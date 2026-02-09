Famózní Plíšková ustála parádní bitvu se světovou čtyřkou, obhájkyně titulu jí nakonec vzdala
Anisimovová – Plíšková 7:5, 6:7, 1:4 / skreč
Plíšková hned v úvodním gamu zahrozila na returnu, když si s pomocí dvou vítězných úderů vypracovala náskok 30:15. Anisimovová ale zachovala chladnou hlavu a nepříznivý vývoj suverénně otočila. Něco podobného se povedlo i bývalé světové jedničce, která se vyhrabala dokonce z manka 0:30.
Anisimovové se podařil brejk o dvě hry později. Plíšková vedla na podání už 40:15, ale nedokázala nadějný náskok dotáhnout a ocitla se v nepříjemném manku, které se prohloubilo po dalším prohraném gamu na returnu. Česká tenistka ale dokázala rychle reagovat, využívala své šance ve výměnách a díky aktivní hře získala tři hry v řadě, čímž náskok Američanky vymazala a srovnala na 4:4.
Při skóre 4:5 musela Plíšková likvidovat dva setboly a naštěstí pro ni Anisimovová pokaždé zkazila return. Ten nedokázala umístit do kurtu ani při dalším setbolu v průběhu maratonského 12. gamu. V něm se ale americká hráčka dostala ještě k celkově čtvrté možnosti v pořadí, tentokrát už dokázala podání vrátit a po chybě Češky tie-break nepřipustila.
Druhé dějství rozehrála Plíšková tím nejhorším možným způsobem. Na příjmu se k ničemu nedostala a povzbuzená Anisimovová jí sebrala servis a postupně si vypracovala pro sebe velmi nadějný náskok 3:0. Američanka ale vrátila soupeřku do hry, když v delším pátém gamu vyrobila dvojchybu na brejkbol.
Plíškové se vzápětí podařilo srovnat na 3:3. Ovšem až po dvou přežitých brejkbolech. Ten první odvrátila aktivní hrou a při své další šanci Anisimovová udělala chybu z nalitého forhendu. Rozhozená světová čtyřka pak vyrobila několik chyb, čehož Češka dokonale využila, už podruhé v řadě uspěla na returnu a poprvé v utkání se dostala do vedení.
Česká naděje ale nezvládla brejk potvrdit, dovolila soupeřce srovnat krok a následně musela dvakrát servírovat na udržení se v zápase. Tento těžký úkol v obou případech splnila a na rozdíl od předchozího setu si vynutila tie-break. Ve zkrácené hře byla mnohem jistější a lepší Plíšková, získala ji snadno 7:3 a po dvou hodinách boje zajistila pokračování.
Plíšková pokračovala ve vynikajícím výkonu i v rozhodujícím setu. Za stavu 1:2 ze svého pohledu si Anisimovová požádala o návštěvu fyzioterapeuta a nechala si zkontrolovat životní funkce a také ošetřit blíže nespecifikovaný zdravotní problém v horní části těla.
Anisimovová skutečně nevypadala ve své kůži, Plíšková toho využila a po pauze okamžitě sebrala soupeřce servis. Následně brejk potvrdila a Američanka se při skóre 1:4 rozhodla v utkání nepokračovat.
Další podrobnosti připravujeme.
Špatná zpráva: zbylé dvě budou vyřazené ...
Navíc má Česko jistou čtvrfinalistku, která vzejde ze souboje Plíšková vs Muchová/Valentová
Petře bylo 35, po mateřské, bez kondice, zřejmě na pár turnajů a další těhotenství na spadnutí ...
Karolína se vrátila plnohodnotně a je jí stále jen za chvíli 34 ... může hrát s jejím úsporným stylem ještě pár let a má, jak je vidět, i na nějaký menší úspěch