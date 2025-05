Drama se smutným koncem. Brunclíkova jízda skončila v Ostravě ve čtvrtfinále

13:53

Draper si zajistil posun do TOP 5 a napodobí Nadala

Jack Draper prožívá letos nejlepší úvodní měsíce sezony v kariéře a je za to štědře odměněn. Díky postupu do semifinále v Madridu si zajistil posun do TOP 5 světového žebříčku. To se v minulosti poštěstilo jen pár levorukým hráčům. Za poslední čtvrtstoletí to dokázal už jen Rafael Nadal. Více infromací najdete v článku.