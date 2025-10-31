Trápící se Lehečka zrušil poslední turnaj. V Řecku nebude hrát ani Menšík
Původně měli hrát hlavní soutěž v Aténách dva čeští tenisté, ale nakonec se v řecké metropoli představí jen Vít Kopřiva v kvalifikaci. Lehečka i Menšík totiž účast pár dní před startem turnaje zrušili.
Menšík v posledním týdnu bojuje s problémovým chodidlem a u Lehečky důvod omluvenky neznáme. Nejlepší Čech v žebříčku ATP možná chce dát přednost tréninku před ostrými zápasy a také odpočinku před posledním vystoupením v této sezoně.
Lehečka začal závěrečnou část tenisového roku v evropských halách výborně a zopakoval finále v Belgii. Po porážce s Félixem Augerem-Aliassime ale úplně ztratil vynikající formu z posledních měsíců a uhrál jen čtyři gamy s Boticem van de Zandschulpem v Basileji a Valentinem Vacherotem na probíhajícím Masters v Paříži.
Oba čeští tenisté se budou v následujících týdnech připravovat na finálový turnaj Davisova poháru, v němž by měli být hlavními oporami českého týmu. V nominaci kapitána Tomáše Berdycha jsou také Tomáš Macháč, Kopřiva a Adam Pavlásek.
Finálový turnaj Davis Cupu je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni. Česko se ve čtvrtfinále utká se Španělskem, které bude reprezentovat aktuální světová jednička Carlos Alcaraz.
Menšík vyvrátil spekulace a uklidnil české fanoušky
