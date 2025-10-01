Famózní Nosková v Pekingu stále hájí české barvy. Zvládla odvetu a je ve čtvrtfinále

DNES, 10:11
WTA PEKING - Linda Nosková (20) v osmifinálovém utkání tisícovky v Pekingu potvrdila roli favoritky proti Anastasiji Potapovové (24) a stala se jedinou českou hráčkou, která dokázala postoupit mezi osmičku nejlepších. 26. nasazená zvítězila 6:2, 6:4 a oplatila Rusce porážku z nedávného French Open. O semifinále si zahraje s vítězkou zápasu mezi Mirrou Andrejevovou nebo Britkou Sonay Kartalovou.
Potapova Anastasia
Nosková Linda
Linda Nosková postoupila v Pekingu mezi osmičku nejlepších (@ ČTK / AP / Mahesh Kumar A. / Profimedia)

Potapovová – Nosková 2:6, 4:6

Nosková v první sadě třikrát sebrala Potapovové servis a od stavu 2:2 získala čtyři hry v řadě, přestože v šestém gamu musela odvracet dva brejkboly. Klíčový okamžik však zvládla a pár minut později sadu získala po čisté hře na podání. Dařilo se jí především při druhém servisu Rusky a hlavně dokázala využít každý ze tří nabídnutých brejkbolů.

I na začátku druhé sady byla Češka lepší hráčkou. Dvakrát si vytvořila náskok brejku, ani jednou však vedení nedokázala udržet. V devátém gamu si postupně vypracovala další tři šance na zisk servisu Potapovové. Tu třetí nakonec využila a šla podávat na postup. V této dramatické hře Nosková nejdříve odvrátila čtyři brejkboly, aby následně mohla využít svůj druhý mečbol.

Češka s Ruskou poslední vzájemný duel letos na grandslamu v Paříži prohrála ve třech setech. Na oblíbeném tvrdém povrchu před dvěma lety v Brisbane ji ale jasně přetlačila a i díky žebříčku i aktuální formě byla jasnou favoritkou, což nakonec potvrdila. O semifinále si zahraje s vítězkou zápasu mezi Mirrou Andrejevovou nebo Britkou Sonay Kartalovou.

Nosková se do osmifinále dostala po vyřazení dvou domácích tenistek. Ve svém prvním zápase potvrdila roli obrovské favoritky proti 152. hráčce světa Xiyu Wang, které povolila pouze pět her. Následně postoupila po skreči čínské jedničky a členky TOP 10 Qinwen Zheng, která ji v průběhu třetí sady vzdala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Dvacetileté Češce se na takto prestižním turnaji zadařilo naposledy letos v únoru, kdy si zahrála taktéž čtvrtfinále tisícovky v Dubaji. Od té doby na výraznější výsledek na velkém turnaji čekala. Nejblíže byla ve Wimbledonu, kde prohrála v osmifinále ve třech setech s pozdější finalistkou Amandou Anisimovovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Mantra
01.10.2025 10:38
Zato Bejlek je úplně vyndaná
pantera1
01.10.2025 10:34
Gratulka Nosíkovi . Tebe jsem tipovala nejmíň, že postoupíš a vida, jako jediná odoláváš drsnému asijskému klimatu
Kandinsky1
01.10.2025 10:22
Koukám, že je teprve podruhé ve ČF na tisícovce (po letošní Dubaji), vlastně i teprve podruhé ve 4. kole.
misa
01.10.2025 10:21
Linda má i příští kolo dobře hratelné, takže pozice české jedničky je už blízko. A to se tady často objevují názory, že stagnuje a moc se neposouvá... a zatím to vypadá na brzký posun do top 20 :)

Má velice hezký servis i forhend. Podává málokdy přes 180 km/h, ale má dobré umístění a asi je pro soupeřky její podání špatně čitelné.
Kandinsky1
01.10.2025 10:29
Do třicítky se poprvé dostala loni v lednu. A teď je 27., byť teď půjde nahoru. Takže to, že se moc neposouvá, je prostě pravda.
jih
01.10.2025 10:38
No ono že se dva roky drží bez výkyvů kolem TOP 30 je samo o sobě neskutečné...v našich skromných podmínkách... .
Trojchyba_Mat
01.10.2025 10:39
No, tak ale kolik je jí let, že?
aligo
01.10.2025 10:19
Linda jela pro titul! Snad ho doveze
frenkie57
01.10.2025 10:23
Čokoška, Robotka nebo Amanda budou proti.
The_Punisher
01.10.2025 10:17
Jupí, skvělé, Lindo!
Mony
01.10.2025 10:14
Na českou No.1 ale potřebuje ještě 1 výhru. Formu na to má.
Nový komentář

