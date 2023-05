Djokovičův vzkaz se stále řeší. Kosovský olympijský výbor žádá disciplinární řízení

Srbský tenista napsal po vítězství v prvním kole nad Aleksandarem Kovacevicem z USA na sklíčko kamery vzkaz: "Kosovo je srdcem Srbska. Zastavte násilí." Zástupci pořádající FFT v pondělí pro agenturu Reuters uvedli, že se Djokovičovým politickým vzkazem zabývat nebudou, protože neexistují žádná oficiální pravidla, která by určovala, co hráči smějí a nesmějí na kameru psát.

Oudéaová-Castéraová ale v rozhovoru pro televizní stanici France 2 uvedla, že si ředitelka French Open Amélie Mauresmová s Djokovičem i jeho týmem promluvila a vyzvala je k dodržování principu neutrality na sportovním poli. "Když se jedná o obranu lidských práv a sbližování lidí, mají sportovci naprostou volnost," uvedla s konstatováním, že Djokovičův vzkaz byl ale "militantní, velice politický a nesmí se opakovat".

This is the least I could have done. I feel the responsibility as a public figure to give support… Especially as a son of a man born in Kosovo, I feel the need to give my support to them and to Serbia. I



Djokovic explains his political signature https://t.co/4sspoSjDYQ