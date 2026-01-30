Epická bitva na Australian Open! Zraněný Alcaraz zvládl drama se Zverevem a je ve finále

DNES, 08:05
Aktuality
AUSTRALIAN OPEN - Carlos Alcaraz (22) si zahraje o svůj první titul na Australian Open. V obrovské bitvě si v semifinále navzdory zdravotním problémům poradil s Alexanderem Zverevem (28) po setech 6:4, 7:6, 6:7, 6:7 a 7:5. O svůj první titul z Melbourne bude bojovat s vítězem duelu mezi Jannikem Sinnerem (24) a Novakem Djokovičem (38).
Carlos Alcaraz v souboji o postup do dalšího kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Alcaraz - Zverev 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5

Naprosto vyrovnanou bilanci 6:6 měli před semifinálovou bitvou Alcaraz a Zverev. Ve stejném duchu se odehrávaly i úvodní výměny třináctého vzájemného střetu. V prvních šesti hrách nepřipustil ani jeden z tenistů na svém podání žádné problémy. Do nich se po fantastickém bekhendovém křížném obhozu Španěla dostal jako první německý tenista, s brejkovou hrozbou si ale rychle poradil.

To, co světové trojce vyšlo v sedmé hře, nedokázala zopakovat o chvíli později. Za stavu 4:4 čelil Zverev další brejkbolové hrozbě a tentokrát svému soupeři situaci hodně ulehčil, když o své podání přišel po dvojchybě. Alcaraz nabízenou možností dopodávat první set nepohrdl, game na svém servisu bez problémů získal čistou hrou a po 35 minutách hry bral úvodní dějství v poměru 6:4.

Hned v úvodním gamu druhé sady musel Zverev v téměř desetiminutovém gamu hodně bojovat o svůj servis. Hrozbu ztráty úvodního podání ale dokázal odvrátit a šel do vedení. Do prvních vážných problémů při svém servisu se za stavu 2:3 ze svého pohledu dostal Alcaraz, když několika zbytečnými chybami nabídl soupeři vedení 40:0. První dvě hrozby ještě odvrátil, třetí už ne, a když Zverev brejk potvrdil, nabral Španěl manko už 2:5.

Ani tento stav šestinásobného grandslamového šampiona nezlomil. Sázkou na maximální agresivitu dokázal ztrátu smazat a srovnal na 5:5. Rozjetý Alcaraz si i v 11. hře vypracoval další dvě brejkové možnosti, rodák z Hamburku si ale se složitou situací dokázal díky výbornému podání poradit. O výsledku druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní první minibrejk přišel až za stavu 6:5 pro Alcaraze, což mu zároveň přineslo vítězství ve druhém setu a vedení 2:0.

Zverev si hned v úvodním gamu třetího setu vypracoval šanci vzít soupeři podání, možnost ale nevyužil. V dalším průběhu hry si oba tenisté bez větších problémů drželi své servisy. Za stavu 4:4 se do problémů dostal španělský favorit, kterého začaly trápit křeče. Následné výměny hrál Alcaraz na maximální riziko se snahou o rychlé zakončení. Hru se mu podařilo získat a následně si na kurtu vyžádal fyzioterapeuta.

Zjevně na pohybu limitovaný Španěl pokračoval ve hře. Výměny však hrál na absolutní riziko, přesto se mu za podpory fanoušků podařilo dovést set do tie-breaku. V něm už nebyl schopen soupeři vzdorovat a zkrácenou hru ztratil jasně 3:7.

Zraněný Španěl po krátkém ošetření nastoupil i do čtvrtého setu, jeho pohyb po kurtu však jasně ukazoval na problémy. Svého soupeře často zkoušel zaskočit kraťasy či maximálně riskantními údery a tato taktika mu vycházela.

Za stavu 2:3 navíc Alcaraz odvrátil dva brejkboly soupeře a srovnal krok. Stav světové jedničky se s přibývajícími minutami přece jen zlepšoval. Španěl se dokázal mnohem lépe držet ve výměnách a žádné další šance na případný brejk už svému soupeři ve čtvrtém setu nedával.

I čtvrté dějství tak musel po čtyřech hodinách boje rozhodnout tie-break. V něm měl znovu navrch německý tenista, získal ho poměrem 7:4 a poslal utkání do pátého setu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ten začal pro světovou jedničku velmi špatně, když si prohrála hned úvodní servis. Srovnat krok měl šanci Alcaraz ve čtvrté hře, kdy vedl při Zverevově podání 40:15, ani jednu z možností však neproměnil. Třetí brejkbol v setu si Španěl vypracoval i v šesté hře, ani tentokrát mu jeho soupeř prolomit podání nedovolil.

Další možnost na returnu měl i za stavu 3:4, Zverev si ale v klíčových okamžicích počínal výborně a nadále si svůj servis držel. Varování si ale světová trojka k srdci nevzala. Za stavu 5:4 nedokázal Zverev utkání dopodávat a bylo vyrovnáno. V euforii hrající Alcaraz ovládl i zbývající dvě hry a po pěti a půl hodinách boje se mohl radovat z postupu do finále.

"Celou dobu jsem věřil, že to můžu zvládnout. Říkal jsem si, že musím bojovat, nesmím to vzdát. Ve třetím setu jsem se hodně trápil, ale nakonec jsem to díky vám, fanouškům, dokázal. Dodali jste mi strašně moc energie, jsem šťastný, že jsem to zvládl," říkal po utkání dojatý Španěl.

Výsledky mužské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
146
ChybalSomVam
30.01.2026 11:44
Zverev sa dnes mohol vykúpit za to trápne nedohranie finále US 2020, kde podával na vitazstvo.

Mohol ukazat, ze je dnes iným, starším, zrelším hráčom.

No akurát potvrdil; že nešlo o ojedinelý incident, ale naopak, o chronický skutkový stav, a prave preto je tam, kde je. Aj keby to uhaluzí na 6:6, TB by na milion percent, tradične prepásol.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:44
Joker má ale BB. Už ne, skvělý 2nd serve
Reagovat
peek
30.01.2026 11:32
3:0 za 8 minut
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:37
to bude vostuda
Ba ne, snad ne. Ale je mezi nima prostě velký věkový i výkonnostní rozdíl.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:37
Píšu vedle v článku - jak začali, šel jsem si dát sprchu a po návratu se nestačím divit.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:13
Proč ještě nehrajou? To se kropí a lajnuje kurt, nebo co?
Reagovat
PTP
30.01.2026 11:15
Sinner v šatně pořád odmítá Djokovy nabídky, co se neodmítají.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:20
Aha, takže už vlastně hrají
To důležité se odehrává vždy v zákulisí
Reagovat
Martan1
30.01.2026 11:33
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:37
techtle a mechtle
Reagovat
Pe3k
30.01.2026 11:16
Přesně. Měli hrát 10:45 a je 11:15 a teprve nastupují na kurt. Už jsou alespon highlights z prvního semíčka.
Reagovat
farr
30.01.2026 11:26
Se musí vyměnit diváci na kurtu a vše připravit na night session. Spíš proč začínali tak dlouho ten day session. Má se počítat že může být 5ti hodinový pětiseťák.
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 11:30
A ti stávající diváci si musí dojít na dlabanec, také obě potřeby vykonat, příp. vyměnit spoďáry a pemprsky. A to chce čas.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:39
ty pamprsky teda po těch 5h s pivem musely vypadat
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 11:52
Šly až na samou hranu své kapacity, u některých i za.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:39
Zřejmě se při tom maratonu vychlastalo všechno pivo, ono navézt 100 nových sudů chvilku trvá.
Reagovat
JLi
30.01.2026 11:41
A to tam Havel není.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:45
to není vtipný, ale jen hodně hloupý...
Reagovat
JLi
30.01.2026 11:47
Výměn plinu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:57
podle češtiny, že by ruský troll?
Reagovat
JLi
30.01.2026 12:04
Troll není česky, řiťlízale západní láskopravdivý.
Reagovat
Mantra
30.01.2026 11:07
nic mu nebylo, tedy ne limitujícího v 99% času zápasu - ale titulek musí být. V článku pak už nenajdeš co měl za zranění. V zápase běhal jak bodnutej hmyzem
Reagovat
gocii
30.01.2026 11:09
Přesně. Podle poslednich gamů bych tipoval zraněníspíš u zvereva když už. Ten chodil jak zombie
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.01.2026 11:11
Chodil jak zombie, protože psychicky byl úplně v ... Byl pokakaný z toho, že by to mohl vyhrát. Nervy měl úplně v kýblu.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.01.2026 11:09
99% ne, to je příliš vysoké číslo. Ale ve 3. a 4.setu ho ty křeče omezovaly hodně, hlavně v 3.setu. V 5. setu už byl Alkáč už zdravotně dost v pohodě.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:13
měl křeče ve stehně, konkrétně v přímém svalu stehenním.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.01.2026 11:16
Vždyť já jsem napsal, že měl křeče. Akorát jsem nenapsal čeho, no.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:40
to jsem psal pro Mantru, neviděl jsem ten tvůj post...
Reagovat
Georgino
30.01.2026 11:21
Slepej to neviděl, jak přestal na konci 3. setu běhat.
Reagovat
farr
30.01.2026 11:29
Stejně furt nechápu proč je zakázáno při křečích si vzít ten jeden MTO a zkusit rozmasirovat plus nake horcik nalejt. Jak je rozdíl když si třeba natáhne sval? Oboje bolí a hodně omezuje. Nechápu prostě.
Reagovat
Rudolf_2
30.01.2026 10:55
Tak jestli je nekde v bozskych tenisovych knihach psano, ze Novak vyhraje 25. GS titul, tak mu dnes Sinner skrecuje a v nedeli si na chleba misto pastiky mazne Carlose...
Reagovat
Davor1
30.01.2026 10:39
Ten zranený Alcaraz tam v piatom sete behal ako Usain Bolt a rozhodne nevyzeral ako niekto, kto by bol nejako zdravotne obmedzený, tak by som to s tými nadpismi nepreháňal.
Reagovat
evzenam
30.01.2026 10:57
Tak pokud měl křeče, ty mohou přejít.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:13
Reagovat
Georgino
30.01.2026 11:22
Tak to asi bylo. Ale že nevzdal.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 10:38
Tak tohle si Saša za rámeček nedá. Po loňském finále měl pravdu. Prostě na to nemá.
Reagovat
Marduch
30.01.2026 10:56
Hrozny pro nej. Ted nekolik dalsich dnu si to s nim nechces vymenit..
Reagovat
Marduch
30.01.2026 10:57
A k tomu dlouhodoby trauma, takze v kazdym dalsim velkym GS patym setu mrda v hlave jeste vic.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.01.2026 11:00
Anebo spíš že díky tomuhle už nebude schopen to dotahovat ani do toho pátého.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:06
Nikdy jsem nebyl jeho velký fanoušek, ale dnes mi ho bylo fakt líto a moc jsem mu to přál. Ale Carlos je prostě jinde, možná to fakt vyhrát nešlo. Kdo ví...
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.01.2026 11:08
Šlo to. Ale prostě na to neměl, no. Přestože ho měl na lopatě.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:20
teď v rozhovoru ovšem zaznělo něco s čím souhlasím - tentokrát to nebylo o Zverevově hlavě, ale Carlos prostě v závěru ukázal vyšší peak.

Zverev tam, na rozdíl od předchozích podobných zápasů, nehrál vůbec ustrašeně, naopak to pálil k lajnám, i servis mu psal. Ale Carlis to i po 5 hodinách uběhal a střílel tam skvělé údery. Zverev dopustil break a zvrat 11 z 15 míčů od stavu 5:3, to je pravda, ale těch vyložených UE tam bylo minimum.

Carlos si to prostě urval. Kredit Zverevovi za chování i hru
Reagovat
PTP
30.01.2026 11:27
Saša se měl za stavu 5:5 nechat namasírovat jako Karel předtím, ale asi nemá takový kachní žaludek.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 11:43
njn taky už toho měl dost. Ale ono by to nemuselo být k lepšímu... To musel vědět nejlíp, co udělat.
Reagovat
vojta912
30.01.2026 10:37
Reagovat
paddy
30.01.2026 10:36
prčo to ukončit ve třech stech, když se tam můžeš tahat 5,5 hodiny smile

Šáša jako vždy vynikající výkon smile
#cirkus.zverev smile

a Djokoviče teď čeká Bruseeeeel smile
https://www.youtube.com/watch?v=vxcU0MOxqjM&t=1528s
Reagovat
Drzymalski
30.01.2026 10:33
Viděl jsem jen 5. set. To se hrálo v Madridu?! Neskutečný shit od publika. V Melbourne překvapivé. Nepamatuji. Saša je něčím naštval? On už ve finiši neměl energii. Jinak by to doservíroval.
Reagovat
chlebavevaju
30.01.2026 10:35
Čím je mohl domácí násilník naštvat, to by mě zajímalo.
Reagovat
Drzymalski
30.01.2026 10:39
Bože jak jednoduché... zapomněl si na bábovky na pískovišti.
Reagovat
ladinec
30.01.2026 11:02
RUSKÝM JMENEM
Reagovat
Ereinion
30.01.2026 10:28
Co máte furt s tím zraněným Alcarazem? Měl nejspíš jen křeče...ale díky tomu byl aspoň epic zápas. Pro Zvereva to musí být psychicky strašně tšžký, kolikátej velkej zápas na GS takhle těsně prohrál? USO 2020 finále s Thiemem bylo ale jednoznačně nejhorší
Reagovat
PTP
30.01.2026 10:31
Cestou do šatny bych raketou zurážel všechny kamery, na který bych došáh.
Reagovat
Mony
30.01.2026 10:31
Tahaly ho úpony
Reagovat
Drzymalski
30.01.2026 10:50
Saša vzal prohru sportovně. Jak jinak. Už neměl v koncovce sílu. Akorát neměl zamávat při odchodu publiku. Max. vztyčeným prostředníkem...
Reagovat
JLi
30.01.2026 10:51
Třeba mával své holce.
Reagovat
JLi
30.01.2026 10:52
Třeba mával své holce.
Reagovat
Mony
30.01.2026 10:27
Zverev vypadal cestou tunelem jako prohraný jelenní samec před říjí
Reagovat
JLi
30.01.2026 10:31
Hlavně že kamery neroztřískal!
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 10:24
Poblijónek zase vykapal v závěru mače. Vede 4:2, potom 5:4 a nic, ani do toho TB už to nedotáhl. Řekl bych, že to u něho není jenom otázka psychiky, ale přišlo mi, že v druhé polovině závěrečného setu působil už lehce unaveným dojmem. A ani se nedivím, Carlos ho těmi dropšoty trápil pořádně, Šaša si docela dneska zaběhal.
Prostě jasně a stručně, Carlos si finále zcela jednoznačně zaslouží za skvěle zahranou druhou polovinu pátého setu. Takhle hrají šampioni.
Reagovat
pantera1
30.01.2026 10:30
No prostě má to v žebříčku za lidovku navždy. Škoda mohla být lehká zápletka ve finále.
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 10:34
Také jsem tam chtěl madridského elektrikáře, no co už.
Kdyby tak starý pán udělal Mastičkáře, ale myslím, že zůstane u zbožného přání.
Reagovat
pantera1
30.01.2026 10:41
Tyrolský požírač těstovin to tam srovná do latě všechno bohužel .
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 11:26
A zítra budu fandit že všech sil sličné Rybce, aby umlčela ten otravný ryk amazonské Lukostřelkyně. V SF jí umpirová sebrala za to bod. Že by první vlaštovka?
Reagovat
PTP
30.01.2026 11:33
Ta uřvaná megera by měla každý game začínat 0:15.
Reagovat
Georgino
30.01.2026 11:29
Morál (a hra) šampióna. Ve 3. setu pak jen chodil, ale byl skoro rovnocenný soupeř.
Reagovat
annah
30.01.2026 10:19
Paráda!!! Už jsem se po těch dvou prohranych setech bála, že je t o pro Carlose ztracené. Ale ukázal, jaký je bojovník .
Ve finále bych normálně přála Jankovi (pokud by se tam přes Noleho dostal), ale za tenhle dnešní výkon to snad přeju Carlosovi.
Reagovat
PTP
30.01.2026 10:22
V tom posledním setu se tam oba motali jak vítr v bedně
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 10:26
5,5hodiny běhat po betonovém obdélníku, není prdel.
Reagovat
Georgino
30.01.2026 11:32
Ve 30 st ve stínu, nejprve na slunci. Šílený.
Reagovat
PTP
30.01.2026 11:39
Je mi to jasný, nejsem snad úplně blbej, ale motali se. Djoker, Nadal, Federer dřív jeli na 100% až do konce.
Reagovat
annah
30.01.2026 10:55
Mentální supervýkon to ale byl od Carlose každopádně.
Reagovat
evzenam
30.01.2026 11:01
Zkuste běhat tolik hodin.
Reagovat
CZ_Banjo
30.01.2026 10:16
No vida, Alkáč přejel Zvíře. No, moc nechybělo a bylo to naopak...
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 10:17
Konečně pořádné drama a pěkný zápas smile
Reagovat
Sincaraz
30.01.2026 10:18
Reagovat
Mantra
30.01.2026 10:19
souhlas tohle chceme vidět... nějaké 3x 6-3 s prsty v nose je o ničem
Reagovat
peek
30.01.2026 10:15
Saša dojel
Reagovat
Mantra
30.01.2026 10:06
hlava, voni jsou hlava Sašo
Reagovat
Mantra
30.01.2026 10:13
si to finále nezaslouží Sašenka
Reagovat
PTP
30.01.2026 10:21
Prostě stabilní trojka, no.
Reagovat
chlebavevaju
30.01.2026 10:06
Alexandra Zvereva nezklamala.
Reagovat
Patt
30.01.2026 10:01
Zverev nemá na to hlavu. Kdyby neměl Alcaraz problémy, tak by prohrál 3:0. Teď v 5 setu už odvrátil 5 brejbolů a jediný proměnil. Je to o hlavě. Ve finále nebude mít šanci, i když bych mu přál aby získal aspoň jeden Grand Slam.
Reagovat
Patt
30.01.2026 10:17
Tak to Zverev podělal ještě dnes.
Reagovat
PTP
30.01.2026 09:54
Karle neroztleskávej diváky, to ti neřekli v Superstar?
Reagovat
pantera1
30.01.2026 10:14
Sašena ne a ne Vamosáka zdolat, i když je lehce indisponován. Bohužel nevidím, ale skóre je napínavé .
Reagovat
PTP
30.01.2026 09:45
Kluci nám trochu zvadli, měli by si říct : Když nemůžeš, tak přidej!
Reagovat
Georgino
30.01.2026 09:41
Trochu mimo: sestava holčičího babince ve finále v Austrálii jak na pardubické juniorce.
Reagovat
JLi
30.01.2026 10:33
Proč pardubická zrovna?
Reagovat
George_Renel
30.01.2026 09:34
Ty pilulky chci taky.
Reagovat
ladinec
30.01.2026 09:31
otročím nemá někdo link on line?
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 09:34
https://tennistream.online/
Reagovat
ladinec
30.01.2026 09:42
děkuji , ale nefunguje mi to
Reagovat
Sincaraz
30.01.2026 09:43
na vyskúšanie: https://tennistream.net/live-today-schedule/
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 09:47
kanál č. 1 a případně stream 2
Reagovat
Nenela
30.01.2026 09:21
Ja drzim palce Alcarazovi, v druhem semi Djokovicovi a ve finale chci, aby vyhral Djok.
Ono to bude uplne jinak, ale takhle by se mi to libilo
Reagovat
kupa
30.01.2026 10:24
Reagovat
Mantra
30.01.2026 09:13
ten 2.tb a jeho závěr mu dal sebevědomí, si myslím. To mu brání být lepší - hlava.
Reagovat
Mantra
30.01.2026 09:12
A Saša jede, sic ve finále nevyhraje, ale dnes ano! (doufám)
Reagovat
Sincaraz
30.01.2026 09:18
Reagovat
Random33
30.01.2026 09:09
Takze jeste skrecne Sinner. A zverev si ve finale ani neskrtne..
Reagovat
peek
30.01.2026 09:09
Saša jede
https://youtu.be/gqlv40T9ag8?si=ZgUwXKr68Fdak8Pv
Reagovat
Sincaraz
30.01.2026 09:06
Škoda, že to pozriem až večer, ale dúfam, že už s vedomím Zverevovho víťazstva
Reagovat
Mayo
30.01.2026 09:04
Azda túto klauniadu zachráni Jannik a vyhrá turnaj.
Reagovat
Georgino
30.01.2026 09:27
Reagovat
GaelM
30.01.2026 10:22
Reagovat
Mantra
30.01.2026 08:55
brutální balon na sb dal Saša
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 08:57

Celej set hrál jak posera, ale tohle zamáznul pěkně.
Reagovat
Ereinion
30.01.2026 08:52
Co má za zranění vlastně? Teď jsem to zapl
Reagovat
Mantra
30.01.2026 08:55
nemá
Reagovat
Ereinion
30.01.2026 08:58
tak co to je zas za nadpis jsem psal včera, že není tak obrovskej favorit
Reagovat
Mantra
30.01.2026 09:10
Reagovat
Georgino
30.01.2026 09:28
Hádám, že křeče ve stehnech.
Reagovat
GaelM
30.01.2026 08:38
K čemu jinému je MTO, než k péči o drobné bolístky? Na zlomenou nohu nebo utržený sval to nemá moc cenu brát smile Ve finále bych radši viděl Zvereva než Alcaraze, cokoliv co naruší tu rok trvající nadvládu. Ale tahle komedie byla zbytečná. Měl by se spíš zkoncentrovat a zamyslet nad tím, jak limitace soupeře využít.
Reagovat
Tessa
30.01.2026 08:36
Zverev je nemocný, proto hraje hůř než doposud. Jeden nemocný a druhý zraněný, to je dvojka.
Reagovat
paddy
30.01.2026 08:26
klasická ukázka tupelo tenisu smile
takhle se odpálil na RG23
tento náročný styl nemůže úspěšně provozovat celou kariéru
bez ohledu na výsledek je Zverev bez šance na titul

==============
zatímco Sinner všechny přehrává a nesedí mu Alcaraz
tak i když má Alcaraz lepší h2h se Sinnerem, tak se trápí se Zverevem, Djokovičem a na hardu i se slabšími soupeři

včera tady někdo použil špatnou interpretaci dat, že prý Zverev má vyrovnanou bilanci s Alcnerem, jako že není tak špatný
není to pravda, protože jsou tam staré zápasy, kdy zejména Sinner byl dítě a neměl kvalitu
Sin-Med 0:6 (do r. 2023) 9:1 = 9:7
Sin-Zve 1:4 5:0 = 6:4
Sin-Djo 1:4 (do r. 2023) 7:0 8:4
Sinner kromě Alc nemá žádného soupeře

Alc-Djo 2:3 3:2 = 5:5
Alc-Zve 3:4 3:2 = 6:6
Alc-Med 2:2 4:0 = 6:2

od r. 2024 je Sinner nejlepším hráčem ATP a není světová jednička jen kvůli toho, že nesměl čtvrt roku hrát smile
Reagovat
paddy
30.01.2026 08:28
někdy od podzimu 2023 proti MZD
Sin 21:1
Alc 10:4
Reagovat
GaelM
30.01.2026 08:30
Nesměl čtvrt roku hrát, protože podváděl smile Kdyby tenisu aktuálně nevládla italská mafie, byl by ten distanc mnohem delší a rozhodně by si ho nemohl načasovat na dobu, kdy se nic zásadního nehraje
Reagovat
Sincaraz
30.01.2026 09:02
Reagovat
rkames
30.01.2026 08:24
Ten Zverev to je neuvěřitelný kopyto, to hraje takhle blbě celou dobu nebo od tý doby co je Alcatraz zraněný? Jestli s tímhle tenisem bude hrát ve finále tak nemá šanci.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.01.2026 08:28
Beztak se do něj ani nedostane. Alkáčova křeč mu rychle odchází. A s křečí ho málem porazil. Před chvílí Zverev neproměnil vedení 40:15 na příjmu. No, Zverevovi pak zbude už jenom navrhovat změnu pravidel, aby hráči s problémy jako měl nyní Alkáč, chodili na detektory lži, který by poznal, zdali mají opravdu zranění svalu anebo opravdu křeče.
Reagovat

