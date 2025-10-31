Trápící se Lehečka zrušil poslední turnaj. V Řecku nebude hrát ani Menšík

Jiří Lehečka (23) prohrál poslední tři zápasy a v letošní sezoně už se na žádném dalším individuálním turnaji nakonec nepředstaví. Nejlepší Čech v žebříčku ATP zrušil stejně jako krajan Jakub Menšík účast na menší halové akci v Aténách a absolvuje v tomto roce už jen finálový turnaj Davisova poháru.
Jiří Lehečka nakonec v Aténách hrát nebude (© ADRIAN DENNIS / AFP)

Původně měli hrát hlavní soutěž v Aténách dva čeští tenisté, ale nakonec se v řecké metropoli představí jen Vít Kopřiva v kvalifikaci. Lehečka i Menšík totiž účast pár dní před startem turnaje zrušili.

Menšík v posledním týdnu bojuje s problémovým chodidlem a u Lehečky důvod omluvenky neznáme. Nejlepší Čech v žebříčku ATP možná chce dát přednost tréninku před ostrými zápasy a také odpočinku před posledním vystoupením v této sezoně.

Lehečka začal závěrečnou část tenisového roku v evropských halách výborně a zopakoval finále v Belgii. Po porážce s Félixem Augerem-Aliassime ale úplně ztratil vynikající formu z posledních měsíců a uhrál jen čtyři gamy s Boticem van de Zandschulpem v Basileji a Valentinem Vacherotem na probíhajícím Masters v Paříži.

Oba čeští tenisté se budou v následujících týdnech připravovat na finálový turnaj Davisova poháru, v němž by měli být hlavními oporami českého týmu. V nominaci kapitána Tomáše Berdycha jsou také Tomáš Macháč, Kopřiva a Adam Pavlásek.

Finálový turnaj Davis Cupu je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni. Česko se ve čtvrtfinále utká se Španělskem, které bude reprezentovat aktuální světová jednička Carlos Alcaraz.

Menšík vyvrátil spekulace a uklidnil české fanoušky

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Trojchyba_Mat
31.10.2025 11:49
Byl to dobrý rok A v další sezóně do top 10 a na Turnaj mistrů smile
pantera1
31.10.2025 11:53
To se musí celý rok poctivě před zápasy křižovat čivavy a kočky .
Trojchyba_Mat
31.10.2025 11:54
Pche, všechno bude
PTP
31.10.2025 11:21
Hlavně jestli se tam ukáže Djoko
pantera1
31.10.2025 11:45
Jak smontuje nábytek a pomůže Jeleně v kuchyni je na značkách .
Barik
31.10.2025 12:44
pantera1
31.10.2025 11:18
skoda
