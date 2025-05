Madridský šampion Ruud: Splnil se mi životní sen. Impuls mi dala snoubenka

ATP MADRID - Žádné velké oslavy. Jen decentně zdvižené ruce nad hlavou a plachý úsměv. Přesně tak slavil svůj největší životní úspěch Casper Ruud (26), který ve finále Masters v Madridu porazil Jacka Drapera po dvouapůlhodinové bitvě 7:5, 3:6 a 6:4. "Tohle byl vždycky můj sen," říkal po zápase nový šampion.

Ruud - Draper 7:5, 3:6, 6:4

Třikrát si zahrál o grandslamový titul. Dvakrát byl ve finále turnaje Masters. Poslední krok však Casper Ruud nikdy neudělal. Na Roland Garros sváděl marné souboje s Rafaelem Nadalem (2022) a Novakem Djokovičem (2023), na US Open před třemi lety s Carlosem Alcarazem. Na Masters mu poslední dveře k titulu zabouchli před nosem opět Alcaraz (2022) a loni v Monte Carlu Stefanos Tsitsipas.



Prokletí velkých turnajů však rodák z Osla zlomil v nedělním finálovém boji. O jediný set na celém turnaji přišel Ruud právě až ve finále s Jackem Draperem, mrzet ho to však nemuselo.



"Cítím se skvěle, samozřejmě. Na tenhle okamžik jsem čekal strašně dlouho. Vždy to byl můj velký cíl a sen, který se mi teď splnil. Tohle jsem si představoval už jako kluk, takže je to neuvěřitelné, že se mi to povedlo," říkal nový šampion po zápase.



Bez přehnaných gest zhodnotil i svůj výkon: "Dneska jsem hrál opravdu výborný tenis. Jack hraje skvěle po celý rok a stejné to bylo i na tomto turnaji. Věděl jsem, že musím předvést to nejlepší, jestli chci mít šanci vyhrát," pokračoval Ruud.



Jen slova chvály pak měl pro svého soupeře: "Jack hraje výborně na jakémkoli povrchu, vyhrál tituly všude kromě antuky, a i tady se dokázal dostat do finále. Je to pro mě obrovská vzpruha, doufám, že to tak bude pokračovat."



Ruud se stal prvním norským tenistou, který ovládl některý z turnajů série Masters. Triumf z Madridu znamená pro bývalou světovou dvojku již 13. kariérní titul. Na své cestě za vítězstvím podruhé v kariéře vyřadil na jediném turnaji tři hráče z TOP 10 — světovou čtyřku Taylora Fritze, desítku Daniila Medveděva a naposledy šestého hráče žebříčku Drapera.



Ruud, který před dvěma týdny vypadl ze světové desítky, se v novém vydání žebříčku vrátí na sedmou příčku. "Za vše vděčím svým nejbližším — rodině, přátelům, snoubence Marii. Loni jsme se zasnoubili, je mi už řadu let velkou oporou. Včera mě přijela podpořit a možná to byl ten potřebný impuls, který jsem potřeboval, abych tady vyhrál. Jsem prostě šťastný člověk," říkal v děkovné řeči Seveřan.

