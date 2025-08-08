Fantastická série je u konce. Bartůňkové došly síly, neporazitelnost znovu neprotáhla
Grabherová – Bartůňková 2:6, 6:4, 6:1
Bartůňková absolvovala ve čtvrtfinále v Amstettenu už 10. zápas za posledních 12 dnů a klidně mohla svou sérii devíti výher ještě protáhnout. Proti Grabherové, kterou porazila v nedělním finále v Hechingenu, získala úvodní set a v tom následujícím dvakrát vedla o brejk.
Česká teenagerka ale nedokázala ani jeden ze dvou brejků potvrdit a pak v maratonské sedmé hře nevyužila tři brejkbolové příležitosti. Následně ještě srovnala krok, nicméně ve zbytku utkání už nedokázala vůbec vzdorovat a získala jen jeden game. V rozhodujícím dějství si ani jednou neuhájila vlastní servis.
Není to první dlouhá vítězná série, kterou Bartůňková v této sezoně, během níž se vrací po šestiměsíčním dopingovém trestu, předvedla. Zejména poslední měsíc měla vynikající. Po triumfu z kvalifikace ve Stuttgartu hrála v Aschaffenburgu další finále, před pár dny slavila na akci W75 v Hechingenu svůj největší titul a v tomto týdnu prošla do čtvrtfinále v Rakousku.
V live žebříčku se Bartůňková nachází na 250. místě, tedy 24 příček za svým kariérním maximem. Teď by si měla dát zaslouženou dvoutýdenní pauzu. Na kurty se hodlá vrátit na konci srpna v řeckém Heraklionu.
Z mladých českých hráček patří mezi největší talenty a v letošní sezoně se může pochlubit výbornou zápasovou bilancí 45:13. I kvůli zmíněnému dopingovému trestu se na konci ledna propadla až na 537. pozici ve světovém hodnocení.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
V ITF by se mohli zastydět a domluvit jí pár WC na lepších turnajích.