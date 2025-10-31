Djokovič se chystá na "domácí" turnaj v Aténách. Exhibici kvůli bezpečnosti hrát nemohl

Novak Djokovič (38) nebyl v posledních týdnech stoprocentně fit, ale nakonec se v příštím týdnu menšího halového podniku ATP v Aténách přece jen nakonec zúčastní. Do řecké metropole přesunul domácí turnaj z Bělehradu. Informaci potvrdil ředitel turnaje a bratr nejúspěšnějšího tenisty všech dob Djordje.
Novak Djokovič bude startovat v Aténách (© THIBAUD MORITZ / AFP)

Djokovič se údajně s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval z Bělehradu do Atén, kam nejspíše i kvůli konfliktu se srbským prezidentem přesunul domácí a rodinný turnaj. Ten si nenechá ujít a poprvé ho bude hrát v řecké metropoli.

Jeho novým domovem jsou tedy zřejmě Atény, kde se v příštím týdnu uskuteční halová akce kategorie ATP 250. A nejúspěšnější hráč všech dob bude největším favoritem. Do Atén dorazí také další zástupce TOP 10 žebříčku Lorenzo Musetti a veterán Stan Wawrinka, který obdržel divokou kartu.

"Novak by měl hrát v úterý odpoledne zhruba v pět nebo šest hodin," potvrdil start svého bratra ředitel turnaje Djordje Djokovič. Majitel 24 grandslamových trofejí Djokovič hrál domácí turnaj v Bělehradu celkem šestkrát a ve třech případech získal trofej pro šampiona. V srbském hlavním městě naposledy účinkoval v roce 2022, kdy prohrál finále s Andrejem Rubljovem.

V Aténách po volném losu v prvním kole začne proti Alejandrovi Tabilovi, nebo Adamovi Waltonovi.

Původně se měli v Aténách představit i dva nejlepší čeští tenisté v žebříčku ATP. Jiří Lehečka i Jakub Menšík však účast zrušili a z Čechů tak dorazí jen Vít Kopřiva, který bude muset do kvalifikačních bojů.

V pátek odpoledne se měl v centru Atén v Zappionu uskutečnit exhibiční zápas mezi Djokovičem a domácí hvězdou Stefanosem Tsitsipasem. Úřady však toto klání zrušily, jelikož bezpečnostní podmínky neumožňují shromáždění většího počtu lidí v centrální části města. Tsitsipas se poté z domácího podniku odhlásil.

Turnaj v Aténách se koná od 2. do 8. listopadu. Djokovič by po něm mohl vyrazit na Turnaj mistrů do Turína, který startuje 9. listopadu.

Djokovič zřejmě kvůli konfliktu přesouvá turnaj z Bělehradu do Řecka

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Kandinsky1
31.10.2025 19:28
Úřady však toto klání zrušily, jelikož bezpečnostní podmínky neumožňují shromáždění většího počtu lidí v centrální části města ???
muster
31.10.2025 19:31
demonstrace, bordel
com
31.10.2025 19:10
V Aténách po volném losu v prvním kole začne proti Alejandrovi Tabilovi, nebo Adamovi Waltonovi.

Tabilo - Djok
2 - 0
smilesmile
muster
31.10.2025 19:13
mohl pozvat i Veselýho
muster
31.10.2025 19:08
Štěpánek mu taky mohl brnknout, ať to přesune do Prahy
pantera1
31.10.2025 19:23
No to teda, by jsme se zajeli podívat na starého pána. Patik by tam byl jako první a držel nám místa .
Trojchyba_Mat
31.10.2025 19:04
Musetti nedostal WC, ale je jako late entry
Ondřej.Jirásek
31.10.2025 19:05
díky.
Trojchyba_Mat
31.10.2025 19:08
Mantra
31.10.2025 19:59
Od tej doby co jsou peníze, tak se neděkuje.
