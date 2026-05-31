Fantastická jízda Svajdy mohla mít šokující pokračování. Cobolli senzaci odvrátil
Cobolli – Svajda 6:2, 6:3, 6:7, 7:6
Cobolli vstupoval do zápasu v roli jasného žebříčkového favorita. Italskému tenistovi patří v rankingu 14. příčka, jeho soupeř byl před turnajem až 85. hráčem světa. V prvním setu také papírové předpoklady beze zbytku naplnil. Ve třetí a sedmé hře americkému tenistovi s českými kořeny sebral servis, sám nečelil jedinému brejkbolu a sadu získal za 43 minut hladce 6:2.
I ve druhém dějství měl vítěz Davis Cupu z minulého roku navrch. Svajdu přehrával od základní čáry a diktoval tempo výměn. Od stavu 3:3 už nedovolil svému soupeři ani game a druhou sadu ovládl 6:3.
Zdánlivě jasný průběh ale na svou hlavní zápletku teprve čekal. Ve třetím setu si oba tenisté na úvod prohráli svá podání, v dalším průběhu ale už nezaváhali a o výsledku musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl prakticky od počátku navrch Svajda, který ji získal 7:3 a zdramatizoval průběh zápasu.
Ve čtvrté sadě ale nebylo co řešit. Alespoň zpočátku. Na kurtu jednoznačně dominoval desátý nasazený tenista, dvakrát za sebou vzal Američanovi servis, sám, byť s problémy, svá podání udržel a vedl už 4:0. Za stavu 5:1 se zdálo být o vítězi jasno. Rodák z Kalifornie však měl na celou záležitost úplně jiný pohled.
Uvolněně hrající Svajda využil několika chyb soupeře a snížil na 4:5. Za tohoto stavu měl Cobolli na svém podání mečbol, ten ale nevyužil, a rázem to byl on, kdo prohrával 5:6. Zaskočený Ital sérii pěti ztracených gamů v řadě přerušil ve dvanáctém gamu a dovedl sadu alespoň do tie-breaku. I v něm se rozpoutala veliká bitva o každý míč. Zkrácená hra dospěla do stavu 5:5, v nervózní koncovce ale přeci jen udržel pevnější nervy rodák z Florencie a po třech a půl hodinách boje mohl slavit postup do čtvrtfinále.
Cobolli tak zároveň vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek. Mezi posledních osm prošel v minulém roce ve Wimbledonu. Svajda se po svém pařížském tažení posune do elitní šedesátky žebříčku, jeho dosavadním maximem bylo 82. příčka.
