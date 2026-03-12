Divoký závěr duelu Medveděva s Draperem: Jestli se cítím dobře? Ne, přiznal vypískaný Rus
Za stavu 5:5, 0:15 při Draperově podání ve druhém setu se britský tenista domníval, že soupeřův úder skončil mimo kurt. Když se žádné ohlášení autu nekonalo, Draper zvedl ruce do vzduchu a pokračoval ve výměně, kterou nakonec po nevynucené Medveděvově chybě vyhrál.
Moskevský rodák se následně obrátil na hlavní rozhodčí Aurélie Tourteovou a upozornil na Draperovo gesto, které ho podle jeho názoru vyrušilo ve hře. Poté, co ho hlavní rozhodčí informovala o možnosti využít video k přezkoumání situace, Medveděv neváhal a nabízenou variantu přijal. Bod mu byl následně také přiznán.
O několik minut později bývalá světová jednička Draperovi prolomila podání a zápas ukončila. Fanoušci na tribunách dali během závěru utkání pískáním a bučením hlasitě najevo svůj nesouhlas s jednáním ruské hvězdy.
Medveděv po utkání přiznal, že se kvůli celé situaci necítil dobře. "Byl jsem hodně rozptýlen? Ne. A jestli se kvůli celé věci cítím dobře? Ne tak docela. Ale také nemám pocit, že jsem podváděl nebo něco takového," uvedl.
„Takže jsem se trochu rozptýlil. Nechal jsem to být a nechal rozhodčí, aby rozhodla. V životě jsem měl spoustu rozhodnutí proti sobě a obvykle jsem je nenesl dobře. Získat jedno na své straně je asi také dobrý pocit,“ dodal Medveděv.
Třicetiletý hráč zároveň připustil, že situaci mohl řešit dříve. "Teď o tom můžu mluvit víc, protože mám více informací. Myslím, že jsem to měl udělat hned, jak se to stalo. Neměl jsem čekat až do konce výměny," řekl. Draper se k situaci pro média zatím nevyjádřil.
Medveděv se v sobotním semifinále utká s nejvýše nasazeným Carlosem Alcarazem. Španěl letos vylepšil svou bilanci na 16:0 poté, co vyřadil vítěze turnaje z roku 2021 Camerona Norrieho po setech 6:3 a 6:4. Alcaraz Medveděva porazil ve finále Indian Wells v letech 2023 i 2024.
