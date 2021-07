Druhý zápas proti hráči Top 20 a druhá výhra. Rinderknech ve Gstaadu vyřadil Bautistu

Arthur Rinderknech se v pondělí stal poprvé členem elitní stovky žebříčku ATP a jako 100. hráč světa tento týden startuje na antukovém turnaji ve Gstaadu.



Po úvodní výhře nad domácím Dominicem Strickerem si francouzský tenista poradil i s druhým nasazeným Španělem Robertem Bautistou. Světovou šestnáctku porazil i díky odvrácení 5 ze 6 brejkbolů 6-2 6-4 a připsal si svůj dosud nejcennější skalp.



"Od začátku zápasu jsem nemyslel na to, proti komu hraju. Věděl jsem, že mě čeká silný soupeř, ale já se soustředil jen na svou hru. Jsem rád, že mi můj herní plán vyšel," radoval se Rinderknech, který hrál s hráčem Top 20 teprve podruhé a opět zvítězil. Poprvé v květnu na domácí antuce v Lyonu si vyšlápl na Itala Jannika Sinnera.



25letý Rinderknech, který teprve loni získal první dva tituly z challengerů a první výhru na turnaji ATP si připsal až letos v březnu, postoupil už do svého čtvrtého čtvrtfinále na okruhu ATP.



O své dosud největší semifinále v kariéře si francouzský tenista zahraje v pátek v den 26. narozenin se sedmým nasazeným Laslem Djerem. Srbský semifinalista z roku 2018 dnes zdolal 6-2 4-6 6-2 belgického mladíka Zizoua Bergse a do čtvrtfinále postoupil už pošesté v sezoně.







Vůbec poprvé v kariéře se do čtvrtfinále turnaje ATP dostal Hugo Gaston. Dvacetiletý Francouz ve druhém kole zdolal 6-0 6-7 7-6 pátého nasazeného Argentince Federica Delbonise, byť ve druhém setu neudržel vedení 5-3 a ve třetí sadě musel likvidovat manko brejku.



O semifinále si Gaston, který v neděli prohrál finále challengeru v rumunském Iasi se Zdeňkem Kolářem, střetne se čtvrtý nasazeným Cristianem Garínem. Chilský tenista na závěr dnešního programu smetl 6-3 6-0 Australana Marca Polmanse.

• ATP 250 GSTAAD •

Švýcarsko, antuka, 481.270 eur

středeční výsledky (21. 07. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Rinderknech (Fr.) - Bautista (2-Šp.) 6-2 6-4 Garín (4-Chile) - Polmans (Austr.) 6-3 6-0 Gaston (Fr.) - Delbonis (5-Arg.) 6-0 6-7(2) 7-6(3) Djere (7-Sr.) - Bergs (Belg.) 6-2 4-6 6-2