Exkluzivní rozhovor s Davidem Ferrerem: Budoucnost tenisu jsou Alcaraz či Korda, řekla bývalá světová trojka

V dobách největší slávy byl Ferrer velkým rivalem Rafaela Nadala. Hned čtyřikrát spolu hráli finále turnaje v Barceloně, jehož je dnes prezidentem. A i když 22násobný grandslamový šampion tentokrát na antukových kurtech v katalánské metropoli chybí, nemá Ferrer obavu, že by letošní ročník turnaje ztratil na atraktivitě. Naopak připomíná, že začíná nová éra mladých nadějí, které za pár let dají na Nadala, Djokoviče i Federera pomalu zapomenout.



Rafael Nadal letos v Barceloně chybí. Vy jste ho tu nikdy neporazil, považujete ho za nejsilnějšího hráče, proti kterému jste kdy hrál?

Bezpochyby je jedním z nejlepších, ale na stejný level bych zařadil i Novaka Djokoviče. Je pravda, že jsem nedokázal porazit ani Rogera Federera, ale myslím, že Nadal a Djokovič jsou jiní než všichni ostatní, proti kterým jsem hrál.

Aktuálně všichni obdivují Carlose Alcaraze, čím je tak výjimečný?

Má charisma a umí to s publikem, ale především je to opravdu dominantní hráč. Navíc se na hřišti dobře baví, a myslím, že to lidé vidí.



Už loni v Barceloně Alcaraz naznačil své možnosti a brzy nato dokonce vyhrál US Open. Má nějaké limity?

To ještě nikdo neví, ale už teď je jedničkou a patří mezi nejmladší hráče, kteří kdy grandslam vyhráli. Láme jeden rekord za druhým. Nechci ho srovnávat s Nadalem, Djokovičem nebo Federerem, protože odkaz těchto hráčů se těžko srovnává s někým, kdo teprve začíná. Ale nepochybně bude hráčem, který ovlivní éru španělského i světového tenisu.



Co říkáte na jeho rivalitu s Jannikem Sinnerem?

To mě opravdu baví, protože Jannika považuji za velmi dobrého hráče, který se každým rokem zlepšuje a jsem si jistý, že i on bude mít šanci vyhrát grandslam a stát se světovou jedničkou. Ostatně z mladých hráčů je to ten, který mi nejvíce imponuje silou svých úderů. Navíc má stále velký prostor pro zlepšení.



Myslíte, že jejich rivalita může v budoucnu nahradit souboje současných hvězd?

Mohla by, ale jsou tu také další dobří hráči, například Sebastian Korda, který se stále zlepšuje. Ale v tuto chvíli ano, jsou to dva hráči, kteří mají jasno v tom, co je jejich cílem, a kteří jsou velmi ambiciózní. V tomto ohledu je to mezi Carlosem a Jannikem hezká rivalita, protože kromě tenisu jsou oba také dobří lidé. Jsou skromní, respektují se. To, jací jsou a že jsou zároveň i vynikající tenisté, je dobré pro sport obecně.

Mezi mladými talenty se nyní objevuje i Lorenzo Musetti, jak se vám Djokovičův kat z Monte Carla zamlouvá?

Tenhle kluk má velký talent a každým rokem se zlepšuje, i když za Carlosem a Jannikem možná trochu zaostává a zatím ještě tenisově nedospěl. Ale je to hráč, který až dozraje, bude s nimi na stejné úrovni. Určitě ho vidím v první desítce, má velkou sílu a zároveň lehkost. Myslím, že pokud bude dál takhle pokračovat, je možné cokoliv.



Co může znamenat pro jednadvacetiletého hráče vítězství nad Djokovičem?

Ve finále je to jen jeden zápas. Neznamená to, že se stanete hvězdou, protože jste porazili Novaka. Lorenzo teď musí ukázat, že si umí udržet konzistentní formu každý týden, na každém turnaji, který hraje. Musí mít dál ambice vyhrávat, vyhrávat a zase vyhrávat. Protože o tom tenis je. Myslím, že zdravá rivalita, kterou má s krajanem Sinnerem, mu může pomoci, aby tu ambici měl. Mně kdysi v tomhle ohledu podobně pomohl Nadal.



Kdybyste byl jedním z těchto mladých talentovaných hráčů, jakého byste si vybral trenéra?

Záleží na profilu hráče. Když budu mluvit o sobě a dobách, kdy jsem byl hráčem první desítky, tak mi v určitých obdobích chyběl špičkový trenér. Ne snad proto, aby rozuměl tenisu nebo tréninku, ale aby měl v důležitých chvílích tu správnou zkušenost. Trenér, který byl špičkovým hráčem, vám dokáže v určitých chvílích vysvětlit víc než ten, který podobné věci z pozice hráče neprožil.



Takže Alcaraz je zřejmě v dobrých rukou...

V tomto smyslu si myslím, že postava Juana Carlose Ferrera je pro Alcaraze ideální, protože Ferrero býval jedničkou, a také byl v mládí hvězdou a musel fungovat pod tlakem. To Carlosovi hodně pomáhá, vidí, jak vše ustát nebo jak hrát opravdu důležitá finále. Ferrero ví, jaké to je, když cítíte strach a pochyby, a umí hráči vysvětlit, že je to něco přirozeného. Umět dodat ten klid, to je důležité. Jako hráč jsem takovou možnost nikdy neměl...



Ještě jedna otázka na aktuální téma. Někteří tenisté jsou pro to, aby si kvůli atraktivitě tenis daleko více osvojil takzvaný trash-talk. Vám by se v tenise líbil?

Možná dojde v našem sportu k určitým změnám, ale nakonec si myslím, že všechno je otázkou výchovy a slušnosti. A tu já považuji za velmi důležitou pro celou společnost. Takže pokud o tom mluvíme, nesouhlasím, že by se tenis měl v tomto ohledu měnit. Asi ano, možná se to dělá v jiných sportech, jako je basketbal nebo fotbal, protože tam dochází ke kontaktům. Ale že by to bylo správné? Ne, mně osobně se to nelíbí.