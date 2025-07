Dodalo mi to nějaké sebevědomí. Musím ale zůstat na zemi, řekla Valentová po titulu v Portu

Povzbuzená nedělním triumfem z turnaje v Portu dorazila v pondělí do Prahy tenistka Tereza Valentová (18), kterou čeká v úterý vstup do Livesport Prague Open ve Stromovce. Přestože tak rychlý přesun z akce na akci prožila poprvé v kariéře, věří, že jí podpora domácích fanoušků dodá novou energii. V rozhovoru s novináři řekla, že se těší o to víc, protože loni svou absenci kvůli zranění oplakala. V úvodním kole se utká s Japonkou Aoi Itóovou.

"Co jsem dostala trofej, tak to bylo dost hektické. Vůbec jsme se nezastavili. Dohrála jsem finále a hned za hodinu jsme museli být na letišti. Přiletěli jsme do Frankfurtu, ale tam nám bohužel zrušili let, takže jsme tam museli přespat a letěli až dnes. A z letiště jeli rovnou do areálu. Chvíli jsem zatrénovala, udělala nějakou regeneraci a teď jsem tady," řekla Valentová.

Rodačku z Prahy vítězné vystoupení v Portu překvapilo. Neztratila ani set a připsala si druhý triumf z kategorie WTA 125. "Vůbec jsme nečekali, že bych ten turnaj mohla vyhrát. Říkala jsem si, že bych si chtěla zahrát dva tři dobré zápasy. Je to pro mě určitě úspěch. Doufám, že mám dobré rozpoložení a dodalo mi to nějaké sebevědomí. Musím ale zůstat na zemi, což mě učí doma," podotkla Valentová.

Před úterním vstupem do turnaje v Praze si chce co nejlépe odpočinout. "Nejdůležitější je dobrá regenerace, spánek a jídlo. Teď to potřebuju dospat. Takhle na další turnaj jsem asi nikdy nepřelétávala. Doufám, že mě ale zítra domácí publikum nakopne. Snad budu hrát dobře a budu v pohodě," řekla Valentová.

Pro dvojnásobnou vítězku loňské juniorky na Roland Garros turnaj v Praze hodně znamená. Mohla na něm startovat už vloni, tehdy ji ale zastavilo zranění a sledovala ho jen z tribuny. "Hodně jsem to oplakala. Dost mě to bolelo, ale o to víc se na turnaj těším. Těším se, až nastoupím na kurt a uslyším všechny ty lidi," uvedla.

Sezonu, během níž se posunula na současné 106. místo světového žebříčku, hodnotila pozitivně. Debutovala na grandslamu, dostala se do 2. kola Roland Garros. "Jsem spokojená, nestěžuju si. Dost věcí jsem od začátku roku zlepšila a doufám, že ještě budu zlepšovat. A výsledky přicházejí. Jsem ráda, že se vyplácí makat a že mohu hrát takhle velké turnaje. Snad tedy budu hrát ještě lepší a brzo budu i ve stovce," podotkla Valentová.

Větší očekávání si ale nepřipouští. "Vím, že se stovka blíží, ale nějak se na to nesoustředím. Snažím se hrát zápas po zápase. Když budu zdravá a zlepšovat svou hru, tak ve stovce budu. Nedávám si na sebe tlak," řekla.

Do turnaje v Praze vstoupí proti Japonce Itóové, na kterou ztrácí v žebříčku WTA jednu příčku. "Na zápas se budeme chystat večer a zítra. Kouč mi říkal, že hraju s Japonkou, která byla v Portu taky a byla tam první nasazená. Moc se těším. Přijde hodně kamarádů, tak snad nebudu nervózní a ten tlak zvládnu. Připravíme se a budu se snažit udržet svoji hru," doplnila Valentová.