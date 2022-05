Dvouhra na French Open už bude bez Čechů, Muchová se ve třetím kole zranila a vzdala

Karolína Muchová má smůlu na zranění celou kariéru a poslední měsíce nejsou výjimkou. Loňskou sezonu musela ukončit už po US Open a kvůli přetrvávajícím potížím s břišním svalem se na kurty vrátila až na konci března v Miami. Na Floridě prošla do třetího kola, k němuž ale kvůli obnovení zranění nenastoupila.

V průběhu antukového jara konečně působila zase fit a na French Open měla po senzačním skalpu nasazené čtyřky a loňské semifinalistky Marie Sakkariové velmi blízko k tomu, aby zkompletovala účasti ve druhém týdnu všech grandslamů.

Karolina Muchova took the 1st set over Amanda Anisimova after 1hr 22 mins but after this fall mid 2nd set she didn't win another game.



Tried to fight through the pain but retires 3-0 down in the 3rd. Understandably in tears shaking hands at the net



Hope she is fully fit soon pic.twitter.com/QxfieEz3au