Djokovič po výhře nad Borgesem: Soupeř zaslouží potlesk. A Turnaj mistrů? To je otázka
Djokovič zvládl i svůj druhý zápas v řecké metropoli, když po hodině a 45 minutách zvítězil 7:6 a 6:4. Stejně jako v úvodním duelu proti Alejandru Tabilovi tak neztratil ani set.
"Byl to velmi fyzický boj," uvedl po utkání na tiskové konferenci. "Myslím, že Nuno hrál na vysoké úrovni. Byl jsem trochu překvapen, jak dobře hrál. Po většinu zápasu to byl naprosto vyrovnaný duel, rozhodlo jen pár bodů. Zaslouží si za svůj výkon velký potlesk," ocenil soupeře sedminásobný vítěz Turnaje mistrů.
Srbský tenista popsal i klíčové momenty utkání: "V prvním setu jsem odehrál skvělý tie-break, to bylo klíčové. Moc dalších příležitostí k brejku nebylo. Ten game, kde jsem mu vzal servis, byl nakonec rozhodující, další šance, jak uspět na returnu, jsem nedostal,“ připomněl Djokovič sedmou hru druhé sady.
V Aténách se legendární Srb snaží přidat už 101. titul kariéry. Zároveň si zajistil jubilejní 200. vítězství na okruhu ATP v hale.
Se svým dalším soupeřem, Hanfmannem, se Djokovič utkal zatím dvakrát, oba zápasy vyhrál. Ten poslední se odehrál před měsícem v Šanghaji, kde srbský favorit zvítězil po třísetové bitvě.
V nejbližších dnech by se Djokovič měl zúčastnit Turnaje mistrů v Turíně, zda tomu tak ale opravdu bude, zůstává otázkou. "Zatím ale účast v Turíně nemůžu potvrdit. To je stále otázka. Rozhodnu se po skončení zápasů tady,“ dodal Djokovič.
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion by se v případě účasti na závěrečném podniku sezony ve skupině Jimmyho Connorse utkal s Carlosem Alcarazem, Taylorem Fritzem a Alexem de Minaurem.
Djokovič na Turnaji mistrů naposledy triumfoval před dvěma lety, když ve finále přehrál Sinnera dvakrát 6:3. Právě italský tenista bude titul obhajovat.
Turnaj mistrů se uskuteční popáté v Turíně, hrát se bude od neděle do 16. listopadu.
Turnaj mistrů vylosován: Alcaraz vyzve Djokoviče, osmé místo je stále ve hře
