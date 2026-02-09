Famózní Plíšková ustála parádní bitvu se světovou čtyřkou, obhájkyně titulu jí nakonec vzdala

DNES, 19:09
WTA DAUHÁ - Karolína Plíšková (33) dokázala napodobit své krajanky a završila stoprocentní českou úspěšnost v rámci pondělního programu prestižní tisícovky v Dauhá. Bývalá světová jednička a šampionka ročníku 2017 prohrávala ve druhém kole o set a brejk, ale nakonec po dramatické a parádní bitvě postupuje, když jí světová čtyřka a obhájkyně titulu Amanda Anisimovová (24) za stavu 7:5, 6:7, 1:4 ze svého pohledu vzdala.
Karolína Plíšková překvapivě postoupila do osmifinále (© PHIL WALTER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Anisimovová – Plíšková 7:5, 6:7, 1:4 / skreč

Plíšková hned v úvodním gamu zahrozila na returnu, když si s pomocí dvou vítězných úderů vypracovala náskok 30:15. Anisimovová ale zachovala chladnou hlavu a nepříznivý vývoj suverénně otočila. Něco podobného se povedlo i bývalé světové jedničce, která se vyhrabala dokonce z manka 0:30.

Anisimovové se podařil brejk o dvě hry později. Plíšková vedla na podání už 40:15, ale nedokázala nadějný náskok dotáhnout a ocitla se v nepříjemném manku, které se prohloubilo po dalším prohraném gamu na returnu. Česká tenistka ale dokázala rychle reagovat, využívala své šance ve výměnách a díky aktivní hře získala tři hry v řadě, čímž náskok Američanky vymazala a srovnala na 4:4.

Při skóre 4:5 musela Plíšková likvidovat dva setboly a naštěstí pro ni Anisimovová pokaždé zkazila return. Ten nedokázala umístit do kurtu ani při dalším setbolu v průběhu maratonského 12. gamu. V něm se ale americká hráčka dostala ještě k celkově čtvrté možnosti v pořadí, tentokrát už dokázala podání vrátit a po chybě Češky tie-break nepřipustila.

Druhé dějství rozehrála Plíšková tím nejhorším možným způsobem. Na příjmu se k ničemu nedostala a povzbuzená Anisimovová jí sebrala servis a postupně si vypracovala pro sebe velmi nadějný náskok 3:0. Američanka ale vrátila soupeřku do hry, když v delším pátém gamu vyrobila dvojchybu na brejkbol.

Plíškové se vzápětí podařilo srovnat na 3:3. Ovšem až po dvou přežitých brejkbolech. Ten první odvrátila aktivní hrou a při své další šanci Anisimovová udělala chybu z nalitého forhendu. Rozhozená světová čtyřka pak vyrobila několik chyb, čehož Češka dokonale využila, už podruhé v řadě uspěla na returnu a poprvé v utkání se dostala do vedení.

Česká naděje ale nezvládla brejk potvrdit, dovolila soupeřce srovnat krok a následně musela dvakrát servírovat na udržení se v zápase. Tento těžký úkol v obou případech splnila a na rozdíl od předchozího setu si vynutila tie-break. Ve zkrácené hře byla mnohem jistější a lepší Plíšková, získala ji snadno 7:3 a po dvou hodinách boje zajistila pokračování.

Plíšková pokračovala ve vynikajícím výkonu i v rozhodujícím setu. Za stavu 1:2 ze svého pohledu si Anisimovová požádala o návštěvu fyzioterapeuta a nechala si zkontrolovat životní funkce a také ošetřit blíže nespecifikovaný zdravotní problém v horní části těla.

Anisimovová skutečně nevypadala ve své kůži, Plíšková toho využila a po pauze okamžitě sebrala soupeřce servis. Následně brejk potvrdila a Američanka se při skóre 1:4 rozhodla v utkání nepokračovat.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

tommr
09.02.2026 19:15
Dobrá zpráva: jedna z trojice Muchová, Plíšková, Valentová se dostane do čtvrtfinále ...
Špatná zpráva: zbylé dvě budou vyřazené ...
Reagovat
com
09.02.2026 19:17
Plíšková postoupí smilesmilesmile
Reagovat
Kapitan_Teplak
09.02.2026 19:15
Překvápko.
Reagovat
baba
09.02.2026 19:13
Teda gratulace a všechny naše mladý holky povinně ke Káje na výuku dobrého podání a krásných přímých linek úderu...
Reagovat
Mony
09.02.2026 19:12
Může mi někdo vysvětlit, proč při skreči je stornován tiket?
Reagovat
Mantra
09.02.2026 19:15
Jsi se vzbudila? Kdysi to bylo i když hráč nenastoupil bráno jako výsledek. Ale to už je historie. U nás. Ve světě najdeš bookmakery, kteří to stale maji různé. Musíš si to zjistit před sázkou sama.
Reagovat
Mantra
09.02.2026 19:16
Jinak je to vlastně milost od sázkovky, protože ta je na tom tratná.
Reagovat
miss_tenis
09.02.2026 19:09
Flegmaticka Kaja ze sebe vysypala rozhovor jako obvykle Skoda ze se Cesky vzajemene vybijou...
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 19:14
Mluví jak kulomet. Někdy si říkám, zda ten moderátor jí stíhá rozumět.
Reagovat
Preview.lover
09.02.2026 19:08
4 výhry ze 4 zápasů
Navíc má Česko jistou čtvrfinalistku, která vzejde ze souboje Plíšková vs Muchová/Valentová
Reagovat
The_Punisher
09.02.2026 19:13
A jedna z nich se pak potká s Lindou v SF, mno!
Reagovat
chlebavevaju
09.02.2026 19:07
Karolína letí žebříčkem, už 301.
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 19:15
nn, bude to 265. Ještě to neaktualizovali.
Reagovat
com
09.02.2026 19:16
po dnesni vyhre to bude uz 265 smile
Reagovat
JLi
09.02.2026 19:06
Ženy české dnes naprosto vítězné
Reagovat
pantera1
09.02.2026 19:08
Teď se začnou vyřazovat mezi sebou . Každopádně hrají skvěle
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 19:06
Skreč Amandy. Čekal jsem to každou chvilku. Bylo vidět, že není v cajku.
Reagovat
volejman
09.02.2026 19:16
To horko jí nedělalo dobře. Byla hodně upocená.
Reagovat
com
09.02.2026 19:04
výýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýhra smilesmilesmile
Reagovat
zfloyd
09.02.2026 19:05
a hlavně plně zasloužená , hrála skvěle
Reagovat
chlebavevaju
09.02.2026 19:04
Uhrát si hru na 2:2, tak pokračuje, komedie Anisimova. Kája skvěle.
Reagovat
honza.khp
09.02.2026 18:59
hm si odpočla a bude lítat jak srnka?
Reagovat
pantera1
09.02.2026 19:00
No není daleko od skreče.
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 19:11
Amanda to chudinka nedala zdravotně a tak pustila dál Karo, která si to rozdá s druhou Karo nebo s Terkou. Ach jo. Všechny tři bych rád viděl jít dál.
Reagovat
pantera1
09.02.2026 19:16
Já taky, ani nemluv. Hrají výborně všechny .
Reagovat
honza.khp
09.02.2026 19:06
no musím se jí omluvit, ale Karolína ji honila jak lovnou zvěř
Reagovat
tommr
09.02.2026 18:57
Anisimová si už dělá alibi pro případ že by to Karolína mohla vyhrát ...
Reagovat
honza.khp
09.02.2026 18:58
nevíte proč skrečla Emmička?
Reagovat
com
09.02.2026 18:59
sice tam uz umirala delsi dobu, ale ze si ten medical vzala hned po ciste hre Karoliny je trosku divny
Reagovat
lars
09.02.2026 18:57
Anisimova vypada unavene a bere MTO
Reagovat
miss_tenis
09.02.2026 18:56
Nehraje tam komedii, aby karolinu rozhodila ?
Reagovat
chlebavevaju
09.02.2026 18:57
Kalí vodu, Vojtěchu. Kalí vodu.
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 18:53
Tedy to je tenis jako břitva. Určitě nejhezčí zápas celého dne. Alespoň z našich.
Reagovat
miss_tenis
09.02.2026 18:50
Karolina Pliskova, ceska mlaticka
Reagovat
chlebavevaju
09.02.2026 18:55
Karolína to s tim útokem na GS ještě myslí vážně.
Reagovat
JLi
09.02.2026 18:57
Tohle není gs.
Reagovat
miss_tenis
09.02.2026 18:58
Ji a muchovy bych to opravdu prala
Reagovat
Sinuhet1
09.02.2026 18:59
bohuzel vice zapasa skorem urcite neda kondicne, rad bych se pletl, ale bude to tak
Reagovat
tommr
09.02.2026 19:13
dneska nevypadala nějak zvlášť unavená ...
Reagovat
Sinuhet1
09.02.2026 19:14
vypadala dobre, ale turnaj to je 5-7 zapasu....
Reagovat
chlebavevaju
09.02.2026 18:46
I kdyby dnes Karolína prohrala, tak se nedá její návrat s prapodivnou rozlučkou Kvitové vůbec srovnávat. Tohle je aspoň důstojné a nekazí si reputaci.
Reagovat
Sinuhet1
09.02.2026 18:49
hraje vyborne
Reagovat
com
09.02.2026 18:51
Reagovat
chlebavevaju
09.02.2026 18:54
A nejzoufalejší na tom loučení Kvitove bylo, ze si ho naplánovala tak neskutečně hloupě na US Open, kde po ni neštěkl ani pes. Pritom mohla mit velkolepou rozlučku na milovaném Wimbledonu. Nepochopim.
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 18:55
Už jí nech být, je to pryč...
Reagovat
chlebavevaju
09.02.2026 18:56
Pouze porovnávám ji a Karolínu, která dnes hraje. Rozdil do očí bijící.
Reagovat
EllNino
09.02.2026 18:58
Vždyť se to ani nedá porovnávat :))

Petře bylo 35, po mateřské, bez kondice, zřejmě na pár turnajů a další těhotenství na spadnutí ...

Karolína se vrátila plnohodnotně a je jí stále jen za chvíli 34 ... může hrát s jejím úsporným stylem ještě pár let a má, jak je vidět, i na nějaký menší úspěch
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 18:59
Netvrdím, že ne. Rozdíl je v tom, že Petra se loučila, kdežto Karo to zkouší a jestli to půjde, tak bude ještě nějakou dobu hrát. Tím myslím klidně i příští sezónu.
Reagovat
chlebavevaju
09.02.2026 19:03
Tak ono i rozloučit se lze se ctí, pokud na to mám. :-) Na vítězku GS to prostě bylo nedůstojné.
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 19:09
Nepřu se.
Reagovat
volejman
09.02.2026 18:45
Zatím hraje téměř jak v dobách, kdy byla v top ten.
Reagovat
Sinuhet1
09.02.2026 18:47
jj
Reagovat
honza.khp
09.02.2026 18:42
i kdyby nic tak si to užívá, vidět ji se usmát v zápase to je nové a milé
Reagovat
com
09.02.2026 18:46
jo to se to Karoline smeje, kdyz trefuje milimetrovy lajny
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 18:46
To jo, hraje uvolněně, nestresuje se. Úsměv na lavičce pěkný moment.
Reagovat
Sinuhet1
09.02.2026 18:42
Karolina hraje po navratu velice dobre (uz jsem tomu neveril), problemem bude pri vice zapasech kondice
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 18:42
Výborně zahraný TB od Karo, srovnáno, jedeme dál. Teď bude ovšem záležet na tom, jak je na tom Karolína s kondicí.
Reagovat
pantera1
09.02.2026 18:44
No, Amandice je rozhozená, Kája by toho měla využít
Reagovat
PTP
09.02.2026 18:53
Není náhodou po žloutence?
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 18:54
Jako myslíš, že se jí to vrazilo do hadrů?
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 18:57
Ona je fakt rozhozená, alespoň fyzicky. Teď si vzala MTO a měří jí tlak.
Reagovat
pantera1
09.02.2026 18:57
Mrknu a vidím .
Reagovat
PTP
09.02.2026 19:11
Jsi drzý čert!
Reagovat
com
09.02.2026 18:41
Holky si pred tretim setem muzou povypravet jaky je to schytat ve finale od Swiatek dva kanary
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 18:42
No jo vlastně.
Reagovat
pantera1
09.02.2026 18:40
Paráda Kájo, máš na to. Anakonda je ve stresu .
Reagovat
zfloyd
09.02.2026 18:26
Hadí Mája dostala kanára
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 18:15
Sedmý gem byl od Karo jak za starých časů. Moc pěkné.
Reagovat
pantera1
09.02.2026 18:28
Mohla by Anakondu dostat pod tlak. Má na to ju prorazit.
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 18:34
Tak tentokrát TB bude.
Reagovat
pantera1
09.02.2026 18:36
To si žádá třetí set . Karoli tak jedem .
Reagovat
The_Punisher
09.02.2026 18:40
Podařilo se!
Reagovat
pantera1
09.02.2026 18:42
pěkně v TB zaválela.
Reagovat
com
09.02.2026 18:15
otočku a výhru ve třech pro Karolínu smile
Reagovat
pantera1
09.02.2026 18:26
To by bylo ideální, hraje dobře .
Reagovat
zfloyd
09.02.2026 18:05
je to boj , žádný bod na obou stranách není zadarmo , je těžce vybojovaný ,dobrý tenis
Reagovat
zfloyd
09.02.2026 17:39
bohužel , do tajbrejku chyběl kousíček
Reagovat
com
09.02.2026 17:43
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 17:05
No, nevypadá to, že by Karo nějak Amandě měla stačit. 1:4.
Reagovat
pantera1
09.02.2026 17:23
Dorovnala, Amanda si to bude muset pěkně uhrát. Kdyby ju Plíšek porazila, to by byla paráda .
Reagovat
pantera1
09.02.2026 17:39
Škoda, je to vyrovnané.
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 17:40
Už jsem si myslel, že to dotlačí do TB, škoda toho závěru.
Reagovat
pantera1
09.02.2026 17:41
Jj, taky jsem ten TB vyhlížela .
Reagovat
zfloyd
09.02.2026 17:04
Karolina vůbec nehraje špatně , ale i tak ji Amanda zatím jasně přehrává
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.02.2026 17:05
Škoda toho prohraného servisu, to se dalo uklohnit. Jinak souhlas, nehraje vůbec špatně.
Reagovat
com
09.02.2026 16:47
smile
Reagovat

