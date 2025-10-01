Famózní Nosková v Pekingu stále hájí české barvy. Zvládla odvetu a je ve čtvrtfinále
Potapovová – Nosková 2:6, 4:6
Nosková v první sadě třikrát sebrala Potapovové servis a od stavu 2:2 získala čtyři hry v řadě, přestože v šestém gamu musela odvracet dva brejkboly. Klíčový okamžik však zvládla a pár minut později sadu získala po čisté hře na podání. Dařilo se jí především při druhém servisu Rusky a hlavně dokázala využít každý ze tří nabídnutých brejkbolů.
I na začátku druhé sady byla Češka lepší hráčkou. Dvakrát si vytvořila náskok brejku, ani jednou však vedení nedokázala udržet. V devátém gamu si postupně vypracovala další tři šance na zisk servisu Potapovové. Tu třetí nakonec využila a šla podávat na postup. V této dramatické hře Nosková nejdříve odvrátila čtyři brejkboly, aby následně mohla využít svůj druhý mečbol.
Češka s Ruskou poslední vzájemný duel letos na grandslamu v Paříži prohrála ve třech setech. Na oblíbeném tvrdém povrchu před dvěma lety v Brisbane ji ale jasně přetlačila a i díky žebříčku i aktuální formě byla jasnou favoritkou, což nakonec potvrdila. O semifinále si zahraje s vítězkou zápasu mezi Mirrou Andrejevovou nebo Britkou Sonay Kartalovou.
Nosková se do osmifinále dostala po vyřazení dvou domácích tenistek. Ve svém prvním zápase potvrdila roli obrovské favoritky proti 152. hráčce světa Xiyu Wang, které povolila pouze pět her. Následně postoupila po skreči čínské jedničky a členky TOP 10 Qinwen Zheng, která ji v průběhu třetí sady vzdala.
Dvacetileté Češce se na takto prestižním turnaji zadařilo naposledy letos v únoru, kdy si zahrála taktéž čtvrtfinále tisícovky v Dubaji. Od té doby na výraznější výsledek na velkém turnaji čekala. Nejblíže byla ve Wimbledonu, kde prohrála v osmifinále ve třech setech s pozdější finalistkou Amandou Anisimovovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Má velice hezký servis i forhend. Podává málokdy přes 180 km/h, ale má dobré umístění a asi je pro soupeřky její podání špatně čitelné.