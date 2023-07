Fantastický Wimbledon! Vondroušová, Strýcová... Češi posbírali čtyři trofeje

Markéta Vondroušová nebyla nikdy na trávě úspěšná, přesto slavila triumf na nejslavnějším turnaji světa. Rodačka ze Sokolova porazila ve finále loňskou finalistku Ons Jabeurovou a stala se první českou grandslamovou šampionkou od Barbory Krejčíkové na French Open 2021 a v All England Clubu první českou vítězkou od triumfů Petry Kvitové v letech 2011 a 2014.

Carlos Alcaraz vyhrál všech 12 letošních zápasů na travnatých dvorcích. Španělský supertalent dokonce ve finále slavného Wimbledonu porazil sedminásobného šampiona a vítěze posledních čtyř ročníků Novaka Djokoviče, který útočil na vyrovnání rekordů Margaret Courtové a Rogera Federera a přišel o šanci na kalendářní Grand Slam. Rodák z El Palmaru získal druhý grandslamový vavřín, loni kraloval na US Open, a udržel post světové jedničky.

Barbora Strýcová a Su-Wei Hsieh vyhrály v All England Clubu i 12. zápas a znovu po čtyřech letech slavily triumf ve čtyřhře žen. Ve finále zdolaly dosud suverénní nasazené trojky Storm Hunterovou a Elise Mertensovou. Plzeňská rodačka, pro níž je letošní sezona rozlučkou s kariérou, získala svůj druhý grandslamový titul.

Wesley Koolhof a Neal Skupski získali první grandslamový titul ve čtyřhře mužů a také devátou společnou trofej. Nizozemec a Brit, kteří už ale předtím triumfovali v mixu, přehráli ve finále Marcela Granollerse a Horacia Zeballose. Skupski je v této disciplíně teprve druhým domácím šampionem nejslavnějšího turnaje v open éře. Set dokázali vítězům sebrat pouze Adam Pavlásek s Arielem Beharem.

Ljudmila Kičenoková s Matem Pavičem vypadli před šesti lety ve Wimbledonu už ve čtvrtfinále, ale letos i díky odvrácenému mečbolu nejslavnější turnaj ovládli. Ve finále přemohli Yi-Fan Xu a Jorana Vliegena. Ukrajinka odehrála své první grandslamové finále napříč všemi disciplínami, Chorvat triumfoval v mixu už potřetí a na grandslamech celkově pošesté.

Sedmnáctiletá Nikola Bartůňková juniorský titul ve dvouhře nezískala. Druhé nasazené Clervie Ngounoueové z USA podlehla ve finále dvakrát 2:6. Hráčka I. ČLTK Praha přišla o šanci získat první juniorský grandslam v kariéře a navázat na trávě v All England Clubu na třináct let staré vítězství Kristýny Plíškové.

