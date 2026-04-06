Důležité vítězství! Macháč začal na Masters zvládnutou bitvou s nebezpečným soupeřem

DNES, 17:53
ATP MASTERS MONTE CARLO - Velmi důležité vítězství si připsal Tomáš Macháč v prvním kole na probíhajícím antukovém Masters v Monte Carlu. Český tenista, který v posledních týdnech nemá ideální formu ani výsledky, zdolal po více než dvouhodinové bitvě 6:4, 1:6, 6:3 nebezpečného protivníka Daniela Altmaiera z Německa.
Tomáš Macháč vydřel postup na Masters v Monaku (© MICHAEL ERREY / AFP)

Macháč rozehrál zápas výborně. Hned po prvním gamu šel do vedení o brejk a šanci prolomit servis soupeře měl také za stavů 2:0 a 3:1. Altmaier však v obou případech podání uhájil a o několik minut později srovnal na 4:4, když český tenista udělal tři chyby po sobě.

Macháč si ovšem okamžitě spravil chuť. Rodák z Berouna získal čtyři body v řadě, otočil manko 0:30 na returnu a měl možnost úvodní set dopodávat. To se mu i díky odvrácenému brejkbolu povedlo a první sadu zakončil nádherným volejem.

Začátek druhého dějství se však Macháčovi vůbec nepovedl. Hlavně jeho chyby vedly k tomu, že Altmaier si vypracoval náskok 3:1. Český hráč mohl ihned zareagovat, ale na první brejkbol zkazil bekhend a ten druhý soupeř s přehledem zlikvidoval. Macháč pak vyrobil dvojchybu na další brejkbol Němce, s mankem 1:5 už nic nezmohl a Altmaier si na první pokus vynutil rozhodující set.

V posledním dějství se hra opět vyrovnala. Macháč si až do stavu 3:2 suverénně hlídal vlastní servis, kdežto Altmaier o něj musel bojovat mnohem víc. První brejkbolová šance přišla v šestém gamu a vypracoval si ji český tenista. Po dalším vítězném forhendu byl úspěšný a vedl 4:2.

Macháč nezaváhal a náskok si uhájil až do konce více než dvouhodinového utkání. Dokázal tak splnit roli mírného favorita a zopakovat loňský postup do druhého kola. Zároveň vyrovnal své maximum na tomto antukovém podniku Masters.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Macháče má momentálně každé vítězství cenu zlata. Po skvělém úvodu sezony, kdy v Austrálii slavil svůj druhý kariérní titul a sahal po osmifinále na Australian Open, totiž opět řešil zdravotní problémy a do Monte Carla přijel s bilancí 1:4 z posledních pěti duelů.

Do antukového jara vstoupil už před týdnem v Maroku, kde v úvodním zápase podlehl ve třech setech pozdějšímu šampionovi Rafaelovi Jódarovi. Altmaier měl naopak katastrofální vstup do sezony a prohrál úvodních osm utkání. V posledních dvou týdnech se však na antukových kurtech výrazně zlepšil.

O své první osmifinále v Monte Carlu a celkově čtvrté na úrovni Masters (Miami 2024-25 a Šanghaj 2024) bude Macháč usilovat proti nasazenému Franciscovi Cerúndolovi. S Argentincem se dosud potkal jen v roce 2020 na antukovém challengeru v Praze a vyhrál ve třech setech.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

14
PTP
06.04.2026 19:06
Přečtěte si diskusi z loňska - podobnost s dneškem čistě náhodná
pantera1
06.04.2026 20:01
Páni to je nostalgie a jak jsi o mě krásně básnil, dost se u toho chlámu a je tam ještě chobotnice to Monte Carlo jsme hodně prožívali.
pantera1
06.04.2026 20:02
PTP
06.04.2026 18:48
Škoda, že se v exprese nepovedlo :
Macháč zaspal důležité vítězství.
Vlk-v-trave
06.04.2026 19:18
Hlavně aby se povedla příští titulka... pro Macháče a Lehečku před druhým kolem, neboť - Macháč má hlavu na špalku a Lehečka na zádech terč.
A na nějaké hrozby se tu už spoléhat nedá...:-)) To bude boj o pavoukový život... :-))
PTP
06.04.2026 19:48
Vlku, Comesaňa už tě nezajímá? Zahájil přípravu na Wimbledon a od tebe tady ani řádka.
Vlk-v-trave
06.04.2026 20:04
Letos nová strategie - alias bublina... příprava v absolutní tichosti, a jak příjde zelený pažit, tak nekompromisně budem šokovat... a rozhodně koukat na to, kdo je kdo nebudem. (minulý rok došlo k absolutnímu vyhoření... takže změny musely zákonitě přijít)

Jinak neboj, teď ke konci druhého vytáhl na Cobolliho fantastický backspin na saku, takže podívaná to je stále na nejvyšší úrovni... brousíme prostě ty nej. šou údery. Také atmosféra jak na fotbalovém zápase v Argentíně...
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 18:19
Dobře Tome!
Kapitan_Teplak
06.04.2026 18:13
Postup fajn, ale příští kolo pravděpodobně konečná.
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 18:20
Sincaraz tam není
aape
06.04.2026 18:42
Ale FC je zrovna na vlně, takže to bude pro Toma asi náročná směna
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 18:51
on mu Ondra pohrozí vypadnutím a vono tu pude, vo to nemám strah!
Pe3k
06.04.2026 18:02
Makáč, Lehe i Fonseca vyhráli, tak já jsem spoko.
PTP
06.04.2026 17:59
S Cerundolem by ho mohli dát aspoň na EA de Massy.
