Dramatické finále pro domácí. Gadecká s Peersem obhájili na Australian Open titul
Gadecká, Peers - Mladenovicová, Guinard 4:6, 6:3, 10:8
Domácí favorité sice nevstoupili do utkání ideálně a v prvním setu třikrát přišli o servis, přesto zachovali klid a zápas dokázali otočit. Ve druhé sadě rozhodl jediný brejk ve čtvrtém gamu a o vítězích turnaje nakonec rozhodl až super-tiebreak. V něm se Gadecká s Peersem dostali ze stavu 5:7 a ziskem pěti z posledních šesti bodů si zajistili obhajobu titulu.
Australský pár se tím zapsal do historie turnaje. V Melbourne Parku obhájil titul ve smíšené čtyřhře poprvé od let 1988–1989, kdy se to podařilo Janě Novotné a Jimu Pughovi. Zároveň jde o první australský tým, který triumfoval dvakrát po sobě od dob Margaret Courtové a Kena Fletchera v letech 1963–1964.
"Nevím, kde začít. Nemůžu uvěřit, že jsme teď v této pozici," uvedla Gadecká při slavnostním ceremoniálu. "V první řadě bych chtěla poděkovat soupeřům za skvělý zápas. Měli jste úžasný týden, gratuluji. Svému parťákovi bych chtěla poděkovat, že do toho se mnou letos znovu šel. Moc si vážím toho, že jsem s tebou mohla sdílet kurt. Držet znovu trofej je neuvěřitelné."
Peers pak svou parťačku doplnil slovy: "Nevím, co k tomu víc říct. Jsem šťastný a dojatý. Děkuji, že jsi se mnou tento týden znovu hrála. Byla to obrovská zábava sdílet s tebou kurt a užívat si každou chvíli tady."
Mladenovicová s Guinardem na své cestě do finále museli až na první kolo v každém zápase bojovat o postup v závěrečném super-tiebreaku. Ve čtvrtfinále si poradili i česko-nizozemskou dvojicí Kateřina Siniaková, Sem Verbeek.
Pro Peerse, bývalou světovou deblovou dvojku žebříčku, šlo o další významný úspěch v kariéře. Na grandslamové scéně už triumfoval také na US Open 2022 po boku Australanky Storm Hunterové. Pro Gadeckou je to druhý grandslamový titul, když první získala rovněž v Melbourne Parku v roce 2025, opět po boku Peerse.
