Džabúrová zastavila Mariaovou a je první africkou finalistkou grandslamů v open éře

Ons Džabúrová se k největším favoritkám řadila už na French Open. V Paříži však navzdory triumfu v Madridu a finále v Charlestonu a Římě ztroskotala hned v prvním kole. Ve Wimbledonu ovšem tuto roli potvrzuje, vítězka generálky v Berlíně letos na trávě zvládla všech 11 zápasů a od startu loňského roku 21 z 23.

Zatímco do čtvrtfinálové fáze prošla 27letá Tunisanka bez ztráty setu, proti poslední české zástupkyni Marii Bouzkové i dnes Tatjaně Mariaové musela do rozhodující sady. Své dobré kamarádce dokonce v All England Clubu hlídala děti, když Němka sama bojovala o postup.

Dnes se ale na kurtu postavily proti sobě. Džabúrová byla od začátku do konce mnohem aktivnější hráčkou, v utkání trefila více než dvojnásobek vítězných úderů a spáchala jen o tři nevynucené chyby více.

Ve druhé sadě nevyužila dva brejkboly na vedení 2-1 a soupeřce dovolila stav srovnat. V dalších dvou setech nicméně dominovala a unavené Mariaové, jež potřebovala na postup mezi nejlepší kvarteto přes 11 hodin, v tom rozhodujícím povolila jediný game a své premiérové semifinále na podnicích velké čtyřky zvládla (6-2 3-6 6-1).

Džabúrová je bez ohledu na pohlaví prvním zástupcem afrického kontinentu a arabského tenisu ve finále grandslamů, v otevřené éře před ní v semifinále neuspěla ani jedna z pěti afrických žen. Z posledních devíti semifinále osm vyhrála, letos uspěla ve všech pěti.

Mariaová je navzdory dnešnímu nezdaru jednou z největších senzací letošního ročníku. Čtyřiatřicetiletá Němka se loni v červenci vrátila po druhé mateřské pauze a na grandslamech nikdy předtím nepřešla přes třetí kolo. Přesto se před pár dny v Londýně stala nejstarší semifinalistkou grandslamů v open éře a mohla být čtvrtou německou finalistkou po roce 1968.

Džabúrová se pokusí svou bilanci 3-5 v soubojích o titul vylepšit proti bývalé šampionce Simoně Halepové, nebo Jeleně Rybakinové.