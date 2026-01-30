Epická bitva na Australian Open! Zraněný Alcaraz zvládl drama se Zverevem a je ve finále
Alcaraz - Zverev 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5
Naprosto vyrovnanou bilanci 6:6 měli před semifinálovou bitvou Alcaraz a Zverev. Ve stejném duchu se odehrávaly i úvodní výměny třináctého vzájemného střetu. V prvních šesti hrách nepřipustil ani jeden z tenistů na svém podání žádné problémy. Do nich se po fantastickém bekhendovém křížném obhozu Španěla dostal jako první německý tenista, s brejkovou hrozbou si ale rychle poradil.
To, co světové trojce vyšlo v sedmé hře, nedokázala zopakovat o chvíli později. Za stavu 4:4 čelil Zverev další brejkbolové hrozbě a tentokrát svému soupeři situaci hodně ulehčil, když o své podání přišel po dvojchybě. Alcaraz nabízenou možností dopodávat první set nepohrdl, game na svém servisu bez problémů získal čistou hrou a po 35 minutách hry bral úvodní dějství v poměru 6:4.
Hned v úvodním gamu druhé sady musel Zverev v téměř desetiminutovém gamu hodně bojovat o svůj servis. Hrozbu ztráty úvodního podání ale dokázal odvrátit a šel do vedení. Do prvních vážných problémů při svém servisu se za stavu 2:3 ze svého pohledu dostal Alcaraz, když několika zbytečnými chybami nabídl soupeři vedení 40:0. První dvě hrozby ještě odvrátil, třetí už ne, a když Zverev brejk potvrdil, nabral Španěl manko už 2:5.
Ani tento stav šestinásobného grandslamového šampiona nezlomil. Sázkou na maximální agresivitu dokázal ztrátu smazat a srovnal na 5:5. Rozjetý Alcaraz si i v 11. hře vypracoval další dvě brejkové možnosti, rodák z Hamburku si ale se složitou situací dokázal díky výbornému podání poradit. O výsledku druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní první minibrejk přišel až za stavu 6:5 pro Alcaraze, což mu zároveň přineslo vítězství ve druhém setu a vedení 2:0.
Zverev si hned v úvodním gamu třetího setu vypracoval šanci vzít soupeři podání, možnost ale nevyužil. V dalším průběhu hry si oba tenisté bez větších problémů drželi své servisy. Za stavu 4:4 se do problémů dostal španělský favorit, kterého začaly trápit křeče. Následné výměny hrál Alcaraz na maximální riziko se snahou o rychlé zakončení. Hru se mu podařilo získat a následně si na kurtu vyžádal fyzioterapeuta.
Zjevně na pohybu limitovaný Španěl pokračoval ve hře. Výměny však hrál na absolutní riziko, přesto se mu za podpory fanoušků podařilo dovést set do tie-breaku. V něm už nebyl schopen soupeři vzdorovat a zkrácenou hru ztratil jasně 3:7.
Zraněný Španěl po krátkém ošetření nastoupil i do čtvrtého setu, jeho pohyb po kurtu však jasně ukazoval na problémy. Svého soupeře často zkoušel zaskočit kraťasy či maximálně riskantními údery a tato taktika mu vycházela.
Za stavu 2:3 navíc Alcaraz odvrátil dva brejkboly soupeře a srovnal krok. Stav světové jedničky se s přibývajícími minutami přece jen zlepšoval. Španěl se dokázal mnohem lépe držet ve výměnách a žádné další šance na případný brejk už svému soupeři ve čtvrtém setu nedával.
I čtvrté dějství tak musel po čtyřech hodinách boje rozhodnout tie-break. V něm měl znovu navrch německý tenista, získal ho poměrem 7:4 a poslal utkání do pátého setu.
Ten začal pro světovou jedničku velmi špatně, když si prohrála hned úvodní servis. Srovnat krok měl šanci Alcaraz ve čtvrté hře, kdy vedl při Zverevově podání 40:15, ani jednu z možností však neproměnil. Třetí brejkbol v setu si Španěl vypracoval i v šesté hře, ani tentokrát mu jeho soupeř prolomit podání nedovolil.
Další možnost na returnu měl i za stavu 3:4, Zverev si ale v klíčových okamžicích počínal výborně a nadále si svůj servis držel. Varování si ale světová trojka k srdci nevzala. Za stavu 5:4 nedokázal Zverev utkání dopodávat a bylo vyrovnáno. V euforii hrající Alcaraz ovládl i zbývající dvě hry a po pěti a půl hodinách boje se mohl radovat z postupu do finále.
"Celou dobu jsem věřil, že to můžu zvládnout. Říkal jsem si, že musím bojovat, nesmím to vzdát. Ve třetím setu jsem se hodně trápil, ale nakonec jsem to díky vám, fanouškům, dokázal. Dodali jste mi strašně moc energie, jsem šťastný, že jsem to zvládl," říkal po utkání dojatý Španěl.
Mohol ukazat, ze je dnes iným, starším, zrelším hráčom.
No akurát potvrdil; že nešlo o ojedinelý incident, ale naopak, o chronický skutkový stav, a prave preto je tam, kde je. Aj keby to uhaluzí na 6:6, TB by na milion percent, tradične prepásol.
Ba ne, snad ne. Ale je mezi nima prostě velký věkový i výkonnostní rozdíl.
To důležité se odehrává vždy v zákulisí
Zverev tam, na rozdíl od předchozích podobných zápasů, nehrál vůbec ustrašeně, naopak to pálil k lajnám, i servis mu psal. Ale Carlis to i po 5 hodinách uběhal a střílel tam skvělé údery. Zverev dopustil break a zvrat 11 z 15 míčů od stavu 5:3, to je pravda, ale těch vyložených UE tam bylo minimum.
Carlos si to prostě urval. Kredit Zverevovi za chování i hru
Takže, ať Havel chlastal a hulil, pořád to měl v hlavě srovnané víc, než tenhle hochštapler sloužící mafii a rusku.
A ano, jsem hrdý Pražák. Narodil jsem se v městě, jehož sláva se nebes dotýká a které obdivují cizinci z celého světa a často nejvíc ze všech evropských měst.
Češi, co mají něco v hlavě, jsou na Prahu pyšní, ti malí na ni plivou...
Šáša jako vždy vynikající výkon
#cirkus.zverev
a Djokoviče teď čeká Bruseeeeel
https://www.youtube.com/watch?v=vxcU0MOxqjM&t=1528s
Prostě jasně a stručně, Carlos si finále zcela jednoznačně zaslouží za skvěle zahranou druhou polovinu pátého setu. Takhle hrají šampioni.
Kdyby tak starý pán udělal Mastičkáře, ale myslím, že zůstane u zbožného přání.
Ve finále bych normálně přála Jankovi (pokud by se tam přes Noleho dostal), ale za tenhle dnešní výkon to snad přeju Carlosovi.
Ono to bude uplne jinak, ale takhle by se mi to libilo
https://youtu.be/gqlv40T9ag8?si=ZgUwXKr68Fdak8Pv
Celej set hrál jak posera, ale tohle zamáznul pěkně.
takhle se odpálil na RG23
tento náročný styl nemůže úspěšně provozovat celou kariéru
bez ohledu na výsledek je Zverev bez šance na titul
==============
zatímco Sinner všechny přehrává a nesedí mu Alcaraz
tak i když má Alcaraz lepší h2h se Sinnerem, tak se trápí se Zverevem, Djokovičem a na hardu i se slabšími soupeři
včera tady někdo použil špatnou interpretaci dat, že prý Zverev má vyrovnanou bilanci s Alcnerem, jako že není tak špatný
není to pravda, protože jsou tam staré zápasy, kdy zejména Sinner byl dítě a neměl kvalitu
Sin-Med 0:6 (do r. 2023) 9:1 = 9:7
Sin-Zve 1:4 5:0 = 6:4
Sin-Djo 1:4 (do r. 2023) 7:0 8:4
Sinner kromě Alc nemá žádného soupeře
Alc-Djo 2:3 3:2 = 5:5
Alc-Zve 3:4 3:2 = 6:6
Alc-Med 2:2 4:0 = 6:2
od r. 2024 je Sinner nejlepším hráčem ATP a není světová jednička jen kvůli toho, že nesměl čtvrt roku hrát
Sin 21:1
Alc 10:4