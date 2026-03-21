Draper po porážce s Opelkou: Že se vracíte po zranění psychicky svěží? To je nesmysl
Draper uvedl, že si uvědomuje náročnost návratu do plného tempa po delší zdravotní pauze. "Potřebuji čas, je velmi těžké se po zranění vrátit," řekl a zdůraznil, že jeho cílem je postupně znovu získat stabilitu a formu. Aktuální období vnímá jako součást širšího procesu rehabilitace a adaptace na turnajové zatížení.
Samotný zápas proti Opelkovi označil Draper za těžký, především kvůli soupeřovu podání. Uznal, že v klíčových momentech neměl mnoho příležitostí a že se mu nedařilo dostat do potřebného rytmu. "Byl to těžký zápas, ale Reillymu patří zásluha, odehrál skvělý duel," uvedl Draper. "Jeho podání bylo pro mě nehratelné," dodal.
Zároveň ocenil, že si po celý zápas udržel vlastní servis, což považoval za jeden z pozitivních aspektů svého výkonu. "Během celého zápasu jsem neztratil podání, takže jsem si v tomto ohledu odvedl svou práci," poznamenal.
Britský hráč zdůraznil, že jeho současné výkony je nutné hodnotit v kontextu návratu po zranění. Připomněl, že už samotná účast na turnajích v Dubaji, Indian Wells a Miami pro něj představuje pozitivní signál. "Kdyby mi někdo řekl, že budu hrát v Dubaji, Indian Wells a Miami tak, jak jsem hrál, budu spokojený," uvedl Draper. Zároveň dodal: "Sezona je dlouhá a vím, že je to proces, který bude nějakou dobu trvat."
Draper se vyjádřil také k nadcházející části sezony na antuce, kterou vnímá jako příležitost k delším výměnám a hledání herního rytmu. "Těším se na sezonu na antuce, protože mi to umožní lépe najít rytmus,“ prohlásil. „Potřebuji znovu získat sebevědomí a na tom stavět," dodal.
V rozhovoru se věnoval i psychické stránce návratu po zranění. "Lidé si myslí, že když se vrátíte, jste psychicky svěží, to je nesmysl, tak to není," přiznal. "Když jste zranění, projdete si hodně složitými věcmi a je těžké se vrátit. Dejte mi čas," vysvětlil.
Draper také zmínil, že v současné fázi své kariéry upravuje přístup k tréninku. "Vždycky jsem pracoval velmi tvrdě, ale možná to teď musím dělat inteligentněji," uvedl. Zároveň dodal: "Nyní jsem v jiné fázi svého vývoje a potřebuji jiné věci. Neznamená to dělat méně, ale lépe pracovat na tom, co skutečně potřebuji."
pouze vyrovnaný souboj dvou tenistů bez šance na tamní titul
Ethnicity: Irish, one eighth Bohemian Czech, some English, Scots-Irish/Northern Irish, Danish, Scottish, and German, 1/1024 Oneidan Native American, 1/1024 Cayuga Iroquoian Native American
z 1/8 Čech a německou příměs také má
Reilly's great-grandfather Frank was born in Chicago, to Bohemian immigrants, Frank Opelka and Anezka/Agnes.
to budou tak 20. léta 20.stol. v Chicagu, Al Capone byl určitě rodinný známý