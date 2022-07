Rybakinová přehrála Halepovou a zajistila Kazachstánu první finalistku grandslamu

Do finále Wimbledonu se letos dostaly tenistky, jejichž grandslamovým maximem bylo čtvrtfinále. Ons Džabúrová si v něm zahrála dvakrát, Jelena Rybakinová pouze loni na Roland Garros.

Třiadvacetiletá rodačka z Moskvy Rybakinová, která již čtyři roky reprezentuje Kazachstán, dnes ve svém prvním grandslamovém semifinále vyřadila bývalou šampionku Simonu Halepovou. Rumunce nedala šanci a za 77 minut zvítězila 6-3 6-3.

Rybakinová sebrala Halepové hned první servis a v závěru úvodní sady využila čtvrtý setbol. Halepová ztratila set ve Wimbledonu po 1100 dnech, neboť zde po triumfu v roce 2019 nestartovala vloni kvůli zranění a před dvěma lety se turnaj nehrál kvůli koronaviru.



Rumunce nevyšel ani začátek druhého setu, znovu ztratila podání, a přestože se jí podařilo soupeřku za stavu 1-2 také brejknout, potom přišla o vlastní servis ještě dvakrát. Přemožitelka Karolíny Muchové z prvního kola doplatila také na devět dvojchyb a ve Wimbledonu prohrála po dvanácti zápasech.



"Nemohu tomu uvěřit. Byl to skvělý zápas, Simona je velkou šampionkou. Už dříve jsme spolu sehrály několik těžkých duelů. Dnes se mi ale podařilo plně koncentrovat a jsem ráda, že jsem předvedla takový výkon," radovala se Rybakinová.



"Když jsem nervózní, je moje hra nahoru dolů. Dnes jsem ale byla mentálně připravená a udělala jsem vše, co bylo třeba," doplnila kazašská reprezentantka. Před čtyřmi lety určitě netušila, že si změnou občanství zachrán účast vew Wimbledonu 2022

Jejím dosavadním grandslamovým maximem bylo loňské čtvrtfinále na Roland Garros. Stala se také nejmladší finalistkou Wimbledonu od roku 2015, kdy se do boje o titul dostala tehdy jednadvacetiletá Garbiňe Muguruzaová.