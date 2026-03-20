Dojatý Lehečkův soupeř Kouamé: Gratuloval mi i Novak. Je to ta nejúžasnější věc na světě

DNES, 14:00
Sedmnáctiletý Moïse Kouamé zaznamenal na turnaji v Miami své první vítězství na okruhu ATP, když zdolal domácího tenistu Zacharyho Svajdu (23) po třísetové bitvě 5:7, 6:4, 6:4. Následně ho překvapila zpráva od jeho dlouholetého vzoru Novaka Djokoviče (38).
Moise Kouame na tiskové konferenci (@ JLN Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Francouzský talent se svým šokujícím triumfem nad Svajdou stal nejmladším vítězem zápasu v historii turnajů kategorie ATP Masters 1000. Krátce po utkání si na telefonu přečetl gratulaci od srbského šampiona.

"Mám malé tajemství… Po vítězství mi Novak napsal SMS," uvedl Kouamé pro Tennis Channel. "Jsem tak nervózní, nevím, co mám odpovědět. Napsal mi něco jako: ‚Dneska skvělý zápas. Gratuluji. Doufám, že to dotáhneš daleko.‘ "Možná bych měl odpovědět: ‚Děkuji, Novaku. Děkuji, můj idole.‘ Ne… Nevím! Představ si, že by ti tvůj idol napsal soukromou zprávu. Je to ta nejúžasnější věc na světě," dodal.

Djokovič, bývalá světová jednička a čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion, vyhrál svůj první zápas na turnaji Masters 1000 v Paříži v roce 2005, tedy více než tři roky před Kouamého narozením v roce 2009. Mladý Francouz opakovaně hovoří o svém obdivu k srbskému tenistovi, který ho inspiruje jak svým přístupem, tak ambicemi.

"Doufám, že jednoho dne to nebudou jen sny, ale realita. Každý den usilovně pracuji na tom, abych se jednou mohl zařadit mezi elitní tenisty," řekl Kouamé. V dalším kole v Miami čeká Francouze souboj s 21. nasazeným Jiřím Lehečkou, půjde o jejich první vzájemné utkání na okruhu.

Čtvrteční vítězství i následná gratulace představují další milník v jeho dosavadním průběhu sezony. Sedmnáctiletý hráč, který se aktuálně nachází na 385. místě žebříčku, je nejmladším tenistou v elitní devítistovce. Do Miami přijel po rychlém vzestupu, během něhož získal dva tituly na okruhu ITF a absolvoval také svou první účast na turnaji ATP na začátku sezony v Montpellieru.

Jeho další soupeř Lehečka měl v prvním kole volný los, stejně tak obhájce titulu Jakub Menšík. Svůj úvodní zápas zvládl v Miami i třetí český zástupce Tomáš Macháč, který otočil duel s domácím Emiliem Navou.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
darek.vrana
20.03.2026 15:01
Kdoví, kolik mu je. Na té fotce vypadá aspoň na.30
PTP
20.03.2026 14:05
Kde ten Novak bere čísla na tyhle mladý kluky?
Patik
20.03.2026 14:14
To by ináč aj mňa zaujímalo..len tak napíše niekomu sms pritom sa ani nepoznajú možno..ja si pozriem Lehecku a zajtra mu pošlem smsku.
aligo
20.03.2026 14:05
Novak Djokovic je jako náš Andy Babišů... má číslo na každého, každému píše a se všemi je kamarád
PTP
20.03.2026 14:06
Napadla nás stejná věc
aligo
aligo
20.03.2026 14:15
Kreuz
20.03.2026 14:52
Jsou si i dost podobny ksichtem!
PTP
20.03.2026 14:02
Novak Djokovič - dlouholetý vzor 17ti letého - to se povedlo!
