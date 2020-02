Do finále v Córdobě postoupili domácí Schwartzman a Chilan Garín

Christian Garín v úvodu sezony vyhrál jediný ze šesti zápasů, po přesunu na oblíbenou antuku se však dostal na vítěznou vlnu. V argentinské Córdobě vyřadil už tři soupeře, když porazil Maďara Attilu Balasze a otočil duely s Uruguaycem Pablem Cuevasem a Slovákem Andrejem Martinem, kterého v sobotním semifinále zdolal 2-6 6-2 6-2.



"Nezačal jsem dobře, v prvním setu jsem udělal spoustu chyb. Ale našel jsem způsob, jak se dostat do hry a cestu k vítězství," komentoval Garín, který se v pondělí posune poprvé do Top 30.



Třiadvacetiletý Chilan se do finále dostal počtvrté v kariéře a opět na antuce. Poprvé v něm loni v březnu v Sau Paulo ještě neuspěl, v dubnu v Houstonu a květnu v Mnichově už však tituly slavil.







O třetí trofej si Garín zahraje s domácí nasazenou jedničkou Diegem Schwartzmanem, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 2-3. "Garín je těžký soupeř, moc dobře umí mixovat obranu s útokem. Pokaždé, když jsme spolu hráli, tak to byly komplikované zápasy," prohlásil Schwartzman.



Sedmadvacetiletý Argentinec po dvou dvousetových výhrách nad španělskými soky Jaume Munarem a Albertem Ramosem musel do tří setů v semifinále proti čtvrtému nasazenému Srbovi Laslu Djeremu, kterého nakonec porazil 6-1 1-6 6-2.



"Byl to škaredý zápas. Oba jsme se střídali, kdo má kontrolu nad zápasem. Jsem rád, že na konci jsem to byl já, kdo našel ve své hře větší klid," komentoval čtrnáctý hráč světa Schwartzman po výhře nad loňským šampionem z Ria de Janeiro.



Argentinský tenista si zahraje své 8. finále, tituly slavil v Istanbulu 2016, Riu de Janeiro 2018 a Los Cabos 2019. Pokud v neděli získá poprvé trofej na domácí půdě, posune se v žebříčku ze 14. na 11. příčku a vyrovná své nejlepší umístění.



"Hraní tenisu před domácím publikem si moc vážím, diváci mi dokážou dodat klid. Chci si finále ve své zemi užít," řekl Schwartzman.



Córdoba je úvodní akcí čtyřdílného seriálu turnajů na jihoamerických antukách Golden Swing. Příští týden se bude pokračovat v Buenos Aires, kde bude Schwartzman obhajovat finále. V druhé polovině února se tenisté přesunou do Brazílie do Sao Paulo a Ria de Janeiro.

• ATP 250 CÓRDOBA •

Argentina, antuka, 610.010 dolarů

sobotní výsledky (08. 02. 2020) • Dvouhra - semifinále • Schwartzman (1-Arg.) - Djere (4-Srb.) 6-1 1-6 6-2 Garín (3-Chile) - Martin (SR) 2-6 6-2 6-2