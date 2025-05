Do třetice to vyšlo. Ruud srazil Drapera a ovládl Masters v Madridu

ATP MADRID - Casper Ruud (26) slaví největší triumf své kariéry. Ve finále turnaje v Madridu porazil Jacka Drapera (23) ve třech setech 7:5, 3:6 a 6:4. Norský tenista tak po dvou neúspěšných finálových duelech na turnajích Masters poprvé vyhrál a v novém vydání žebříčku se vrátí do elitní desítky světového pořadí, když mu bude patřit sedmé místo.

Ruud – Draper 7:5, 3:6, 6:4

Jak Casper Ruud, tak Jack Draper postoupili do závěrečného duelu bez ztráty jediného setu. Zatímco rodák z Osla si v semifinále poradil s přemožitelem Jakuba Menšíka Franciscem Cerúndolem (6:4, 7:5), britský tenista v podobně vyrovnaném duelu přehrál Lorenza Musettiho (6:3, 7:6).

A hned úvodní set finálové bitvy přinesl dramatickou podívanou. Jako první se do problémů dostal norský tenista, který ve třetím gamu přišel o svůj servis a nabral manko 1:3. Dlouho to také vypadalo, že se mu toto zaváhání stane osudným. Draper však možnost ukončit úvodní set při svém podání za stavu 5:4 nevyužil a i on poprvé přišel o výhodu servisu.

A nastartovaný rodák z Osla příležitost využil s plnou parádou. Po potvrzeném podání šel do vedení 6:5 a následně uspěl i na returnu. Sadu tak získal za 52 minut boje poměrem 7:5.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Norský tenista byl v prvním setu úspěšnější na servisu – po svém prvním podání získal neuvěřitelných 20 z 22 výměn (91 %), jeho soupeř byl úspěšný v 67 % případů.

Na vítězné míče byl mírně úspěšnější Brit (11:10), lepší byl i ve statistice nevynucených chyb (8:6). Oběma tenistům se dařilo ve hře na síti – Ruud uspěl ve všech pěti případech, Draper zakončil výměnu vítězně ve čtyřech ze šesti.

Ve druhém setu si oba finalisté drželi svá podání až do stavu 3:3, kdy o něj – podobně jako v úvodní sadě – poprvé přišel Ruud. Tentokrát však ztrátu nedohnal. Dvě brejkbolové možnosti na srovnání skóre měl hned v následující hře, Draper však nebezpečí zažehnal. Sám naopak vzápětí uspěl na returnu a sadu získal za 38 minut poměrem 6:3.



Ruud ve druhé sadě vyhrál jen lehce přes polovinu výměn při svém podání, zatímco Draper se dostal na 81 %. Britský tenista se ve druhém setu dopustil jen jediné nevynucené chyby, Norovi tak nestačila ani převaha ve statistice vítězných míčů (14:11).

Z rozhodující sady se odehrálo 24 minut a na ukazateli skóre svítil stav 2:1 pro Drapera. Mohl za to předlouhý třetí game při Britově podání, který se hrál přes šest shod. Ruud v něm měl tři brejkové příležitosti, ani jednu však nevyužil.

Dvě možnosti na prolomení soupeřova podání si vzápětí vypracoval i vítěz z Indian Wells, ani on však neuspěl. V páté hře se tak dočkal Ruud, který poprvé ve třetí sadě uspěl na returnu, brejk následně potvrdil a šel do vedení 4:2.

Skvěle rozjetý zápas si už Seveřan nenechal ujít, sadu vyhrál 6:4 a po dvou hodinách a 30 minutách mohl po setech 7:5, 3:6 a 6:4 slavit svůj největší titul kariéry.

"Splnil se mi sen. Hrál jsem opravdu skvěle. Jack je neuvěřitelný hráč, dokáže předvádět skvělý tenis na jakémkoliv povrchu. Všude, kde hraje, tak je výborný. O to je moje vítězství cennější, " zářil štěstím po zápase nový madridský šampion.

Ruud byl v zápase překvapivě úspěšnější v počtu es (9:6), na rozdíl do Brita však zaznamenal i více dvojchyb (7:3). O vyrovnanosti zápasu svědčí i statistika vítězných míčů v poměru 43:40 pro rodáka ze Suttonu, ten byl úspěšnější i v počtu nevynucených chyb 30:33. Ani to mu však na druhý triumf z turnajů série Masters nakonec nestačilo.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.