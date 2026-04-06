Důležité vítězství! Macháč začal na Masters zvládnutou bitvou s nebezpečným soupeřem
Altmaier – Macháč 4:6, 6:1, 3:6
Macháč rozehrál zápas výborně. Hned po prvním gamu šel do vedení o brejk a šanci prolomit servis soupeře měl také za stavů 2:0 a 3:1. Altmaier však v obou případech podání uhájil a o několik minut později srovnal na 4:4, když český tenista udělal tři chyby po sobě.
Macháč si ovšem okamžitě spravil chuť. Rodák z Berouna získal čtyři body v řadě, otočil manko 0:30 na returnu a měl možnost úvodní set dopodávat. To se mu i díky odvrácenému brejkbolu povedlo a první sadu zakončil nádherným volejem.
Začátek druhého dějství se však Macháčovi vůbec nepovedl. Hlavně jeho chyby vedly k tomu, že Altmaier si vypracoval náskok 3:1. Český hráč mohl ihned zareagovat, ale na první brejkbol zkazil bekhend a ten druhý soupeř s přehledem zlikvidoval. Macháč pak vyrobil dvojchybu na další brejkbol Němce, s mankem 1:5 už nic nezmohl a Altmaier si na první pokus vynutil rozhodující set.
V posledním dějství se hra opět vyrovnala. Macháč si až do stavu 3:2 suverénně hlídal vlastní servis, kdežto Altmaier o něj musel bojovat mnohem víc. První brejkbolová šance přišla v šestém gamu a vypracoval si ji český tenista. Po dalším vítězném forhendu byl úspěšný a vedl 4:2.
Macháč nezaváhal a náskok si uhájil až do konce více než dvouhodinového utkání. Dokázal tak splnit roli mírného favorita a zopakovat loňský postup do druhého kola. Zároveň vyrovnal své maximum na tomto antukovém podniku Masters.
Pro Macháče má momentálně každé vítězství cenu zlata. Po skvělém úvodu sezony, kdy v Austrálii slavil svůj druhý kariérní titul a sahal po osmifinále na Australian Open, totiž opět řešil zdravotní problémy a do Monte Carla přijel s bilancí 1:4 z posledních pěti duelů.
Do antukového jara vstoupil už před týdnem v Maroku, kde v úvodním zápase podlehl ve třech setech pozdějšímu šampionovi Rafaelovi Jódarovi. Altmaier měl naopak katastrofální vstup do sezony a prohrál úvodních osm utkání. V posledních dvou týdnech se však na antukových kurtech výrazně zlepšil.
O své první osmifinále v Monte Carlu a celkově čtvrté na úrovni Masters (Miami 2024-25 a Šanghaj 2024) bude Macháč usilovat proti nasazenému Franciscovi Cerúndolovi. S Argentincem se dosud potkal jen v roce 2020 na antukovém challengeru v Praze a vyhrál ve třech setech.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carlu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Macháč zaspal důležité vítězství.
A na nějaké hrozby se tu už spoléhat nedá...:-)) To bude boj o pavoukový život... :-))
Jinak neboj, teď ke konci druhého vytáhl na Cobolliho fantastický backspin na saku, takže podívaná to je stále na nejvyšší úrovni... brousíme prostě ty nej. šou údery. Také atmosféra jak na fotbalovém zápase v Argentíně...