalo velké překvapení. Přestože Medveděv znovu potvrzuje svou sílu na grandslamech a Djokovič i ve 38 letech vzdoruje času, proti dvěma nejlepším hráčům světa už jim mohou chybět rozhodující zbraně.
Los Australian Open: Nosková i Menšík mohou dojít do osmifinále, Bouzková a Bejlek půjdou na favoritky
Ve finálové bitvě by mohl mít navrch Sinner. Jedním z faktorů je skutečnost, že by šlo o první finále Alcaraze proti italskému rivalovi bez Juana Carlose Ferrera. Dalším aspektem je tlak spojený s možností zapsat se do historie jako nejmladší držitel kariérního grandslamu. Proti ledově klidnému Sinnerovi by se nervozita mohla stát rozhodujícím faktorem.
Přestože Alcaraz vede ve vzájemné bilanci 10:6 a v roce 2025 vyhrál čtyři z šesti vzájemných duelů, okolnosti některých zápasů hrály významnou roli. Sinner je dvojnásobným vítězem Australian Open a nejlepším hráčem světa na tvrdém povrchu, což z něj činí hlavního kandidáta na třetí titul v řadě a pátý grandslamový triumf. Odepisovat Alcaraze by však i přesto bylo riskantní.
Los Australian Open: Kde sledovat, česká účast a všechny informace
