Djokovič se chystá na "domácí" turnaj. Exhibici kvůli bezpečnosti hrát nemohl
Djokovič se údajně s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval z Bělehradu do Atén, kam nejspíše i kvůli konfliktu se srbským prezidentem přesunul domácí a rodinný turnaj. Ten si nenechá ujít a poprvé ho bude hrát v řecké metropoli.
Jeho novým domovem jsou tedy zřejmě Atény, kde se v příštím týdnu uskuteční halová akce kategorie ATP 250. A nejúspěšnější hráč všech dob bude největším favoritem. Do Atén dorazí také další zástupce TOP 10 žebříčku Lorenzo Musetti a veterán Stan Wawrinka, který obdržel divokou kartu.
"Novak by měl hrát v úterý odpoledne zhruba v pět nebo šest hodin," potvrdil start svého bratra ředitel turnaje Djordje Djokovič. Majitel 24 grandslamových trofejí Djokovič hrál domácí turnaj v Bělehradu celkem šestkrát a ve třech případech získal trofej pro šampiona. V srbském hlavním městě naposledy účinkoval v roce 2022, kdy prohrál finále s Andrejem Rubljovem.
V Aténách po volném losu v prvním kole začne proti Alejandrovi Tabilovi, nebo Adamovi Waltonovi.
Původně se měli v Aténách představit i dva nejlepší čeští tenisté v žebříčku ATP. Jiří Lehečka i Jakub Menšík však účast zrušili a z Čechů tak dorazí jen Vít Kopřiva, který bude muset do kvalifikačních bojů.
V pátek odpoledne se měl v centru Atén v Zappionu uskutečnit exhibiční zápas mezi Djokovičem a domácí hvězdou Stefanosem Tsitsipasem. Úřady však toto klání zrušily, jelikož bezpečnostní podmínky neumožňují shromáždění většího počtu lidí v centrální části města. Tsitsipas se poté z domácího podniku odhlásil.
Turnaj v Aténách se koná od 2. do 8. listopadu. Djokovič by po něm mohl vyrazit na Turnaj mistrů do Turína, který startuje 9. listopadu.
Djokovič zřejmě kvůli konfliktu přesouvá turnaj z Bělehradu do Řecka
